 "Литва, дякуємо за підтримку", - десантники 25-ї бригади розгорнули плакат на відбірковому матчі Євро-2020. ФОТО ДНЯ

Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади прийшли на вчорашній матч Україна-Литва з плакатом, щоб висловити вдячність литовцям за їхню підтримку України у війні з РФ.
Відповідне фото опублікувала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.
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Учора збірна України в рамках сьомого туру кваліфікації Євро-2020 у Харкові приймала аутсайдера групи В збірну Литви. Матч завершився перемогою українців із рахунком 2:0.Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153636
Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру у сім'ї помісних православних церков.
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