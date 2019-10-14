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 Політика України, Фоторепортаж
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 Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що робота української делегації в комітеті Парламентської асамблеї НАТО завершилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Робота в комітетах ПА НАТО закінчилася символічно для мене, бо прийом був у старовинному Ланкастер Хаус - саме там, де два роки тому проходила перша конференція на підтримку реформ в Україні...", - написала вона.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що "було приємно спілкуватися і з друзями України, і важливо провести розмови з тими колегами, хто поки що націлений на інший лад".

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 01

"Зворушливо було спостерігати за тим, як зовсім різні парламентарі та колеги з секретаріату Парламентської асамблеї НАТО тепло висловлювали свою повагу до п'ятого Президента України, Петра Порошенка. Таке ставлення транслюється в подальшу підтримку України.

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 02

Вірю, що велика ціль об'єднує та додає сил спільно працювати над її досягненням. Попереду пленарне засідання Асамблеї - робота продовжується", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра"

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 03

Як повідомлялося раніше, на Парламентській асамблеї Північноатлантичного альянсу ухвалили доповідь щодо України.

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 04
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 05
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 06
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 07
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 08
Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 09
Фото: Климпуш-Цинцадзе/Facebook

Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153760
 
   
 Топ коментарі
 
кацапсины боятся Порошенко, они в нем видят реальную угрозу для себя.
Слава Украине!
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8% якраз найактивніщі навіть більше вони рулять майданом 73% ніколи не вийдут на майдан вони навіть не віийдуть на мітинг за підтримку Зе такий собі антимайдан якщо такий буде а в відправлять твоего Зебіла до тюрми якраз за зраду України або якщо вдасться до Ростова
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Зебилы хотиммира откуда вы б...дь лезите?- "Вы стоите на самой низшей ступени развития, - , - вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные"специально для Зе почитателей
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Поддерживаю!
Порошенко - настоящий Президент Украины.
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СВЫНЯ ТИПА В ИЛОВАЙСКЕ
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поросенко - пнх))
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вальцманоид - хрюкай не хрюкай, а вор и предатель Украины лолита вальцман - больше никогда не получит власть в Украине..
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Во фракции партии ЕС достаточно достойных людей, которые смогут возглавить государство после развала нынешнего режима.
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Зелебобики, поймите простую вещь.
Ваш клоун - это "пересидент".
А Порошенко - Гетьман Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6413
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Ну как нет- вы прославляете шоколадника, не признаете за ним никаких ошибок. Те кто против шоколадника видят и знают все ошибки и шоколадника и Зе..
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Питерские тролли, вы очень плохо маскируетесь. Вас выдаёт терминология. Вы не можете без оскорблений. Поэтому вы неизбежно проиграете.
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И снова ольгинская методичка. Аргументов ноль, зато обвинить визави, чтобы он оправдывался от вымышленного обвинения . Я наверно на куратора попал, вежливый и вы . Обычно ольгинские сразу на гениталии переходят и тыкают.
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Совой стайл- Наши заграницей.. Че вы с шоколадником сделали, написать забыла .А канадцы написали доклад по Украине .
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нормальні селфі з досить відомою публічною особою.. чому би не сфоткатись ))

тнма взагалі-то н едля Цензора,а для Інстаграму Петра і Климпуш -Цинцадзе )))
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Хряк панически боится 1 января,могут одеть наручники в три минуты первого.Вот и мечется в панике,что бы такое придумать,переворотец или путч...
Но Свято наближається!Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6569
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только у винторогой мрази может так пригорать от новости о том что порошенко в составе украинской делигации поработал в комитете парламентской асамблеи НАТО. только их это может так больно ипать, что они не способны просто эту новость проигнорировать, и никакой вазелин им не помогает
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Они до сих пор не могут понять что глава парламентской фракции - это влиятельный государственный деятель, и что его авторитет обеспечивается не названием его должности, а реальным политическим весом в стране.
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В истории не было прецендентов , чтобы президент ,с треском проигравший выборы , шел в депутаты. Вот что делает страх за будущее.
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Порошенко работает на свою страну и на свой народ. Это его сущность как человека и политика. А в какой должности - неважно.
Вам не понять.
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Ну как он работает на народ , видно по количеству новых магазинов « Рошен «
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методичка для тех , кто не понимает происходящее в государстве.
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Народ Украины принял другое решение! Это основной итог деятельности барыги !! Надо быть неадекватом или кацапом чтоб это оспаривать
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Народ принял на грудь алкогольный сериал про "слуги народа".
Перепутал реальную жизнь с Голобородькой. Тем суровее будет похмелье.
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Народ Украины выходит на протесты против клоуна капитулянта. Но тогда ты продажная кацапская подстилка визжишь про то что их купили, а тут смотри как заговорил "Народ Украины принял другое решение" Значит ЗЕбил как за твоего клоуна, то народ принял решение, а как твоего клоуна на Ростов погонят то значит Петя проплатил..О как ЗЕбил заговорил кремлёвской методичкой.
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..Не бережёт Цензор мозги зебилов .! Ой не бережёт ,, совсем .. То Рыбникова напечатает , то карикатуры ,, теперь ещё эти и фотки Пороха .!! Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6460 .
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Кацапню и ЗЕбилов аж разрывает от одного имени Порошенко. Бо не прогнулся под *****, спас Украину от банкротства и окупации, и не признал автономию Даунбасека что хочет сделать их сепарский клоун, кроме того добыл Томос и безвиз . Вот и беснуеца мразь зебило кацапская антиукраинская.
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Пєтьові і Ко нічого не залишаєтся як робити фотосесії і домовлятись за політичний притулок!!!
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Как хорошо, то этот хряк-2 уже ушёл со сцены. И так народ терпел наглую рожу ежедневно. Двуличный, как и все говорящие лозунги.
тьфу!
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АГА ВИРАЗИЛИ!
Бажання щоб мародер скоріше сів за мародерство і брехню!
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Ну, и кто у нас президент? Порох уговаривает членство в НАТО, а ЗЕ бегает по песочку в Одессе.
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