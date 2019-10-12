 П'яний киянин "замінував" міст Патона: хулігану світить 6 років в'язниці. ФОТО

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

На місце одразу ж виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, швидка і рятувальники. Фахівці ретельно обстежили об'єкт і не знайшли жодних вибухових речовин або предметів.

Начальник відділу карного розшуку Святошинського управління поліції Роман Даценко розповів, що після комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу псевдомінера і затримали його у квартирі.

"Фігурант був напідпитку, коли повідомив неправдиву інформацію про замінування. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний місцевий житель. Раніше проблем із законом у нього не було", - зазначив він.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.