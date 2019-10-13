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Все про:корабель (579) Одеса (2135) США (5642)

 В Одесу прибув американський ракетний есмінець "Портер". ФОТО

Візит корабля повинен продемонструвати прихильність Вашингтона вільному судноплавству. "Портер" несе на собі ракетні установки для "Томагавків", за ним стежать військові кораблі РФ.

Це - вже другий візит есмінця "Портер" в Одесу від початку року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформагентство Міноборони "Армия Inform".

"Цей плановий похід і сьомий візит в Чорне море нашого есмінця цьогоріч демонструє нашу відданість свободі судноплавства та підтримку союзників по НАТО і партнерів у Чорному морі", – заявила командувач 6-м оперативним флотом США віцеадмірал Ліза Франчетті.

В Одесу прибув американський ракетний есмінець Портер 01

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

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Варто зазначити, що лишень "Портер" увійшов в акваторію Чорного моря, як декілька російських бойових кораблів почали стеження за американським есмінцем. Про це йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ, зокрема там наголошувалося, що безпосередній контроль за діями корабля ВМС США в Чорному морі здійснюють фрегат "Адмірал Ессен", малі ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орєхово-Зуєво". Ці кораблі оснащені крилатими ракетами "Калібр".

В Одесу прибув американський ракетний есмінець Портер 02

Під час візиту американського есмінця до Одеси в рамках українсько-американського двостороннього співробітництва відбудеться низка запланованих заходів, зокрема він візьме участь у тренуваннях типу PASSEX і, традиційно, між екіпажами кораблів двох країн відбудуться спортивні змагання.

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Нагадаємо, що "Портер" – 28-й корабель класу "Арлі Берк" (Arleigh Burke) ВМС США, названий на честь знаменитої американської династії морських офіцерів. Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть розміщуватись зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк". Управління озброєнням корабля здійснює система "Іджис". У 2013 році корабель був модернізований, тепер він здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.

В Одесу прибув американський ракетний есмінець Портер 03
В Одесу прибув американський ракетний есмінець Портер 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153710
 
   
 Топ коментарі
 
Зєбануте, пійди закодуйся від Порошенка.

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Військові кораблі росії, які слідкують за американським есмінцем залишають за собою коричневий слід, але це не шоколад.
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Пэдро копировать умеет, у нас таких 136 штук уже есть. Амеры отстали. В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер" - Цензор.НЕТ 1141
СЛАВА ПЕТРУШКЕ!!!!! НАШЕМУ МОРСКОМУ ГЛАВНЮКУ!!!!
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а ти вже зарезервував у зелепупа косоворотку і кокошнік?
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«КАКОШНІК» був ізобрєтьон в 17 вєкє русскім учьоним Кулібіним, протів попаданія ВШЕЙ во ШТІ.
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Бобіків жалко...ну чого до нього тулити?
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Зєбануте, пійди закодуйся від Порошенка.

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У всіх шанувальників Моніки якийсь незрозумілий комплекс Пороха. Хоча, скоріше за все, він їм досі у штани кладе.
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Кто бы говорил? Только не наЗЕбонутые!
А на говно да, комплекс, сильно воняет!
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«возникло впечатление, что настоящая трагедия не в том, что Порошенко считает себя президентом, а в том, что в глубине души Зеленский тоже так считает. Надеемся, к концу 14-го часа аутотренинга он сумел определиться в своих изысканиях.» Источник: https://censor.net.ua/r3153566
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В аренду штаты не сдают энтот эсминец лет так на пять?
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Что б его за это время в дельмо превратили?
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сказал ***** что если более чем неделю или сколько там он разрешил находится и в черном море , то америкосы будут асемитрично наказаны
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Да просто они на 7 км приехали,а распердолить весь Крым они могут и со средиземки. В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер" - Цензор.НЕТ 4519
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О, лахтинське ЧМО спалилось «америкосами».
Свинорусссе, США Є СТРАТЕГІЧНИМ СОЮЗНИКОМ УКРАЇНИ.
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Хватит уже лизать пендосам задницы, а то привыкнешь
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Уже привык, сракогический союзник)))) Курды чет досоюзничались, рашку-******** о помощи просят
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а в 33-му були союзниками Сраліна - 1500 заводів дали. ніякої війни би не було. і так - а шо там/тут було в 33-му?
ідола знайшов мля В Одесу прибув американський ракетний есмінець "Портер" - Цензор.НЕТ 9401
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Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что за перемещением "Портера" следят несколько российских военных кораблей. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".Источник: https://censor.net.ua/p3153710

