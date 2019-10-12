 Меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю Юрію Стрельцову відкрили на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Пирятинської ОТГ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У рамках відзначення Дня захисника України в Опорному закладі Пирятинській загальноосвітній школ1 І-ІІІ ступенів № 6 відбувся урочистий мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки Стрельцову Юрію Петровичу, випускнику цієї школи, учаснику АТО, який загинув, захищаючи територіальну цілісність України. Право відкрити меморіальну дошку надано представнику Пирятинського райвійськкомату, капітану Ральченку Олександру Олександровичу.

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До родини захисника зі словами подяки за справжнього воїна звернулися секретар міської ради Тетяна Чайка та Олександр Ральченко, які наголосили, що героїзм Юрія Петровича вчитиме майбутні покоління школярів таким звичним, але часом надскладним людським якостям як гідність, повага, любов і вірність.

Пам’ять захисника вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки, встановленої на будівлі навчального закладу", - йдеться, зокрема, в повідомленні.





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Юрій Петрович Стрельцов народився 30 жовтня 1973 року. Служив солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 1-ї окремої танкової бригади. Трагічно загинув 30 листопада 2015 року в районі села Полкове Волноваського району Донецької області. У нього залишилася дочка.

12 лютого 2018 року ім'я Юрія Стрельцова занесено в Книгу пошани Полтавської обласної ради.

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