 В Одесу прибув американський ракетний есмінець "Портер". ФОТО

Це - вже другий візит есмінця "Портер" в Одесу від початку року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформагентство Міноборони "Армия Inform".

"Цей плановий похід і сьомий візит в Чорне море нашого есмінця цьогоріч демонструє нашу відданість свободі судноплавства та підтримку союзників по НАТО і партнерів у Чорному морі", – заявила командувач 6-м оперативним флотом США віцеадмірал Ліза Франчетті.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі ВМС України, - Пристайко

Варто зазначити, що лишень "Портер" увійшов в акваторію Чорного моря, як декілька російських бойових кораблів почали стеження за американським есмінцем. Про це йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ, зокрема там наголошувалося, що безпосередній контроль за діями корабля ВМС США в Чорному морі здійснюють фрегат "Адмірал Ессен", малі ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орєхово-Зуєво". Ці кораблі оснащені крилатими ракетами "Калібр".

Під час візиту американського есмінця до Одеси в рамках українсько-американського двостороннього співробітництва відбудеться низка запланованих заходів, зокрема він візьме участь у тренуваннях типу PASSEX і, традиційно, між екіпажами кораблів двох країн відбудуться спортивні змагання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збрехала Міжнародному трибуналу щодо повернення 3 українських військових кораблів, захоплених у Керченській протоці, - Воронченко

Нагадаємо, що "Портер" – 28-й корабель класу "Арлі Берк" (Arleigh Burke) ВМС США, названий на честь знаменитої американської династії морських офіцерів. Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть розміщуватись зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк". Управління озброєнням корабля здійснює система "Іджис". У 2013 році корабель був модернізований, тепер він здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.



