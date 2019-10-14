 "Ламаємо стереотипи": Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом "Сокири Перуна". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда (Гаврилюк) на своїй сторінці у Facebook.
"День захисника - це крута вечірка. Ламаємо стереотипи. Ветерани - круті! День захисника - це крута вечірка. Це круті рок-виконавці і багато своїх)))) Так тепло і добре давно не було! Олексій Гончарук - прем'єр-міністр України, ще жоден очільник уряду такого не робив! Респект від усіх!" - написала вона
Фото: Коляда (Гаврилюк)/Facebook
Як пише "Новинарня", за словами присутніх на вечірці, Гончарук вийшов на сцену під час виступу групи "Сокира Перуна" (відомо, що музиканти групи "Сокира Перуна" відомі ультраправими поглядами, а стиль своєї музики позиціонували як український white power rock).
Заначимо, Veterans Strong PARTY стала заключним акордом фестивалю "Дні захисників України", ініційованого та організованого самими ветеранами війни з Росією напередодні 14 жовтня.
У Docker Pub на Богатирській виступили групи "Сокира Перуна", "Кому вниз" та FRAM.
Благодійний концерт проводився за підтримки "Руху ветеранів України" і патріотичного руху "Гідність нації". Вхідний квиток коштував 100 гривень, усі зібрані кошти будуть передані на Головний київський військовий госпіталь.
Олексій Гончарук відомий як активний учасник Євромайдану та Революції Гідності. 29 серпня він очолив уряд.