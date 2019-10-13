 На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Участь у змаганнях взяли 17 команд із різних підрозділів: ветерани-добровольці, десантники, артилеристи, бійці ССО, морпіхи, бійці "Альфи", аеророзвідники тощо.
Бійці стріляли з карабінів та пістолетів на різну відстань, а також по рухомій мішені. Додатковою дисципліною став мультимедійний тир.
Перемогу на турнірі виборола команда Strange People, яка представляла полк особливого призначення Київської області. Друге місце посіла команда "Блогери" з 79-ї бригади, а третє – команда "ШХШ" із 501-го батальйону морської піхоти.
Победителей, поздравляю!...
Но есть ведь и мокша, и их холуи-предатели...