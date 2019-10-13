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 Одна людина загинула, одна - госпіталізована через аварію в Кіровоградській області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Олександрійському районі Кіровоградської області автомобіль злетів з мосту на залізничну колію і потрапив під потяг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт регіонального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, інцидент стався біля селища Приютівка на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрове. Автомобіль Chevrolet впав із моста на рейки, де його збив пасажирський поїзд №80 Київ-Дніпро.

"Водій загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні м. Олександрія", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що машина порвала контактну електромережу залізничної колії.

Одна людина загинула, одна - госпіталізована через аварію в Кіровоградській області, - ДСНС 01
Одна людина загинула, одна - госпіталізована через аварію в Кіровоградській області, - ДСНС 02
Одна людина загинула, одна - госпіталізована через аварію в Кіровоградській області, - ДСНС 03
Одна людина загинула, одна - госпіталізована через аварію в Кіровоградській області, - ДСНС 04
Одна людина загинула, одна - госпіталізована через аварію в Кіровоградській області, - ДСНС 05
Фото: kr.dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153713
 
 
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ну это мало ли- промазать в мост, так и еще и упасть под поезд....(((
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