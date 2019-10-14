 Герої не вмирають: у Харкові відкрили монумент захисникам України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

У заході з нагоди Дня захисника України разом з українськими військовими, ветеранами АТО та ООС, родинами загиблих героїв, волонтерами та представниками громадськості взяла участь глава ХОДА Юлія Світлична.

"Сьогодні – святий день. І не тільки тому, що віряни відзначають Покрову, яка завжди берегла наших захисників. А й тому, що сьогодні ми відзначаємо подвиги всіх тих, у кого Україна - в серці, в душі, хто кожного дня реальними справами захищає Україну", - сказала керівниця області, звертаючись до присутніх на заході.

Юлія Світлична подякувала всім військовим та ветеранам, які зібрались на майдані Захисників України 14 жовтня, та всім тим, хто саме зараз перебуває на сході країни. Пам’ять загиблих захисників України вшанували хвилиною мовчання.

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Оголошуючи про відкриття монумента захисникам України, голова ХОДА підкреслила: "Цей монумент свідчить про велику вдячність усім, хто захищав і захищає - зі зброєю або без зброї - Україну. Хто живе Україною. Давайте побажаємо усім захисникам України завжди повертатися додому живими. Ми разом з вашими родинами та близькими кожного дня віримо у вас та підтримуємо. Знайте це! Ви нас надихаєте, надаєте нам сили. Дякуємо захисникам України. Слава Україні!".

Остаточний вигляд монумента захисникам України затвердили під час громадських слухань, які відбулись у 2018 році в обласному військкоматі. Тоді в обговоренні взяли участь представники військових комісаріатів, учасники АТО (ООС) та бойові офіцери. Будівельні роботи розпочалися в червні цього року. Над ідеєю монумента архітектори та скульптори працювали спільно з представниками громадських організацій, що об’єднують ветеранів АТО й ООС.

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"На цю складну роботу пішло майже 3 роки, - відзначає заступник голови Ради ГО "Спілка ветеранів АТО" Юрій Корсунов. - Відбулися громадські обговорення, конкурси. Завдяки підтримці голови ХОДА Юлії Світличної були винайдені кошти на створення монументу. Усе це робилося для того, щоб увічнити пам’ять захисників України, показати незламність переможного бойового духу українського народу. Ми зробили місце, де вшановуватимуть пам’ять загиблих героїв, висловлюватимуть вдячність живим, передаватимуть натхнення наступним захисникам України".



Фото: сайт Харківської ОДА

Основний елемент монументу – це куб, найміцніша геометрична фігура. Він символізує Україну – цілісну та потужну державу, яка зазнала тяжких втрат – і про ці втрати нам говорить та частина кубу, яка відсутня. Це втрачені життя та тимчасово втрачені території. Але ці частини все ж залишилися поряд та винесені на плац у вигляді 14 металевих стел. Така кількість символізує 2014 рік, коли розпочалася АТО.

Імен загиблих на монументі немає. Проте на залізних колонах все ж є текст – рядки твору Володимира Сосюри "Любіть Україну", а на самому кубі - надпис "Герої не вмирають!".