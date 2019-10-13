 Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов. ФОТО

Про це повідомляє у фейсбуці блогер Сергій Іванов, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно кінчений зрадник, один із двигунів "русской весны" на Луганщині, хедлайнер сепаратистських сесій Луганської облради, підписант звернення до "братнього російського народу", багаторічний резидент "Миротворця", - зазначив він, опублікувавши фото Недовєса на площі Перемоги.

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"Якщо такі кадри стікаються до Києва, значить, тут щось планується. Це вже очевидно. З одного боку, це погано, оскільки демонструє абсолютну імпотентність правоохоронної системи, з іншого - ми готові до зустрічі з такими персонажами набагато краще, ніж п'ять років тому. Ви думали, що "русская весна" - це десь? Зустрічайте", - додав Іванов.