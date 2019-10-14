 Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал ДТП.kiev.ua у Facebook.
"Жахлива смертельна ДТП за участю швидкої на Троєщині, загинув водій. Попередньо, дівчина з двома дітьми на Пежо рухалася по вул. Ватутіна прямо до Троєщини на зелене світло. Швидка з хворою дитиною рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова, швидка протаранила Пежо в лівий борт і перекинулася. Водій швидкої дуже вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Ще двоє лікарів швидкої в критичному стані були госпіталізовані, дитина в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждали також дівчина з Пежо і двоє її дітей. Усіх трьох також терміново госпіталізували.
За словами свідків водій швидкої увімкнув сирену за кілька секунд до удару.
Пізніше стало відомо, що дорогою до лікарні померла дівчина - фельдшер зі швидкої на Перова, їй було 23 роки: "Її взяли на борт майже без ознак життя. Врятувати не вдалося. Таким чином, загиблих двоє".
"Дитина-пацієнт жива. Дитина, дівчинка зі швидкої, та її батьки, які були в салоні швидкої в момент удару, не зазнали важких травм. Дівчинка вже вдома з мамою. Попередньо, її везли на УЗД з приводу стороннього тіла в глотці. Важкого стану не було.
Отримати інформацію про стан дівчини-водійки Пежо та її дітей поки неможливо, відомо що вони не в тяжкому стані", - повідомляється на порталі ДТП.kiev.ua.
Вот и причина этого жуткого ДТП - не соблюдение водителем скорой ПДД, от некоторых разделов которых он имел право отступать, но только выполняя ряд обязательных условий.
Второй вопрос, зачем было так лететь, везя на УЗИ пациента не в тяжелом состоянии.
Пижик міцний. У "французів" - найкраще залізо.
Паски безпеки не просто так винайшли!
А водятлы на скорых вылетают на перекресток так будто это происходит ежеминутно, все остальные водители уже привыкли и только и смотрят вправо-лево, не летит ли скорая, даже вперед нету времени посмотреть.