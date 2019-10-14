 Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Луценка у фейсбуці.

"Захищати Батьківщину як можеш, тим, що ти маєш, там, де ти є. Зі святом!" - написав він під світлиною.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначено Руслана Рябошапку.

Тим часом Луценко виїхав до Великої Британії на курси з англійської.

Після цього Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити догану Луценку за несвоєчасне застосування дисциплінарного стягнення до заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Цю догану підписав новий генпрокурор Рябошапка. Також Держбюро розслідувань почало розслідувати можливі зловживання Луценка.