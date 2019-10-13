 Справа Марківа: українці напередодні Дня захисника України побували у матері нацгвардійця. ФОТО

У місті Толентино, де дев'ять років жив і навчався військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Марків, зібралися близько 50 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Серед учасників зібрання були представники з Риму, Мілану, Бреші, Пескари, Толентіно й інших міст. Ці активісти регулярно їздили на судові засідання до Павії, де протягом року тривав суд над військовим.

"Ми приїхали підтримати родину Марківа і привітати їхнього сина з Днем захисника України, також подякувати їм за сина, який у в’язниці продовжує свою боротьбу за особисту честь та за гідність України", – сказала організаторка заходу Марина Буть.

Активісти влаштували флешмоб зі світлинами засудженого військового та гаслами "Свободу Марківу!". Охочі записували аудіозвернення до солдата, які йому зможе передати мати, відвідуючи сина вже наступної п’ятниці у міланській тюрмі, де він перебуває під вартою третій рік.

Активісти переконані у невинуватості бійця і називають вирок суду несправедливим і вкрай упередженим.

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"Ми знаємо, що Марків не винен, це знають і судді, не знаємо, однак, чому так сталося, але невинна людина нині у тюрмі. Хоча шлях до перемоги тернистий, та він дається тому, хто наполегливо йде до кінця", – заявив Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців Італії.

Захід завершився обідом зі святковим тортом, оздобленим кондитерським кремом синього і жовтого кольорів із написом: "Дякуємо за сина!"

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.