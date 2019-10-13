 Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Вчора близько 21:40 у поліцію надійшло повідомлення від киянина про те, що на вулиці Пирогівский шлях невідомі влаштували стрілянину, а потім поїхали на автомобілі в невідомому напрямку.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що унаслідок події ніхто не постраждав. Під час відпрацювання прилеглої території біля зупинки громадського транспорту виявили 9 предметів, схожих на гільзи, які було вилучено і відправлено на експертизу.

"Невдовзі на вулиці Заболотного співробітники патрульної поліції помітили машину, яка підпадала під орієнтування, і зупинили її. У салоні перебувало четверо чоловіків, а під час огляду машини поліцейські виявили предмет, схожий на автомат, шість предметів, схожих на гранати Ф-1, РГД- 5 і УЗРГМ-2. Правопорушниками виявилися жителі Києва та Київської області (1961, 1974, 1986, 1994 років народження). Один із них раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічне правопорушення", - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили близько 30 порожніх магазинів від пістолета ТТ, 5 магазинів від пістолета Макарова, 3 магазини від пістолета Марголіна, а також стартовий пістолет.













Дивіться також: 17-річний хлопець знайшов два гранатомети в яру на Сумщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Головного фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а з іншими учасниками події наразі проводяться слідчі дії. Всі речові докази вилучено і відправлено на експертизу.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.