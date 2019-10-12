EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство
  5686  29
Все про:Литва (457) футбол (766) 25-та окрема повітряно-десантна бригада (38)

 "Литва, дякуємо за підтримку", - десантники 25-ї бригади розгорнули плакат на відбірковому матчі Євро-2020. ФОТО ДНЯ

Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади прийшли на вчорашній матч Україна-Литва з плакатом, щоб висловити вдячність литовцям за їхню підтримку України у війні з РФ.

Відповідне фото опублікувала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.

Литва, дякуємо за підтримку, - десантники 25-ї бригади розгорнули плакат на відбірковому матчі Євро-2020 01

Читайте також: Латвія і Литва на знак солідарності з Україною частково бойкотують сесію ПАРЄ

Учора збірна України в рамках сьомого туру кваліфікації Євро-2020 у Харкові приймала аутсайдера групи В збірну Литви. Матч завершився перемогою українців із рахунком 2:0.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153636
 
   
 Топ коментарі
 
футбол - футболом, а боевое партнёрство - святое
 показати весь коментар
 
Литва, спасибо за поддержку, вынимайте два мяча! )) Шучу, конечно, спасибо Литве за поддержку, их политическая позиция неизменна
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Литва, спасибо за поддержку, вынимайте два мяча! )) Шучу, конечно, спасибо Литве за поддержку, их политическая позиция неизменна
 показати весь коментар
 
 
футбол - футболом, а боевое партнёрство - святое
 показати весь коментар
 
 
Желаем сборной Литвы в последних двух матчах отбора обыграть сборную Португалии ( если повезет) и особенно сборную рашенбратушек из Белгорода ( пардон Белграда), хотя какая хр- разница. Спасибо странам Балтии за помощь и поддержку ( Литве, Швеции, Дании, Латвии, Эстонии и Финляндии) это на ряду с Канадой самые надежные партнеры.
 показати весь коментар
 
 
Когда надо будет, продадут и обплюют впридачу, не сомневайся...
 показати весь коментар
 
респект хлопцям та й литовцям особливо!
 показати весь коментар
 
 
Молодцы,шо помогли Украине практически выйти из руппы
 показати весь коментар
 
Цензор! Есть ещё одна очень хорошая новость:
Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру у сім'ї помісних православних церков.
 показати весь коментар
 
 
Ну не зря несколько веков это было одно государство - Великое Княжество Литовское, и от татар Киев отбивали.
 показати весь коментар
 
 
Латвія братська Україні республіка, ми вдячні литовцям за підтримку.
 показати весь коментар
 
Респект Литві і її народу за моральну і матеріальну підтримку, за допомогу в реабілітації нашим воїнам.
 показати весь коментар
 
Хотел поддержать... "палдес", думаю... а потом понимаю, нет, да это же диделис ачу!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору