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 Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук. ФОТОрепортаж

У Києві 13 жовтня з вогнепальної зброї убито Арслана Гусейнова, який належав до руху кавказького антикремлівського опору.

"Декілька годин тому майже в центрі Києва московським агентами з вогнепальної зброї вбито Арслана Гусейнова , який належав до руху кавказького антикремлівського спротиву. Останнім часом мешкав в українській столиці", - цитує Цензор.НЕТ публікацію екснардепа Ігоря Мосійчука в фейсбуці.

Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого в Києві і планував його розчленувати, - прокуратура. ФОТОрепортаж


Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук 02

Як повідомляють в пресслужбі поліції Києва, вбивство сталося на вулиці Дегтярівській - нападники кілька разів вистрілили в бік потерпілого і зникли на чорному авто. Чоловік помер в лікарні, зловмисників розшукують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини

Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук 03
Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук 04
Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук 05
Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": У п'яти містах України відбувається показ документальних фільмів про війну на Донбасі. АФІША

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153726
 
 
 Топ коментарі
 
Даль продолжайте россиян в Украину пускать, мьі же гостеприимньій народ.
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Не хвилюйся. Він пробачення попросив.
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фсб в києві вже вольготніше ніж у себе дома
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Да у чурок свои разборки . они все криминалом живут .
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Кавказский долбоящер из 95-го хутора также криминалом живёт?)
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Да они уже в разейском посольстве скрылись так что можете свиснуть им вдогонку, очередной глухарь. Низзя вводить визовый режим с Рашкой. Низзя перекрывать границы. Низзя блокировать крым и дамбас. Там же нашилюди, говорил Парашенко а теперь Зештанмаер. Вот вам и результаты. Рашисты в Киеве чуствуют как у себя дома.
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Если и поймают убийц в чем я сомневаюсь на 99% их отпустят или обменяют. И они ето знают. Вот вам результаты обменов террористов. Никто не может чуствовать себя в Украине в полной безопасности.
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Ну что запретники оружия. Как там палюция, защитила етого бедолагу? Как же его застрелили если оружие в Украине запрещено? Ну что скажите рабы?
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А как легко было Пороха поливать грязью,винить во всех грехах, однако власть зеленых человечков работает лишь языком,одни обещают ,дугие вылизывают.
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ты деточка-порохоботка, видно запамятовала сколько десятков(!) россиян-чеченцев расстреляли средь белого дня(!) в Киеве(!) при порошенке пете(с маленькой буквы)???!!!
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а чому там патрульна полюція??? Де СБУ??? Як цигарки, так там прям в полном облачєнії і космічєскіх скафандрах, а тут явно кремлівські терористи вчинили терористичний акт, а СБУ демонстративно ігнорує!!!
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Назавтра може бути тіпа отвєтки і якась кремлівська консєрва вилізе із заявою,шо то помстились націоналістам.Не можуть падли без провокацій і кому цікаво підігрують.не тому дядькові,шо в Лондоні алібі собі ліпить,я не при ділах
.Хтось ще того не відаючи може уже вибраний як сакральна жертва
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Да,вполне может быть ,что на кануне всеукраинского митинга, показательно убивают проукраинского ,тем самым показывая что никто не в безопасности даже в столице Украины.. Чел ,именно ,сокральная жертва для запугивания населения.
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Що цього кавказця вбила кремлівська гебня,це без сумнівів,але не для залякування населення,а щоб завтра спровокувати сутички і можливо кроваву бійню.
Владі таке аж ніяк не потрібно,а дуже це потрібно організаторам капітулянських мітингів,а хто вони всі знають і всі памятають,як вони на крові прийшли до влади
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рашитские бандиты, преспокойно чувствуют себя в Украине...
вон и из дыры приехало отродье, украинцев пострелять на Майдане...
они вообще утратили связь с реальностью... а нынешняя власть их вообще серится трогать!... Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук - Цензор.НЕТ 1888
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Чем он в Киеве занимался? Наверно на стройке работал.
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