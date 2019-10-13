 Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук. ФОТОрепортаж

"Декілька годин тому майже в центрі Києва московським агентами з вогнепальної зброї вбито Арслана Гусейнова , який належав до руху кавказького антикремлівського спротиву. Останнім часом мешкав в українській столиці", - цитує Цензор.НЕТ публікацію екснардепа Ігоря Мосійчука в фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого в Києві і планував його розчленувати, - прокуратура. ФОТОрепортаж





Як повідомляють в пресслужбі поліції Києва, вбивство сталося на вулиці Дегтярівській - нападники кілька разів вистрілили в бік потерпілого і зникли на чорному авто. Чоловік помер в лікарні, зловмисників розшукують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини









Читайте на "Цензор.НЕТ": У п'яти містах України відбувається показ документальних фільмів про війну на Донбасі. АФІША