Во сцут то как, а)))
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Військові кораблі росії, які слідкують за американським есмінцем залишають за собою коричневий слід, але це не шоколад.
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«Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".
И иконами *****.
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Когда корабли США в порту Одессы, то чувствуешь себя безопаснее, что русские туда не нападут! Потому что на США они обосрутся нападать!
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Коцапы и без США обосрутся нападать.Им уже показали что может ПКР "Нептун" Дальше они сами додумают. В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер" - Цензор.НЕТ 8801
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В Одесу прибув американський ракетний есмінець "Портер" - Цензор.НЕТ 9624 Шо може? Стартувати кудись без головки самонаведення? Так вона це могла ше 40 років тому. Вся документація ше з радянських часів зберігалася в Харкові.
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Однією з найважливіших змін була нова голівка самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Була збільшена площа крил та рулів ракети, які повинні підвищити її керованість і маневреність. Новий висотомір забезпечує політ на надмалій висоті, через що супротивник має значно менше часу на виявлення, ідентифікацію та перехоплення ракети. Також ракета отримала нову електроніку, зокрема - гіроскопи,[2] і новий, більш потужний, стартовий двигун (раніше використовувався двигун з ракет комплексу С-125). Нові системи навігації тепер забезпечують роботу комплексу навіть в умовах потужного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.
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И руснявые вуайеристы подглядывают, как всегда.
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Плять не могли позичати у нацгвардіi який-небудь джип, шо б не на сраним Уазі під'їхати до стейтцов
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Ну зараз «партія міра» сциться, шо б не «разгнєвать» Ладі Міра, Ладі Міровіча...
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Один в один,як Поціни катери)) В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер" - Цензор.НЕТ 7400
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Пэдро копировать умеет, у нас таких 136 штук уже есть. Амеры отстали.
СЛАВА ПЕТРУШКЕ!!!!! НАШЕМУ МОРСКОМУ ГЛАВНЮКУ!!!!
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Щось нема віри америкосам. Курдів вони кинули...
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І шо? Як прийшов так і пішов! Хіба що може пробну партію джавелінів привіз.!?!
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а лєнточку на пірсє пєрєрєзать? де свиночолий?
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портер? ну так себе. я больше пшеничное люблю, или темный лагер
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«пшенічнойє» ?
«Бояришник» аптєчний, твій НАПІТОК.
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я понимаю, что ты обычное быдло, которое привыкло хлебать самогон бабы матрены, так как ничего более дорогого себе позволить не может, и вряд ли понимает разницу между элем и лагером, и уж тем более между пилснером и айсбоком. потому прощаю
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Одесітам 2-го Травня низький уклін. Це вони врятували Одесу.
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Вони врятували ЛІВОБЕРЕЖНУ Україну.
Одессі і Харкову - РЕСПЕКТ.
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Пан мене провокує, бо знає, що я з Дніпра. Заходь, невідомий пан.
___________________
Нема різниці від місця народження, місця проживання, національності, віросповідання, статі, віку, статків, фізіологічних та інших відмінностей. Є різниця - чи ти справді любиш Україну, чи тільки заробляєш на цьому?
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Навіщо пан ділить українців по містам? А Житоміру не респект? А Львову? А Запоріжжю? Давайте не будемо розділяти укрїнців, добре?
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"В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер".

Не понял: портер низового брожения или Гарри Портер?
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ахахахахаха, так смиялсо шо чуть танк с горки не сорвалси
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Це той, з якого обстріляли кацапську воєнну базу в Сирії...
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