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 Герої не вмирають: у Харкові відкрили монумент захисникам України. ФОТОрепортаж

У Харкові в понеділок відбулося урочисте відкриття монумента захисникам України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

У заході з нагоди Дня захисника України разом з українськими військовими, ветеранами АТО та ООС, родинами загиблих героїв, волонтерами та представниками громадськості взяла участь глава ХОДА Юлія Світлична.

"Сьогодні – святий день. І не тільки тому, що віряни відзначають Покрову, яка завжди берегла наших захисників. А й тому, що сьогодні ми відзначаємо подвиги всіх тих, у кого Україна - в серці, в душі, хто кожного дня реальними справами захищає Україну", - сказала керівниця області, звертаючись до присутніх на заході.

Герої не вмирають: у Харкові відкрили монумент захисникам України 01

Юлія Світлична подякувала всім військовим та ветеранам, які зібрались на майдані Захисників України 14 жовтня, та всім тим, хто саме зараз перебуває на сході країни. Пам’ять загиблих захисників України вшанували хвилиною мовчання.

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Герої не вмирають: у Харкові відкрили монумент захисникам України 02

Оголошуючи про відкриття монумента захисникам України, голова ХОДА підкреслила: "Цей монумент свідчить про велику вдячність усім, хто захищав і захищає - зі зброєю або без зброї - Україну. Хто живе Україною. Давайте побажаємо усім захисникам України завжди повертатися додому живими. Ми разом з вашими родинами та близькими кожного дня віримо у вас та підтримуємо. Знайте це! Ви нас надихаєте, надаєте нам сили. Дякуємо захисникам України. Слава Україні!".

Герої не вмирають: у Харкові відкрили монумент захисникам України 03

Остаточний вигляд монумента захисникам України затвердили під час громадських слухань, які відбулись у 2018 році в обласному військкоматі. Тоді в обговоренні взяли участь представники військових комісаріатів, учасники АТО (ООС) та бойові офіцери. Будівельні роботи розпочалися в червні цього року. Над ідеєю монумента архітектори та скульптори працювали спільно з представниками громадських організацій, що об’єднують ветеранів АТО й ООС.

Також дивіться: Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

Герої не вмирають: у Харкові відкрили монумент захисникам України 04

"На цю складну роботу пішло майже 3 роки, - відзначає заступник голови Ради ГО "Спілка ветеранів АТО" Юрій Корсунов. - Відбулися громадські обговорення, конкурси. Завдяки підтримці голови ХОДА Юлії Світличної були винайдені кошти на створення монументу. Усе це робилося для того, щоб увічнити пам’ять захисників України, показати незламність переможного бойового духу українського народу. Ми зробили місце, де вшановуватимуть пам’ять загиблих героїв, висловлюватимуть вдячність живим, передаватимуть натхнення наступним захисникам України".

Герої не вмирають: у Харкові відкрили монумент захисникам України 05
Фото: сайт Харківської ОДА

Основний елемент монументу – це куб, найміцніша геометрична фігура. Він символізує Україну – цілісну та потужну державу, яка зазнала тяжких втрат – і про ці втрати нам говорить та частина кубу, яка відсутня. Це втрачені життя та тимчасово втрачені території. Але ці частини все ж залишилися поряд та винесені на плац у вигляді 14 металевих стел. Така кількість символізує 2014 рік, коли розпочалася АТО.

Імен загиблих на монументі немає. Проте на залізних колонах все ж є текст – рядки твору Володимира Сосюри "Любіть Україну", а на самому кубі - надпис "Герої не вмирають!".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153758
 
   
 Топ коментарі
 
Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 1493Усіх Українців з Днем Захисника Вітчизни!!!
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Олександр Онищенко
4 ч. ·

Той, що багато років тільки тим й займався, що створював принижуючі Україну картинки для російської бидлоаудиторії за російськи ж гроші, які потім ховав в офшорах, тепер просить...
Просити треба на колінах, хіба забув?Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 3853
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14 октября День защитника отечества, в котором вся правящая верхушка не служила в армии Не служили в армии ни президент, ни его глава офиса, ни премьер, ни глава парламента, ни министры, ни депутаты…Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 1300
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Олександр Онищенко
4 ч. ·

