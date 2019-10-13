 Одна людина загинула, одна - госпіталізована через аварію в Кіровоградській області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт регіонального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, інцидент стався біля селища Приютівка на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрове. Автомобіль Chevrolet впав із моста на рейки, де його збив пасажирський поїзд №80 Київ-Дніпро.
"Водій загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні м. Олександрія", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що машина порвала контактну електромережу залізничної колії.