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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2552) Київ (6594) швидка (75)

 Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за участю карети швидкої допомоги, в неділю ввечері в Києві загинув водій швидкої і фельдшер, чотирьох, серед яких двоє дітей, госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал ДТП.kiev.ua у Facebook.

"Жахлива смертельна ДТП за участю швидкої на Троєщині, загинув водій. Попередньо, дівчина з двома дітьми на Пежо рухалася по вул. Ватутіна прямо до Троєщини на зелене світло. Швидка з хворою дитиною рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова, швидка протаранила Пежо в лівий борт і перекинулася. Водій швидкої дуже вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Ще двоє лікарів швидкої в критичному стані були госпіталізовані, дитина в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждали також дівчина з Пежо і двоє її дітей. Усіх трьох також терміново госпіталізували.

Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 01

За словами свідків водій швидкої увімкнув сирену за кілька секунд до удару.

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Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 02

Пізніше стало відомо, що дорогою до лікарні померла дівчина - фельдшер зі швидкої на Перова, їй було 23 роки: "Її взяли на борт майже без ознак життя. Врятувати не вдалося. Таким чином, загиблих двоє".

Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 03

"Дитина-пацієнт жива. Дитина, дівчинка зі швидкої, та її батьки, які були в салоні швидкої в момент удару, не зазнали важких травм. Дівчинка вже вдома з мамою. Попередньо, її везли на УЗД з приводу стороннього тіла в глотці. Важкого стану не було.

Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 04

Отримати інформацію про стан дівчини-водійки Пежо та її дітей поки неможливо, відомо що вони не в тяжкому стані", - повідомляється на порталі ДТП.kiev.ua.

Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 04
Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 06
Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 07
Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 08
Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 09
Фото: ДТП.kiev.ua

Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 10
Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 11
Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 12
Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153739
 
 
 Топ коментарі
 
Водилы на скорых совсем охренели. Уже за пивом гоняют на красный с сиренами... На узи он козел ехал на красный....
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Ключевой момент: Водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.
Вот и причина этого жуткого ДТП - не соблюдение водителем скорой ПДД, от некоторых разделов которых он имел право отступать, но только выполняя ряд обязательных условий.
Второй вопрос, зачем было так лететь, везя на УЗИ пациента не в тяжелом состоянии.
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Это очень весомая причина, чтобы убиться, и едва не убить других.
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Трагения. Нет слов. Те, кто должен спасать гибнут....
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Вы дурочка или да? Скорая ехала по вызову и за пару секунд до перекрестка включила сирену! Ей хоть на фиолетовый свет при вызове можно ехать! Я как понял, был вечер, и водителька Пежо не сообразила видимо сразу, откуда сирены и едет скорая...
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от дурачок, от умора.... пункт 3.1 ПДД пролистни для начала и 3.6 за одно.... водитель скорой дятел, не пристегнулся, сирена не за пару секунд выключается, перекресток не пролетаешь на такой скорости, и главное водитель транспорта с спец сигналами - ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, так в правилах написанно.... вот только тогда он может ехать быстрее ветра... а так сам убрался, сотрудницу за собой забрал и людей покалечил.... тем более скажу по секрету, если больной не тяжелый - спец сигналы не обязательны.... а девочка была не тяжелая... и тут нарушил. выводы?
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Учи ПДД,езда по вызову не даёт право приоритета на перекрёстке
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Если вызов срочный , сирена и маячки должны работать беспрерывно , а не за пару секунд до перекрёстка . Водитель скорой нарушил правила . тчк Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано - Цензор.НЕТ 3501 .
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Водилы на скорых совсем охренели. Уже за пивом гоняют на красный с сиренами... На узи он козел ехал на красный....
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можно предположить, что у родителей ребёнка была истерика, вот и гнали..
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Это очень весомая причина, чтобы убиться, и едва не убить других.
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Водій і фельдшер швидкої ймовірно не пристебнуті були, тому і загинули, дуже прикра ситуація. Паски безпеки прописані в ПДР кровью, коли вже всі це зрозуміють.
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Ключевой момент: Водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.
Вот и причина этого жуткого ДТП - не соблюдение водителем скорой ПДД, от некоторых разделов которых он имел право отступать, но только выполняя ряд обязательных условий.
Второй вопрос, зачем было так лететь, везя на УЗИ пациента не в тяжелом состоянии.
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Водила скорой не прав. Проезжая на красный с маячками и сиреной, не убедился что его все пропускают.
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водила скорой мудак и на его совести эти смерти.
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Сумно. Постраждалим - вижити і одужати, рідним загиблих - співчуття...
Пижик міцний. У "французів" - найкраще залізо.
Паски безпеки не просто так винайшли!
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Зависит еще какая скорость была у легковушки. Ранее,на перекрестке возле моего дома аварии были раз в одну-две недели.И хотя на главной дороге был знак "40 км" все летели с огромной скоростью. После того как на перекрестке,поставили знак "Пешеходный переход" и сделали зебру,аварии прекратились.
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Маячки даны скорой что бы ее на перекрестке пропустили только тогда, когда ее заметят. Все позади нее будут стоять, а она поедет.
А водятлы на скорых вылетают на перекресток так будто это происходит ежеминутно, все остальные водители уже привыкли и только и смотрят вправо-лево, не летит ли скорая, даже вперед нету времени посмотреть.
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