 Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук. ФОТОрепортаж

"Декілька годин тому майже в центрі Києва московським агентами з вогнепальної зброї вбито Арслана Гусейнова , який належав до руху кавказького антикремлівського спротиву. Останнім часом мешкав в українській столиці", - цитує Цензор.НЕТ публікацію екснардепа Ігоря Мосійчука в фейсбуці.
Як повідомляють в пресслужбі поліції Києва, вбивство сталося на вулиці Дегтярівській - нападники кілька разів вистрілили в бік потерпілого і зникли на чорному авто. Чоловік помер в лікарні, зловмисників розшукують.
.Хтось ще того не відаючи може уже вибраний як сакральна жертва
Владі таке аж ніяк не потрібно,а дуже це потрібно організаторам капітулянських мітингів,а хто вони всі знають і всі памятають,як вони на крові прийшли до влади
вон и из дыры приехало отродье, украинцев пострелять на Майдане...
они вообще утратили связь с реальностью... а нынешняя власть их вообще серится трогать!...