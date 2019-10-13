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Все про:хабар (2772) Вінницька область (384) Держприкордонслужба (2280) прокуратура (1919)

 Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок. ФОТО

Військова прокуратура Вінницького гарнізону спільно з управлінням внутрішньої та власної безпеки "Південь" Держприкордонслужби та Державним бюро розслідувань у Хмельницькому затримали дільничного інспектора прикордонної служби під час одержання неправомірної вигоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України, встановлено, що дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Ямпіль" Могилів-Подільського прикордонного загону налагодив злочинну схему систематичного здирства.

За "винагороду" він сприяв громадянам у порушенні прикордонного режиму на державному кордоні та правил рибальства на прикордонній річці Дністер. В обмін на хабарі він не притягував порушників до адміністративної відповідальності.

Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок 01
Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок 02

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"Затриманому сержанту-прикордоннику планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також до суду буде направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Наразі предмет злочину вилучено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153675
 
   
 Топ коментарі
 
Очередную крупную рыбу поймала прокуратура только теперь под орудою рябошапки.
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Пришел "передать привет" и появилась возможность моментально закончить эпоху нищеты...
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бояться писати, що сума хабаря 2500 гривень... Бо піпл вже не хаває...
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взяточник-ценитель "чорного юмора".. любил брать взятки на кладбище..
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Пришел "передать привет" и появилась возможность моментально закончить эпоху нищеты...
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Очередную крупную рыбу поймала прокуратура только теперь под орудою рябошапки.
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Брал взятки? Покажите мне инспектора, который не брал и не берет взяток.
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То, что брал взятки- понятно, а какой погранец или таможенник, в Украине, их не берёт? Только ленивый или в не доходном месте , поставленный...А вот по чину ли брал? Цифирь где? Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок - Цензор.НЕТ 4836
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ну так суддям ,ГБР та прокуратурі підняли зарплати..щоб чесно працювали та не брали хабарі..а от про ДПСУ та Таможню чогось забули!!! Мабудь для того щоб ГБР та Прокуратура без роботи не лишалась..Бо як що всі будуть отримцвати пристойну зарплатню..то і красти ні хто не буде..ну справді?
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Погранец взял деньги без рыбохраны, в результате рыбохрана настучала на него. Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок - Цензор.НЕТ 6838
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Отпустить немедля! Всякая шушваль на верху,мутит и берёт взятки миллионами,и до сих пор на свободе.
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це опять клятый и коварный путен завербовал работника службы, шобы тот, беря мзду , дискредитировал честную владу перед лицом громадянства
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