 ДБР повідомило про підозру поліцейському, який п’яним влаштував смертельну ДТП. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, поліцейський у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля марки Skoda Octavia, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi 80. Унаслідок ДТП троє постраждалих зазнали численних травм. Їх було доставлено в лікарню, де один із них помер .
У разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.
2. Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанту
Одним ударом погасить.
3. Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.
4. Деревня старая Ольховка
Ему приснилась в эту ночь:
Сметана, яйца и морковка,
И председателева дочь…
5. Затем он выпил на дежурстве
И лейтенанту саданул.
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.
1. У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Ну, вышел и упал на снег.
есть же нюансы, что и должно учитываться:
\\\\\В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Источник: https://censor.net.ua/p3153639\\\
Это как: Убил человека - че тут доказывать то?
А если чел террорист и в тебя целился из РПГ, а ты его убил с рогатки, а?
но как оправдать например шо кто-то имеет 0.3 промилле и едет 40км.ч., а тут в него врезается со всеми мыслимыми нарушениями трезвый под 120 и машина "пьяного" давит кого-то. фактически виноват трезвый, или как?
х.з. короче. вот видишь, тут, в новости я уверен на 99% шо виноват мусор, конечно.