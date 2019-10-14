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Все про:злодій у законі (129) Київ (6594) Аброськін (446)

 На одного злодія в законі менше: в Києві "розкороновано" кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін. ФОТО

У Києві позбавили "титулу" відомого злодія в законі Андрія Нєдєлю/Львівського.

Про це повідомив колишній заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на урочистостях з нагоди весілля в сім’ї кримінального авторитета Олега Бакінського три злодії в законі позбавили статусу "злодій в законі" Андрія, відомого на прізвисько Нєдєля, він же Львівський, після чого його дуже побили і викинули за межі території.

"У злодіїв у законі можна порушувати закони будь-якої країни, але тільки не "закони" їхнього життя. Взагалі це дуже добре, в нашій країні на одного лідера злочинного угруповання стало менше. Неможливо піднятися на гору, не пройшовши весь шлях, обов‘язково буде падіння. Цей фрукт його не проходив, так було й буде завжди, оця закономірність точно для всіх", - написав Аброськін.

На одного злодія в законі менше: в Києві розкороновано кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін 01

За даними видання "Злочинний світ України", "розкоронацію" здійснили: Сергій Олійник на прізвисько Умка, Давид Озманов (Дато Краснодарський) та Нодар Асоян (Нодар Руставський), які були запрошені як гості на весілля.

На одного злодія в законі менше: в Києві розкороновано кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін 02

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Андрій Недзельський (Нєдєля, Андрій Львівський) - впливовий український кримінальний авторитет, злодій у законі (хоча на момент отримання "титулу" не відбував термін покарання в місцях позбавлення волі, що суперечить старим поняттям). Мав широкі зв'язки серед слов'янських і кавказьких злодіїв із клану Діда Гасана, був "смотрящим" в Україні та Києві, а також тримав український злодійський общак.

На одного злодія в законі менше: в Києві розкороновано кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153776
 
   
 Топ коментарі
 
А как быть с императорами криминала - ахметовым,фирташем,каламойским и т.д. ?
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Хоч би помовчав. Перемога поліції. Злочинці розкоронували злочинця.
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я понимаю так, что вас беспокоит присутствие крымчаков в Раде, ибо они не украинцы ?
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Почесні гості від МВС гідності на весільній церемонії були?
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Интересно - на Аль Капоне тоже писали что он бандит, или стыдились, так как вна суд могли быть вызваны? Вон, даже "Нарик" судился с Бутусовым.

А тут - мент, шо должен садить этих "воров", если известно что они бандюки, радостно пишет что они между собой посрались. Так или с(а)уди, или не пиши что они такие-сякие, но и пальцем их не трогаешь, Абсьоркин.
Обосрался вы, тов. мент.
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тю...коронують когось іншого...чи й не радість...от якби вислали всіх українофобів з держави!-ото була б радість! порвали б всі баяни! та олігархи стали звичайними бізнесменами та повернули своїоффшори в державу...думаю, що і війна б скінчилася тоді...
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то хтось з них в нас підвал почистив,всі огірки винесли і гриби
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А когда раскоронуют сепара атброськина?????
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Поговаривают что пашинского тоже раскороновали миномет в задницу задвинули...
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Говорят,Моню Бубочку с Бурятом-"короновать под шконкой" уже готовятся.Сразу-же после "любви на дючке".
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В чем радость то?
Одни ушлепки смели другого ушлепка и переделили сферы влияния.
Кака была, кака есть. На одного злодія в законі менше: в Києві "розкороновано" кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 4413
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что-то я не припомню, чтоб воров сажали на долгие сроки. все в шоколаде. в лучшем случае депортация.
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Ого какие важные события происходят - зеки набили морду бандитскую таварисчу и теперь косо на него смотрят... На одного злодія в законі менше: в Києві "розкороновано" кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 292 Все затаили дыхание и следят за развитием событий...
А что там на зоне группировка "Лысого" пришла к консенсусу с группировкой "Лохматого"?
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Пока что власть в Украине как и в РФ не может существовать без "воров в законе","смотрящих" и других "уголовных авторитетов". Власть имущие по своему образу жизни, владении правами и свободами,решении экономических,политических и социальных вопросов и вообще в отношениях "государство" - "общество" неотъемлемо связаны с лидерами уголовных элементов ибо это очень выгодно самому государству. Ну например,бизнеса Порошенко или творческой деятельности Зеленского, как актера, не было бы без соответствующих договоренностей с криминальным миром. Ничего не изменится еще не один десяток лет!, хотя все можно было бы изменить с пользой для общества за очень короткий промежуток времени.
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Как сказал клован-" хорошо когда два олигарха деруться, потому что останется один" Так и с бандосами, останется один Аваков.
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позорище-днище.....= полицейська чинуша радие успихам бандытив... шок............................
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Этот предурь Амброськин-выдаёт эту "дичь" как "прогресс в борьбе с бандитизмом".Они там все спятили,что-ли?
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Все не мог понять фильмы про убийства этих воров в законе, как милиция доблестно находит их заказчиков. Теперь зная о ТС, цель ясна- прикрыть воровство государственного/народного .имущества и бюджета .
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Аброськину почетную грамоту, выдать квартиру в Киеве и наградить! Грандиозный успех полиции!
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Свято место пусто не бывает.Одного раскороновали,другого коронуют.Идиот Аброскин об этом тоже напишет?
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Так,а может гнусавая Моня Бубочка,по данному поводу завтра общенациональный праздник объявит и дополнительный выходной день?
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Вот это супер днище. Как такие дураки попадают во власть? Этот чёрт, криминальные разборки себе плюсанул. В какой стране такое возможно? Мент пишет, какие крутые законы у воров, я так понимаю гордится ими.
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