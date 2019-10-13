 Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов. ФОТО

Про це повідомляє у фейсбуці блогер Сергій Іванов, передає Цензор.НЕТ.
"Абсолютно кінчений зрадник, один із двигунів "русской весны" на Луганщині, хедлайнер сепаратистських сесій Луганської облради, підписант звернення до "братнього російського народу", багаторічний резидент "Миротворця", - зазначив він, опублікувавши фото Недовєса на площі Перемоги.
"Якщо такі кадри стікаються до Києва, значить, тут щось планується. Це вже очевидно. З одного боку, це погано, оскільки демонструє абсолютну імпотентність правоохоронної системи, з іншого - ми готові до зустрічі з такими персонажами набагато краще, ніж п'ять років тому. Ви думали, що "русская весна" - це десь? Зустрічайте", - додав Іванов.
я ж кажу: йому личить цей префікс
ги
Проспека "победы" уже давно нет.
Уродам лучше сниматься у забора посольства московии.
Всегда на двух стульях(и всегда падаем)
А гдє кстаті сейчас враг? Не в крємлє....
Нє?
ты Недовеса поймай - и поменяй на наших
при пе этого мусора было и есть немало
Нехай начувається.
Корсунский, 2016 г.). Вычислили его журналисты, а не СБУ и задержали уже под
Полтавой.
А пройопи бувають. І були. І будуть.
А от через вас, 73/43%зебілів, подібні з Недовесом випадки входять в правило.
зебiлiв" - это по поводу "випадки входять в правило". Не надо меряться где больше,
а где меньше пройопов. Эти пройпи нужно искоренять.
У тебя есть доказательства, что я зебил? Отвечу за тебя - нет и никогда не будет,
поэтому - не бреши.
написано кому необходимо задавать вопрос по поводу бездействия СБУ.
https://youtu.be/a_VS6MWHBek?t=69
то шо на підході пасічник і пушилін???
вы заслужили валить лес в Сибири для китайцев
это нужно сделать до завтрашнего вечера, если кто не понял, зачем они прибыли
чечены вам в советники, дятел, прости Господи
Это вызов.
И возбуждаясь беспредельно,
Полезно помнить, что по жопам
Нас бьют впоследствии раздельно.
готовьте людей для 100% - ной замены
С 2014 года и сепаратисты, и любители георгиевских ленточек, и проводившие референдум, свободно перемещались в Украине. А некоторые даже в судах выносят приговоры именем Украины.
Ловят тех кто был с оружием .