 На одного злодія в законі менше: в Києві "розкороновано" кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін. ФОТО

Про це повідомив колишній заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на урочистостях з нагоди весілля в сім’ї кримінального авторитета Олега Бакінського три злодії в законі позбавили статусу "злодій в законі" Андрія, відомого на прізвисько Нєдєля, він же Львівський, після чого його дуже побили і викинули за межі території.
"У злодіїв у законі можна порушувати закони будь-якої країни, але тільки не "закони" їхнього життя. Взагалі це дуже добре, в нашій країні на одного лідера злочинного угруповання стало менше. Неможливо піднятися на гору, не пройшовши весь шлях, обов‘язково буде падіння. Цей фрукт його не проходив, так було й буде завжди, оця закономірність точно для всіх", - написав Аброськін.
За даними видання "Злочинний світ України", "розкоронацію" здійснили: Сергій Олійник на прізвисько Умка, Давид Озманов (Дато Краснодарський) та Нодар Асоян (Нодар Руставський), які були запрошені як гості на весілля.
Андрій Недзельський (Нєдєля, Андрій Львівський) - впливовий український кримінальний авторитет, злодій у законі (хоча на момент отримання "титулу" не відбував термін покарання в місцях позбавлення волі, що суперечить старим поняттям). Мав широкі зв'язки серед слов'янських і кавказьких злодіїв із клану Діда Гасана, був "смотрящим" в Україні та Києві, а також тримав український злодійський общак.
А тут - мент, шо должен садить этих "воров", если известно что они бандюки, радостно пишет что они между собой посрались. Так или с(а)уди, или не пиши что они такие-сякие, но и пальцем их не трогаешь, Абсьоркин.
Обосрался вы, тов. мент.
Одни ушлепки смели другого ушлепка и переделили сферы влияния.
Кака была, кака есть.
А что там на зоне группировка "Лысого" пришла к консенсусу с группировкой "Лохматого"?