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 Справа Марківа: українці напередодні Дня захисника України побували у матері нацгвардійця. ФОТО

Активісти української громади в Італії підтримали сім'ю засудженого нацгвардійца Віталія Марківа.

У місті Толентино, де дев'ять років жив і навчався військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Марків, зібралися близько 50 осіб, повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Серед учасників зібрання були представники з Риму, Мілану, Бреші, Пескари, Толентіно й інших міст. Ці активісти регулярно їздили на судові засідання до Павії, де протягом року тривав суд над військовим.

"Ми приїхали підтримати родину Марківа і привітати їхнього сина з Днем захисника України, також подякувати їм за сина, який у в’язниці продовжує свою боротьбу за особисту честь та за гідність України", – сказала організаторка заходу Марина Буть.

Справа Марківа: українці напередодні Дня захисника України побували у матері нацгвардійця 01

Активісти влаштували флешмоб зі світлинами засудженого військового та гаслами "Свободу Марківу!". Охочі записували аудіозвернення до солдата, які йому зможе передати мати, відвідуючи сина вже наступної п’ятниці у міланській тюрмі, де він перебуває під вартою третій рік.

Активісти переконані у невинуватості бійця і називають вирок суду несправедливим і вкрай упередженим.

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Справа Марківа: українці напередодні Дня захисника України побували у матері нацгвардійця 02

"Ми знаємо, що Марків не винен, це знають і судді, не знаємо, однак, чому так сталося, але невинна людина нині у тюрмі. Хоча шлях до перемоги тернистий, та він дається тому, хто наполегливо йде до кінця", – заявив Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців Італії.

Захід завершився обідом зі святковим тортом, оздобленим кондитерським кремом синього і жовтого кольорів із написом: "Дякуємо за сина!"

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Справа Марківа: українці напередодні Дня захисника України побували у матері нацгвардійця 03

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153714
 
   
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Итальянцы всегда были на подсосе у ***** Дело сфабриковали по его личной просьбе
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Ну ты то вообще не работаешь, сидишь на мамкиной шее
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Лучше бы Виталику передачу на кичу передали, чем беспокоить мать старушку.
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Чому мовчить гарант і ОПа?
Справа Марківа ім не цікава?
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Им интересно лишь друг-друга в сракотан долбить...
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Гарант неделю назад разговаривал с правительством Италии.
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европа прозревает. скоро и с mh17 правда всплывет
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