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Все про:ДТП (2549) ДБР (560)

 ДБР повідомило про підозру поліцейському, який п’яним влаштував смертельну ДТП. ФОТО

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Хмельницькому, повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП поліцейському-водієві сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції Головного управління Нацполіції в Києві, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, поліцейський у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля марки Skoda Octavia, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi 80. Унаслідок ДТП троє постраждалих зазнали численних травм. Їх було доставлено в лікарню, де один із них помер .

У разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

ДБР повідомило про підозру поліцейському, який п’яним влаштував смертельну ДТП 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153639
 
 
 Топ коментарі
 
Человек из народа писал - " по пьяни " ))
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1. У павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.

2. Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанту
Одним ударом погасить.

3. Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.

4. Деревня старая Ольховка
Ему приснилась в эту ночь:
Сметана, яйца и морковка,
И председателева дочь…

5. Затем он выпил на дежурстве
И лейтенанту саданул.
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.

1. У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Ну, вышел и упал на снег.
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В Украине должны быть машины с алкодатчиками, напился, сел за руль, а машина не заводится и вызывает полицию. И отсутствие такой штуки должно караться по закону. Мечты конечно, но хорошо бы такое было, скотов пьяных за рулём не стало бы.
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В Украине должны быть машины с алкодатчиками, напился, сел за руль, а машина не заводится и вызывает полицию. И отсутствие такой штуки должно караться по закону. Мечты конечно, но хорошо бы такое было, скотов пьяных за рулём не стало бы.
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Будут на алкотестер одевать презерватив...."Мозги" менять нужно, в первую очередь, а не алкотестеры устанавливать...
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Это на факультетах журналистики учат так писать?
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там таджики сидят - а так видимо цензор напрямую перегоняет новости с раисянии ))
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1. У павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.

2. Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанту
Одним ударом погасить.

3. Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.

4. Деревня старая Ольховка
Ему приснилась в эту ночь:
Сметана, яйца и морковка,
И председателева дочь…

5. Затем он выпил на дежурстве
И лейтенанту саданул.
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.

1. У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Ну, вышел и упал на снег.
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Если выехал на встречку, какие нахер доказательства нужны!?
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б*же, не дай Зевс тебе так чтобы кто-то спровоцировал(бросился под колеса малыш), а ты так выехал и потом кто-то высрал такой же комент как ты сейчас.

есть же нюансы, что и должно учитываться:

\\\\\В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Источник: https://censor.net.ua/p3153639\\\

Это как: Убил человека - че тут доказывать то?
А если чел террорист и в тебя целился из РПГ, а ты его убил с рогатки, а?

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Узбагойся! Выпей таблеточку, проспись наконец... Террорист на встречке!
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А как ты оправдаешь алкогольное опьянение?
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ну, у нас это автоматом типо виновен, наск. знаю. справедливо ли это?

но как оправдать например шо кто-то имеет 0.3 промилле и едет 40км.ч., а тут в него врезается со всеми мыслимыми нарушениями трезвый под 120 и машина "пьяного" давит кого-то. фактически виноват трезвый, или как?

х.з. короче. вот видишь, тут, в новости я уверен на 99% шо виноват мусор, конечно.
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