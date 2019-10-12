 "Литва, дякуємо за підтримку", - десантники 25-ї бригади розгорнули плакат на відбірковому матчі Євро-2020. ФОТО ДНЯ

Відповідне фото опублікувала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.

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Учора збірна України в рамках сьомого туру кваліфікації Євро-2020 у Харкові приймала аутсайдера групи В збірну Литви. Матч завершився перемогою українців із рахунком 2:0.