EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  7823  130
Все про:Луценко (2674) День захисника Вітчизни (8)

 Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе". ФОТО

Ексгенпрокурор Юрій Луценко вирішив оригінально привітати українців із Днем захисника України, опублікувавши фото себе із шаблею на фоні образу козака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Луценка у фейсбуці.

"Захищати Батьківщину як можеш, тим, що ти маєш, там, де ти є. Зі святом!" - написав він під світлиною.

Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв захищати Батьківщину як зможе 01

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначено Руслана Рябошапку.

Тим часом Луценко виїхав до Великої Британії на курси з англійської.

Після цього Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити догану Луценку за несвоєчасне застосування дисциплінарного стягнення до заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Цю догану підписав новий генпрокурор Рябошапка. Також Держбюро розслідувань почало розслідувати можливі зловживання Луценка.

Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв захищати Батьківщину як зможе 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153766
 
   
 Топ коментарі
 
это ж сколько вискаря они с пэтром и леркой в ландоне шмальнули?? Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет" - Цензор.НЕТ 194
дбл блд
 показати весь коментар
 
Заберіть в нього шаблю, щоб він нею не поранився. Зброя не для ідіотів.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Над Луциком тільки ледачий не стьобався.)
Ну пьє людина, ну пі..бол, но не того рівня, як молодий дар бенін.)
 показати весь коментар
 
*****
пьянь подзаборная
когда уже на нарах окажется??
 показати весь коментар
 
 
Юрік прагне захищати тільки свою ж*пу, а не Батьківщину.
 показати весь коментар
 
 
Запроданець, під час війни втік за кордон,замість того щоб захищати Батьківщину від окупанта. Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе" - Цензор.НЕТ 5314
 показати весь коментар
 
 
Да....а помню его в затёртой дермантиновой кепочке, с бабой которая плакалась, что денег нет на адвоката. А теперь в Лондоне "побирается".
Эх....Не послушался бы я родителей, пошел учиться не в КИГА, а на прокурора - жил бы сейчас как миллионер......
 показати весь коментар
 
 
***
он так неуклюже обращался с ножом и вилкой,
что уже два раза отсидел.

 показати весь коментар
 
 
а я думал что .... с баржи с миномета и добивать с автоматов ..... не переплюнуть.
 показати весь коментар
 
что то прохоботов не видать . может с луцеком уже защищают?
 показати весь коментар
 
 
Какую именно родину он имеет в виду ?
 показати весь коментар
 
 
Соска, зелену шмарклю так не будут благодарить, его пенделями-поджопниками будут гнать аж до границы с кацапией.
 показати весь коментар
 
В камеру к пашинскому пользы будет больше.
 показати весь коментар
 
 
В Лондоне уже значит ...
В Ростов не захотел .
 показати весь коментар
 
 
то есть опять никак....
и сам никакой....
 показати весь коментар
 
Опять с утра назвездорезался... Кто ему саблю дал?
 показати весь коментар
 
це ж який шмат сала можна на закусь нарізати )))
 показати весь коментар
 
На жаль, в Україні 73% на порядок гірші за Луценка, а бидло, все патріотів хає.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору