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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6594) пам'ятник (533) День захисника України (64)

 Щек-танкіст і Хорив-козак: скульптури на Поштовій площі вбрали на честь свята. ФОТОрепортаж

14 жовтня, в День захисника України, маленькі засновники Києва Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь отримали нові тематичні костюми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".

Скульптор Володимир Журавель розповів, що нові костюми присвячені всім, хто захищає нашу країну, і героям, які загинули за Україну.

Хлопчики-князі отримали костюми захисників України. А Кий, що здіймає руку вгору, вбрання захисника-князя в кольчузі та шапці.

Щека одягнули у форму солдата Збройних сил України і шолом танкіста.

Хорива вбрали в одяг козака. Княжна Либідь отримала вбрання Покрови - вишиванку і накидку в тонах синього і золотого кольорів.

Традиція прикрашати пам'ятник на Поштовій площі з'явилася ще в 2018 році.

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Щек-танкіст і Хорив-козак: скульптури на Поштовій площі вбрали на честь свята 01
Щек-танкіст і Хорив-козак: скульптури на Поштовій площі вбрали на честь свята 02
Щек-танкіст і Хорив-козак: скульптури на Поштовій площі вбрали на честь свята 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153759
 
   
 Топ коментарі
 
Давайдосвіданія. К бєрьозка. Валєнкі нє тєряй.
Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника - Цензор.НЕТ 5012
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Традиция украшать памятник на Почтовой площади появилась еще в 2018 году.

Хорошая традиция.
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Босой танкист... Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника - Цензор.НЕТ 1430
Неужели нельзя было берцы выписать?
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Давайдосвіданія. К бєрьозка. Валєнкі нє тєряй.

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Та не, идея не плохая. Но сразу вспомнился запорожский идиотизм.
Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника - Цензор.НЕТ 5292
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меня смутила историческая достоверность..
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История, написанная политиками, не имеет ничего общего с историей реальной.
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история историей, но бумажный кораблик в руках древнего князя это уже передоз..
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Там совковатників - провокаторів вистачає.
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Хіба то «політмодерн»?
Ось політмодерн.
Памятнік основатєлю Лєнінграда.


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лучше Лыбедь - стюардесса.
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ці скультури зображають дітей-мігрантів з Африки?
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це афроукраїнці,сподіваюсь ви не расист?
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я то не расист, але те що українці пашуть як негри на плантаціях факт. Може скульптор підсвідомо показує рівень життя в Україні.
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негре, ти ще не в Польщі? Гайда на зростання економічних показників посполитої
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Кацап, как там очко жим жим, что пайку урежут, если подтвердится что ваш шеф ********* в Африке?
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Одна розумна людина сказала, що нерасистом може бути тільки ідіот! Сто років тому білої раси на планеті було до 50%, тепер 7,5%.!!! Ось вам і расизм в дії !
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рафинированый рогулизм - портить скульптурные композиции. ещё на Владимира-крестителя натяните какую -нибудь хрень. хотите какую то идею выразить - поставьте плакат.
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переплавить и выплавить унитаз огромный - он принес сюда заразу, которая по вредности - на уровне коммунизма.
а на его месте - снова поставить памятник ему же(правда из Якутии)))
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Совкодрочер, по идолам членина скорбишь? Вперед на паРашу, там етого дерьма на каждой площади!
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Покрити плптиною, щоб стали українцями.
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Да ти шо кацап! А что тогда говорить про твое Пуйло?
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Ти або ідіот, або лахтинський провокатор.

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Відверто кажучи, мені таке не подобається.
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