 Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання. ФОТОрепортаж

Про це написала українська поетеса, краєзнавець, журналіст і громадський діяч Галина Фесюк, передає Цензор.НЕТ.

"Лев Скоп - неймовірний художник, мистецтвознавець, іконописець та й просто чудова людина, як і його дружина Тетяна Думан, якій зараз, як ніколи, потрібна наша з вами підтримка, адже хвороба не обирає...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 4,5 млн флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів будуть спрямовані в регіони, - МОЗ

Лев Скоп із дружиною певно єдині, хто від Майданівських подій до сьогоднішнього часу війни є найбільшими волонтерами українських захисників і активними учасниками подій. Це подружжя зібрало більш ніж 3 млн гривень на потреби нашої армії.

Але в їх сімю прийшла біда. Тетяна важко хвора. Вчора на концерті спільними зусиллями вдалось зібрати близько 600 000 гривень. На лікування ж Тетяні необхідно 35000 доларів, але ми віримо, що все вийде, адже ми разом можемо творити великі справи", - зазначила Фесюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "АрселорМіттал Кривий Ріг" побудує у Кривому Розі сучасний онкоцентр за 400 млн грн









Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи. ФОТОрепортаж

Як пише сестра Тетяни Василина Думан, добігає кінця перший етап лікування - комбіновані радіо- і хіміотерапія в Ну-Меді.

"Нам наразі вдалося зібрати 1 130 720 грн. Це 41 505 євро, якщо я добре порахувала.

По потребах - 7 тисяч злотих доплатити тут в Ну-Меді, а також маємо зробити ще деякі дослідження пухлинного препарату щодо молекулярного аналізу і ефективності імунотерапії. Паралельно докуповуєм низку ліків, потрібних зараз як супровідні до хімії.

Ведемо переговори з клінікою в Кєльні (IOZK) - вони пропонують віротерапію. І активно розглядаєм інші варіанти. Якщо Кельн, то нас чекають витрати до 150 тисяч євро. Точніше знатимем після консультації (нам її назначили на 12 листопада)", - зазначила вона.

Карта Приватбанку для збору коштів на лікування: 4149 4991 1705 3445

Читайте на "Цензор.НЕТ": "АрселорМіттал Кривий Ріг" побудує у Кривому Розі сучасний онкоцентр за 400 млн грн