 Щек-танкіст і Хорив-козак: скульптури на Поштовій площі вбрали на честь свята. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".

Скульптор Володимир Журавель розповів, що нові костюми присвячені всім, хто захищає нашу країну, і героям, які загинули за Україну.

Хлопчики-князі отримали костюми захисників України. А Кий, що здіймає руку вгору, вбрання захисника-князя в кольчузі та шапці.

Щека одягнули у форму солдата Збройних сил України і шолом танкіста.

Хорива вбрали в одяг козака. Княжна Либідь отримала вбрання Покрови - вишиванку і накидку в тонах синього і золотого кольорів.

Традиція прикрашати пам'ятник на Поштовій площі з'явилася ще в 2018 році.

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