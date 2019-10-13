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 На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці. ФОТОрепортаж

12 жовтня з нагоди Дня захисника України у спортивному стрілецькому клубі Steel Argument під Києвом відбулись товариські стрілецькі змагання серед ветеранів АТО/ООС "Завжди готовий".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 01
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 02
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 03

Участь у змаганнях взяли 17 команд із різних підрозділів: ветерани-добровольці, десантники, артилеристи, бійці ССО, морпіхи, бійці "Альфи", аеророзвідники тощо.

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На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 04
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 05

Бійці стріляли з карабінів та пістолетів на різну відстань, а також по рухомій мішені. Додатковою дисципліною став мультимедійний тир.

На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 06
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 07
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 08

Перемогу на турнірі виборола команда Strange People, яка представляла полк особливого призначення Київської області. Друге місце посіла команда "Блогери" з 79-ї бригади, а третє – команда "ШХШ" із 501-го батальйону морської піхоти.

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На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 09
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 10
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 11
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 12
На стрілецьких змаганнях серед ветеранів перемогли спецпризначенці 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153699
 
   
 Топ коментарі
 
Счастья, здоровья, долгих лет жизни ВСЕМ нашим защитникам!
Победителей, поздравляю!... На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы - Цензор.НЕТ 3287
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Зеля , лучше бы ты с ними 14 часов общался .
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Счастья, здоровья, долгих лет жизни ВСЕМ нашим защитникам!
Победителей, поздравляю!... На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы - Цензор.НЕТ 3287
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Зеля , лучше бы ты с ними 14 часов общался .
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спецназовцы победили: они перестреляли всех остальных
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А правильно ли вывешивать в открытый доступ фото СпНовцев, пусть и в запасе?
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Не правильно понял . Наши бойцы не должны скрывать лица .
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От наших? Да (но опять же на их усомтрение).
Но есть ведь и мокша, и их холуи-предатели...
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Було б дуже дивно,якшо перемогла б збірна команда бухгалтерів. А так все закономірно...
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То були б дуже войовничі бухгалтери, напевно з Мосаду)
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