 Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Робота в комітетах ПА НАТО закінчилася символічно для мене, бо прийом був у старовинному Ланкастер Хаус - саме там, де два роки тому проходила перша конференція на підтримку реформ в Україні...", - написала вона.
Климпуш-Цинцадзе зазначила, що "було приємно спілкуватися і з друзями України, і важливо провести розмови з тими колегами, хто поки що націлений на інший лад".
"Зворушливо було спостерігати за тим, як зовсім різні парламентарі та колеги з секретаріату Парламентської асамблеї НАТО тепло висловлювали свою повагу до п'ятого Президента України, Петра Порошенка. Таке ставлення транслюється в подальшу підтримку України.
Вірю, що велика ціль об'єднує та додає сил спільно працювати над її досягненням. Попереду пленарне засідання Асамблеї - робота продовжується", - додала вона.
Як повідомлялося раніше, на Парламентській асамблеї Північноатлантичного альянсу ухвалили доповідь щодо України.
Фото: Климпуш-Цинцадзе/Facebook
Порошенко - настоящий Президент Украины.
Ваш клоун - это "пересидент".
А Порошенко - Гетьман
тнма взагалі-то н едля Цензора,а для Інстаграму Петра і Климпуш -Цинцадзе )))
Но Свято наближається!
Вам не понять.
Перепутал реальную жизнь с Голобородькой. Тем суровее будет похмелье.
тьфу!
Бажання щоб мародер скоріше сів за мародерство і брехню!