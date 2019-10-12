EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство
  1963  22
Все про:допомога (897) онкологія (46)

 Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання. ФОТОрепортаж

Тетяна Думан - дружина художника, мистецтвознавця й іконописця Лева Скопа. Разом вони зібрали понад 3 млн гривень на потреби нашої армії. Тепер на лікування волонтерки необхідно 35 тисяч доларів.

Про це написала українська поетеса, краєзнавець, журналіст і громадський діяч Галина Фесюк, передає Цензор.НЕТ.

"Лев Скоп - неймовірний художник, мистецтвознавець, іконописець та й просто чудова людина, як і його дружина Тетяна Думан, якій зараз, як ніколи, потрібна наша з вами підтримка, адже хвороба не обирає...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 4,5 млн флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів будуть спрямовані в регіони, - МОЗ

Лев Скоп із дружиною певно єдині, хто від Майданівських подій до сьогоднішнього часу війни є найбільшими волонтерами українських захисників і активними учасниками подій. Це подружжя зібрало більш ніж 3 млн гривень на потреби нашої армії.

Але в їх сімю прийшла біда. Тетяна важко хвора. Вчора на концерті спільними зусиллями вдалось зібрати близько 600 000 гривень. На лікування ж Тетяні необхідно 35000 доларів, але ми віримо, що все вийде, адже ми разом можемо творити великі справи", - зазначила Фесюк.

Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "АрселорМіттал Кривий Ріг" побудує у Кривому Розі сучасний онкоцентр за 400 млн грн

Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 02
Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 03
Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 04
Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи. ФОТОрепортаж

Як пише сестра Тетяни Василина Думан, добігає кінця перший етап лікування - комбіновані радіо- і хіміотерапія в Ну-Меді.

"Нам наразі вдалося зібрати 1 130 720 грн. Це 41 505 євро, якщо я добре порахувала.

По потребах - 7 тисяч злотих доплатити тут в Ну-Меді, а також маємо зробити ще деякі дослідження пухлинного препарату щодо молекулярного аналізу і ефективності імунотерапії. Паралельно докуповуєм низку ліків, потрібних зараз як супровідні до хімії.

Ведемо переговори з клінікою в Кєльні (IOZK) - вони пропонують віротерапію. І активно розглядаєм інші варіанти. Якщо Кельн, то нас чекають витрати до 150 тисяч євро. Точніше знатимем після консультації (нам її назначили на 12 листопада)", - зазначила вона.

Карта Приватбанку для збору коштів на лікування: 4149 4991 1705 3445

Читайте на "Цензор.НЕТ": "АрселорМіттал Кривий Ріг" побудує у Кривому Розі сучасний онкоцентр за 400 млн грн

Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153658
 
 
 Топ коментарі
 
Завжи сумно читати такі новини. Розумієш, що людям з такими хворобами в Україні допомогти не можуть, тому треба звертатися закордон за шалені гроші. У 99,9% населення України таких грошей і близько немає, і зібрати шансів ніяких, тільки лягти і померти.
 показати весь коментар
 
А какое нибудь Хуйло доживает до глубокой старости и ломом не добьёшь, лишний раз убеждаюсь что нет никакого Бога и нет никакой справедливости. Всё верно - есть хаос и есть реальность физики, и хаотичные никак не зависимые друг от друга события. Сказки про Бога и судьбу приберегите для лохов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Завжи сумно читати такі новини. Розумієш, що людям з такими хворобами в Україні допомогти не можуть, тому треба звертатися закордон за шалені гроші. У 99,9% населення України таких грошей і близько немає, і зібрати шансів ніяких, тільки лягти і померти.
 показати весь коментар
 
 
35000 - це лише 350х100. Тобто по 100$ з кожного депутата ВР вистачило б з головою.
 показати весь коментар
 
 
депутати про таке не читають...у них "свои" справи...
 показати весь коментар
 
 
До каких пор грабящая Украину быдло-элита олигархов будет проводить безчеловечный эксперемент над украинским народом и реформировать медицину в Украине? Создали ублюдки себе альтернативную медицину все эти борисы, медикомы, добробуты, феофании, а народу реформы и вымирание. Доколе народ?
 показати весь коментар
 
 
А какое нибудь ***** доживает до глубокой старости и ломом не добьёшь, лишний раз убеждаюсь что нет никакого Бога и нет никакой справедливости. Всё верно - есть хаос и есть реальность физики, и хаотичные никак не зависимые друг от друга события. Сказки про Бога и судьбу приберегите для лохов.
 показати весь коментар
 
 
ХХхху-ла Карма настигнет...а вера -это великий Дар людям...для того Христос и проходил...
 показати весь коментар
 
которого послал папа-бох чтобы убить во искупление грехов человечества поред собой...
это как если бы человек грохнул своего сына за то что собака сьела котлету...нам атеистам не понять этого божественного *******.
 показати весь коментар
 
Есть теория большого взрыва и так далее c точки зрения науки , а религия это коммерческая структура для тех кто хочет себя успокоить и поучаствовать в обрядах и конечно же пожертвовать деньжат на очередной лексус попу Волонтерці і художниці Тетяні Думан потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання - Цензор.НЕТ 502 к тому же религия умеет приспосабливаться, проанализируем со средневековья и много чего поймём
 показати весь коментар
 
То може, чмошне, грошей кинеш? Допоможеш?
 показати весь коментар
 
Да реально нужно помочь деньгами. а как ещё,?
 показати весь коментар
 
+ ( знак додавання), це про переказ грошей.
 показати весь коментар
 
Он в принципе ничего не сказал криминального и по этому оскорблять не следует, даже если вы агностик как например я или допустим атеист
 показати весь коментар
 
Я люблю находится спаме, потому что я пока хам и зовут меня Наталита Сотонивна и ,мне даже ставят лайки
 показати весь коментар
 
Каким образом и как вы себе это представляете или так ляпнуть ,а лишь бы в зачёт пошло, ведь верующие поверят
 показати весь коментар
 
Про то что помочь в данном случае можно только деньгами
 показати весь коментар
 
Медицина и аптеки ,это чисто еврейский бизнес, чем серьёзнее заболевание тем требуется более дорогие лекарства, в каждом серьёзном заболевании обязательно найдётся дорогой препарат( если есть желание погуглить ,можете убедиться сами ) и совсем не потому , что он дорого обходится в изготовлении, а просто так задумано жи-ой мафией выкачивать из вас деньги а ещё есть всякие кашперовские и гордоны с пирамидками и тому подобные
 показати весь коментар
 
Мені цікаво інше....Звичайни люди у тяжку хвилину звісно , допоможуть...А шо клініка у Кельні ? Тей хто її має , звичайна людина чи вже не? 150 тис. евро на віротерапію. Ці витрати порахувала звичайна людина чи "іноплатеняц"?
 показати весь коментар
 
на лечение волонтерки необходимо 35 тысяч долларов.

Что то я не помню, что бы официально отменяли бесплатное медицинское обслуживание. Может клоун со своих миллионов немножечко даст???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору