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 Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва. ФОТОрепортаж

Цієї ночі столичні патрульні затримали чотирьох чоловіків, в автомобілі яких знайшли зброю та вибухівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Вчора близько 21:40 у поліцію надійшло повідомлення від киянина про те, що на вулиці Пирогівский шлях невідомі влаштували стрілянину, а потім поїхали на автомобілі в невідомому напрямку.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що унаслідок події ніхто не постраждав. Під час відпрацювання прилеглої території біля зупинки громадського транспорту виявили 9 предметів, схожих на гільзи, які було вилучено і відправлено на експертизу.

Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва 01

"Невдовзі на вулиці Заболотного співробітники патрульної поліції помітили машину, яка підпадала під орієнтування, і зупинили її. У салоні перебувало четверо чоловіків, а під час огляду машини поліцейські виявили предмет, схожий на автомат, шість предметів, схожих на гранати Ф-1, РГД- 5 і УЗРГМ-2. Правопорушниками виявилися жителі Києва та Київської області (1961, 1974, 1986, 1994 років народження). Один із них раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічне правопорушення", - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили близько 30 порожніх магазинів від пістолета ТТ, 5 магазинів від пістолета Макарова, 3 магазини від пістолета Марголіна, а також стартовий пістолет.

Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва 02
Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва 03
Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва 04
Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва 05
Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва 06
Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва 07

Дивіться також: 17-річний хлопець знайшов два гранатомети в яру на Сумщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Головного фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а з іншими учасниками події наразі проводяться слідчі дії. Всі речові докази вилучено і відправлено на експертизу.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153679
 
   
 Топ коментарі
 
"обнаружили 9 предметов, похожих на гильзы",- что настоящих гильз не видели??? нашли предмет похожий на автомобиль ))))))
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ага.. понятно.. слюна Богдана токсична, и вызывает у тебя приступ сарказма...
мой экзальтированный друг..
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Заключения такого рода делает эксперт, а не патрульная полиция.
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"обнаружили 9 предметов, похожих на гильзы",- что настоящих гильз не видели??? нашли предмет похожий на автомобиль ))))))
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Заключения такого рода делает эксперт, а не патрульная полиция.
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а полиция настолько тупая , что не может отличить гильзы от пустых банок из под пива? )))))
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а ты грамотей)))
от чего тогда эти гильзы??
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разговор не о том от чего эти гильзы, разговор о том , что это вообще гильзы)))))
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а якщо виявиться, що не гільзи, а паперові чи пластикові муляжи, то хто буде тупий, ти чи поліція, я думаю, що ти. Що то таке, пістолет, гільзи, гранати, має встановлювати експерт, бо інакше справа в суді розвалиться.
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тупость крепчает- МУЛЯЖИ ГИЛЬЗ!!! а в авто нашли муляжи гранат и муляжи автоматов, а выстрелы прозвучали из аккустических систем )))
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Норма закона. Пока нет заключения эксперта это не гильзы, а предметы похожие на гильзы. Тоже и с оружием. Пока нет заключения пистолет только похож на пистолет.
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Это и есть работа.За такие результаты будут уважать!
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Извини, зеб, не обратил внимание на твой ник и поставил лайк. :D
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Виноват Зеленский! Рояль! 4000! капитуляция!
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тебя что, Богдан с утра покусал?!.. ты какой-то экзальтированный..
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Сарказм, знаешь что это такое, мой недалекий друг-шрекобот?
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ага.. понятно.. слюна Богдана токсична, и вызывает у тебя приступ сарказма...
мой экзальтированный друг..
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ЗЕдрот,перестань умничать,ты себя на выборах показал ...
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Тебе уже в зебилаторий на лечение пора Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва - Цензор.НЕТ 3669
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Вот оно эхо кацапской войны, долго придётся бороться с боеприпасами после капитуляции кацапов.
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всем по 100 лет лагерей, без права освобождения, ибо это полные дебилы раз ездят с таким арсеналом по городу миллионнику, или они чисто для коллекции возят. и исправить их мозг дебила уже никто не в состоянии - нужно оградить общество от такого рода личностей, да и другим будет пример... а то совсем уже обнаглели от безнаказанности, пример на лицо , один из ни ранее привлекался к ответственности за подобное, не исправился! Или аваков на поруки возьмет!?
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Никто их не будет ограждать, у нас европейский подход, бандитов попросту выпускают.
Да и тюрьмы закрывают с целью экономии или оптимизации, как они говорят.
Так что, то, что творится сейчас, это надолго и на улицу по ночам лучше не выходить.
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согласен с вами.. Аваков сам бандит и преступник высшей категории, в принципе и его окружение в основном такое же, ворон ворону глаз не выклюет.. и это печально!
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субъекты отдалённо напоминающие людей и похожие на полицию обнаружили предметы похожие на гранаты и оружие.
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В транспортном средстве похожем на автомобиль, а не, еще в объекте похожем на транспортное средство, тут без экпертов никак, слишком все запутано.
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Единственное, что может свидетельствовать полиция это то, что данные предметы были изъяты с соблюдением закона.
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субъекты отдалённо напоминающие людей и похожие на полицию

Вся суть реформи в одному реченні Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва - Цензор.НЕТ 7935
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Срочно запретить короткоствол! Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва - Цензор.НЕТ 3693
А. Ну да. Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва - Цензор.НЕТ 550
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А если бы не устроил стрельбу то и не задержали бы, реформа по Авакяновски
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А если бы не устроили стрельбу или чего-нибудь не выкинули иного, то проехали бы спокойно, как и десятки тысяч автомобилей...
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Не сказали причину перестрелки. В кого они стреляли то? В воздух что-ли?
Все это похоже на очередной пиар МВД накануне майдана.
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Как вы думаете ПОЧЕМУ Зеленский не уволил Авакова с такого важного силового блока как МВД? Ведь все понимают, что именно начальник МВД может или защитить власть или помочь ее скинуть.
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все не так однозначно, как кажется, агентами путена теперь становятся жители куйовской области и стреляют, шобы продемонстрировать ежеминутную агрессию рашки, призываю, громадяне, будьте бдительны!
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На весіллі в сім'ї кримінального авторитета Олега Бакінського вбили "злодія в законі" Андрія Недзельського в Києві.
Замовниками вбивства стали 3 головні "злодії в законі". Про це повідомив колишній заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, пише segodnya.ua.
"Щойно в Києві на "урочистостях" з нагоди весілля в сім'ї Олега "Бакінського", три "злодія в законі" позбавили статусу "злодій в законі" Андрія відомого по кличці "Нєдєля",/"Львівський". Після чого цього вже недозлодія сильно побили та викинули за межі території.
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"... виявили предмет, схожий на автомат, шість предметів, схожих на гранати Ф-1, РГД- 5 і УЗРГМ-2. Правопорушниками виявилися..."

тогда уже пишите: " Схожими на правопорушників виявилися ..."

*********© ГовСивыйМерин

всё больше убеждаюсь в правоте Лаврова...
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