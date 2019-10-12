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 ДБР повідомило про підозру поліцейському, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував смертельну ДТП. ФОТО

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Хмельницькому, повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП поліцейському-водієві сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції Головного управління Нацполіції в Києві, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, поліцейський у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля марки Skoda Octavia, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi 80. Унаслідок ДТП троє постраждалих зазнали численних травм. Їх було доставлено в лікарню, де один із них помер .

У разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

ДБР повідомило про підозру поліцейському, який у стані алкогольного спяніння влаштував смертельну ДТП 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153639
 
 
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В Украине должны быть машины с алкодатчиками, напился, сел за руль, а машина не заводится и вызывает полицию. И отсутствие такой штуки должно караться по закону. Мечты конечно, но хорошо бы такое было, скотов пьяных за рулём не стало бы.
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