 Меморіальні дошки полеглим воїнам Шолодьку та Пушкаруку відкрили на Житомирщині та Волині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Житомирі на фасаді будівлі Житомирської прокуратури відкрили меморіальну дошку Ігорю Шолодьку (позивний Спец), 10.10.1965 року народження, уродженцю селища міського типу Черняхів Житомирської області, слідчому прокуратури, солдату, розвіднику-снайперу 74-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 30 листопада 2014 року в бою за старий термінал Донецького аеропорту. Його поховано на Смолянському військовому кладовищі Житомира. У нього залишилися батьки, дружина і дочка.

Указом президента України №311/2015 від 4 червня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Нагороджено нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" (посмертно).







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У місті Нововолинськ на будівлі Центру професійно-технічної освіти відкрили меморіальну дошку Олегу Пушкаруку, 1.02.1969 року народження, уродженцю Нововолинська, сержанту, головному сержанту 1-го взводу 9-ї роти 3-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 9 травня 2018 року під час відбиття атаки ворожої ДРГ на позиції ЗСУ між містами Золоте і Первомайськ (Попаснянський район Луганської області). Його поховано в Нововолинську. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Указом президента України №149/2019 від 18 квітня 2019 року "за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку" нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).





