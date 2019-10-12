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 Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи. ФОТОрепортаж

Півмільйона пачок сигарет з ОАЕ везли на судні Дунаєм. Оформлено все було на українську компанію за підробленими документами.

Про успішну операцію написав у фейсбуці перший заступник голови ДФС Сергій Білан, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час роботи оперативниками та аналітиками податкової міліції отримано дані про наміри ділків тіньового бізнесу перемістити велику партію сигарет до України. Зокрема, з ОАЕ через Сербію та Румунію (річкою Дунай), на адресу української компанії.

Під час подальшого моніторингу та аналізу цієї поставки нами було отримано інформацію про те, що українська компанія немає жодного відношення до цієї партії сигарет, документи були підроблені, а за планами зловмисників нелегальні сигарети мали бути вивантажені на території Румунії. Повідомили наших румунських партнерів та OLAF.

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Під час проведення подальшої спільної з іноземними партнерами операції сьогодні вночі румунською поліцією на судні, яке прямувало річкою Дунай, вилучено пів мільйона пачок сигарет марок "Ashima Luksory" та "Marble", - написав  він.

Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи 01

Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи 02Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи 03
Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи 04
Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи 05
Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи 06
Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи 07
Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153652
 
   
 Топ коментарі
 
Перекрили один з найбільших каналів поступання євро в Україну. А чим румуни нам допомагають? Занепокоєнністю?
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Рубят петины мафиозные концы.
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Перекрили один з найбільших каналів поступання євро в Україну. А чим румуни нам допомагають? Занепокоєнністю?
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Ми отримуєм гранти від Євросоюзу на боротьбу з незаконним переміщенням цигарок на територію ЄС.
Гранти в міліонах доларів... В тому числі і від Румунії.
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Ну і де ті цілі "гранти" - в Кіпрських офшорах? - а так прихід "живої валюти" в Україну... і т.д.! З тою "гейропою" потрібно робити аналогічно як вони з нами: "...ми сильно занепокоєні, співчуваємо і робимо шо можемо..." і "...шо ви кажете? - а я в сраці маю шо ви кажете..."
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Ці гранти - зарплата службовців державної прикордонної служби + матеріальне забезпечення + техніка.
Повірте. Можливо, щось і в офшорах. Але основна маса таки йде на потрібні речі.
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Ви напевно в цьому питанні не дуже "компетентні" - відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» фонд оплати праці Державної прикордонної служби України затверджено у розмірі 6,61 млрд гривень. - і це тільки зарплата.Щодо джерел фінансування ДПС України, то це тільки Держбюджет України + благодійні внески і немає там ніякх "грантів", можете ознайомитися з цими даними на офіційному сайті ДПС України: https://dpsu.gov.ua. Так шо не потрібно тут "ля-ля", а то тут Ви як та "одна баба сказала..." - за гранти і "...зарплата службовців державної прикордонної служби + матеріальне забезпечення + техніка.".То може їх зняти з бюджетного фінансування? - нехай з грантів "годуються".
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румыны еще гитлеру служили
хотели земельки откусить
но то такое
и не помогли - а помешали)))
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Да,да! Румыны еще тебе в штаны насрали! Вот увидишь! Завтра утром.
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избавилась конкурентов и возможно цену заставила поднять(на чёрном рынке)для украины. Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи - Цензор.НЕТ 7320
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гы!!нет бы правду написать!!,,подстава" конкурентов.(все нынешние ,,спецслужбы" в бывшем совке работают либо в бизнесе как вариант на бизнес) Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи - Цензор.НЕТ 7624 Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи - Цензор.НЕТ 1754
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Ой молодцы,нах бегать за свинарчуками,ахметками и цуркисами,вот где нужно тратить ресурсы и средства налогоплательщика,там где можно поживиться ликвидным товаром.
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Та нехай курят, может меньше будут друг другу хонинговать выхлопухи на всяких гей-парадах.
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21 ноября 2018, 00:35
В понедельник утром неподалеку от Тендровской косы попал в передрягу буксир «Параллель», тянувший непонятно куда баржу UDP-DM-2309-УДП. Его немногочисленная команда, заметив течь в моторном отсеке, подала сигнал бедствия и была спасена проходившим рядом танкером «Аркадия». Позже выяснилось, что перед этим моряки отцепили лихтер. Через несколько часов шторм прибил баржу к берегу в районе Черноморска.
На ней оказалось 10 тысяч коробов сигарет - 5 миллионов пачек. И никаких документов на этот груз. Типичная контрабанда. Сейчас судно взято под охрану пограничниками и сотрудниками СБУ, на нем ведутся следственные действия. Правоохранители выясняют происхождение и маршрут дорогого подакцизного товара.

Впрочем, слово «выясняют» лучше дать в кавычках. Потому что все всё и так знают. По информации источников «Думской» в правоохранительных органах, свой не самый полезный груз буксир нелегально тянул в Румынию.
Экипаж «Параллели», впрочем, отрицает, что вез контрабанду. Моряки настаивают, что шли из Голой Пристани в Скадовск. Но достаточно одного взгляда на карту, чтобы понять: врут, причем нагло.
Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи - Цензор.НЕТ 7513
Наши собеседники в правоохранительных органах говорят, что баржа с 5 миллионами пачек - довольно редкий зверь. Это примерно треть от ежемесячного нелегального экспорта табачных изделий в ЕС. Обычно туда отправляют партии поменьше, но в понедельник, видимо, был какой-то особый случай.
«Сигареты произведены на вполне легальных украинских табачных фабриках. Дело в том, что у нас эта продукция стоит в разы дешевле, чем там, в Европе, так что это выгодный бизнес. Производители изначально знают, что сигареты будут отправлены контрабандой в ЕС, поэтому акцизные марки, как правило, клеят только на часть коробов. А на остальные «забывают». Это «левый», нигде и никем не учтенный товар. Его попросту нет в документах. Таким образом, производитель получает дополнительный профит - экономит на акцизах. Далее сигареты, предназначенные для отправки контрабандой в ЕС, уходят в нескольких направлениях - на Западную Украину, а также на юг, в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области, где начинается, как говорят контрабандисты, «великий морской путь». Дело в том, что по морю можно вывезти контрабанды в десятки раз больше, чем сухопутным путем. И прибитая к берегу баржа - лишнее тому подтверждение», - пояснил источник «Думской
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«МУСОРНЫЕ» БРЕНДЫ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БУКСИР
Ремарка по поводу найденных на барже сигарет. Судя по фотографиям, обнародованным замминистра инфраструктуры, там присутствовали три «бренда», если так можно выразиться: Ashima, Marshal, Marble. Это «мусорные» марки, принадлежащие второстепенным табачным компаниям, которые торгуют своими правами на них. Скажем, Ashima и Marble изначально выпускались в Китае (Hongta Tobacco Group Co.), а сейчас сигареты под таким названием делают даже на территории «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». «Бренд» Marshal - собственность британской Innovation Tobacco Company (скорее всего, это тоже китайцы), но производят эти сигареты преимущественно в России.


В 2015 году в Одесском порту обнаружили 1,5 млн пачек тех же Ashima, Marshal, Marble и Richman. Тогда контрабандный груз оценили в 37 млн грн.
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Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи.



КАЗКИ ДУНАЙСЬКОГО ПАРОПЛАВСТВА.. Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи - Цензор.НЕТ 2952
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