Той, що багато років тільки тим й займався, що створював принижуючі Україну картинки для російської бидлоаудиторії за російськи ж гроші, які потім ховав в офшорах, тепер просить...
Просити треба на колінах, хіба забув?Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 3853
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нижне фото чомусь напрягло... пластуни на ньому усміхнені...а подія ж печальна, горесна...
хіба ж то так чествують загиблих?
(вибачте, що прискіпуюсь....може щось не зрозумів)
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Не докльопуйся до дітей. Там для цього Світлична є.
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последняя фотка очень классная!.. это следующее за нами поколение пацанят и девченок, будет еще более проукраинское чем мы.. это гуд!
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Слава Нації!
Слава Героям!
Смерть ворогам!
Амінь.
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Сегодня в Зал памяти пришли сотни людей. Полторак пришел, для него это важное место. Пришла Уляна Супрун, Артур Герасимов, Алексей Гончаренко. Пришли сотни киевлян и гостей.
А вот от страны были госсекретарь МО и Командующий НГУ. И все...
Про приоритеты, да.
P.S. Хотя он может быть прийдет вечером? Инкогнито?
Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 2744

Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 8142

Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 6880

 показати весь коментар
 
 
14 октября День защитника отечества, в котором вся правящая верхушка не служила в армии Не служили в армии ни президент, ни его глава офиса, ни премьер, ни глава парламента, ни министры, ни депутаты…Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 1300
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А тебе - "Война - мать родна"?
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День Захисника України,а не "отечества"
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У козломордых и свыноподобных один заказчик .
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У него отечество росиянское только на уме.
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і правді - по обличчях видно - ці бовдури не будуть захищати Україну. Якщо щось не так буде - вони знов до кварталу - і сценки розігруати, як воно (тьфу) стоїть на колінах перед ху...лом. Для цих - грощі не пахнуть. да і як їм захищати - у них в медичній картці у всіх (хто на фото) - хронічний енурез, або дебілізм у стадії олігофренії. З такими діагнозами - до лав не беруть. Хто там наш головнокомандувач за ВУСом - щось по типу: секретутка (діловод)..
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
..
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Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 1493Усіх Українців з Днем Захисника Вітчизни!!!
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Пропоную флеш-моб зелібобам! Порох же ху@овим був, що п@здець! Правильно? Так от, поспалюйте свої закордонні паспорти! Бо завдяки зусиллям Пороха Ви маєте безвіз! Покажіть всім, як Ви проти Пороха і непотрібного безвізу!
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Странная статья, не написали, где в Харькове поставили монумент.
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Старость не радость, не заметил, а на Конячий езжу на метро и не замечал, для меня это по привычке площадь Восстания, когда то была Конная площадь
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Я шокована тим пам"ятником,вчора проходила повз,думала що то щитами закрито сам пам"ятник,а то воно таке і є.
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ну то наверное там будут имена погибших.
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Я з острахом уявляю, яких масштабів буде бійня, коли русня обдурить Зеленського з відводом військ. У Пороха вже є гіркий досвід від Іловайська. Бо якщо хтось думає, що московитів влаштовує зелена влада, він помиляється. Їм потрібен ще один Майдан і руйнація української держави.
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Зелених в ліс, порохобаригу на нари, українцям потрібна українська влада.
Слава Захисникам України, які загинули з кацапською нечистю, зметемо орду з української землі.
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Бетонна Україна та окремий бетонний Донбас та Крим.
100% митець.
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Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины. ФОТОрепортаж



открыли бы ракетный завод с фоторепортажем запуска рокеты из харькова в бамбас..

а так только шествия - плач-похороны-славаукраите-....пениегимнов-мобильныефонарики-факелыименибандеры......туфта.....









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На Рассее,
На немытой -
Прохиндеи,
Паразиты.Там горилы,
Скоморохи,
Там дебилы,
Путинлохи.Там шаманы,
Там рашисты,
Истуканы
И фашисты.Террористы
И бандиты,
Там нацисты,
Вахабиты.Люди в стойле,
Нет свободы,
Много пойла
У народа.Жаждут крови
Боты тролли.
Путин Вова
На престоле....................
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