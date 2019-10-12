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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6583) мінування (490) міст (321) Нацполіція (8334)

 П'яний киянин "замінував" міст Патона: хулігану світить 6 років в'язниці. ФОТО

Вночі до поліції надійшло повідомлення про замінування мосту Патона в Києві.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

На місце одразу ж виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, швидка і рятувальники. Фахівці ретельно обстежили об'єкт і не знайшли жодних вибухових речовин або предметів.

Начальник відділу карного розшуку Святошинського управління поліції Роман Даценко розповів, що після комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу псевдомінера і затримали його у квартирі.

"Фігурант був напідпитку, коли повідомив неправдиву інформацію про замінування. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний місцевий житель. Раніше проблем із законом у нього не було", - зазначив він.

Пяний киянин замінував міст Патона: хулігану світить 6 років вязниці 01

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153628
 
 
 Топ коментарі
 
нада брать авакову на поруки, ну парень выпил трохи , с девушкой поссорился, подумал что аваков на поруки возьмет...............
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Он не стрелял на мосту и это в данном случае - отягощающее обстоятельство. Т. е. как прошлый захват моста, с угрозами взорвать, этот случай не сравнимы.
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По заголовку подумалось, что хулиган там кучу навалил.
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По заголовку подумалось, что хулиган там кучу навалил.
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причём в трёх местах , в результате чего стАлица стояла сутки в заторе... П'яний киянин "замінував" міст Патона: хулігану світить 6 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6737
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нада брать авакову на поруки, ну парень выпил трохи , с девушкой поссорился, подумал что аваков на поруки возьмет...............
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Он не стрелял на мосту и это в данном случае - отягощающее обстоятельство. Т. е. как прошлый захват моста, с угрозами взорвать, этот случай не сравнимы.
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То вообще постановка была для населения, ну своего рода пиар компания за счет налогоплательщика! Вешанье лапши нам на уши...
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хорошо населеньице, раз ему мона такую туфту навесить на уши.....
хотя..... только шо посмотрел шапошникова - Аваков - это "солнцевский"(бандюган).... б*же, тут так и будет перманентная жёппа(дупа)
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Надо ему влиться в ряды орков - получит амнистию.
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А чому ж не посадили того виродка, що із зброєю в руках був захопив міст і стріляв в сторону правоохоронців?! Та ще і збив поліцейського дрона.
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Из какого тухума этот "местный житель" жи есть? Того труба шатал, Рафик неуиновэн.

Если с собаками, то получается шо можно по всему городу рассыпать ВВ, ну, килограмм 10 - и тогда собаки с ума сойдут, указывая буквально под каждый куст(шо нашли взрывчатку). Пьяный киевлянин "заминировал" мост Патона: хулигану светит 6 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 6770
Вот бы в Москве так сделать - Путин бы обосрался, сразу свалив в свой бункер под Ямантау и осталось бы только заварить дверь за ним
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Звідки той "киянин" в Київ приїхав?

Як якась гадощь - то одразу пишуть киянин. Всі інші подаються як "житель города А, Б, В..." Жаба?
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Жизнь была скучна и решил разнообразить ее тюрьмой. Идиот.
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Среди киевлян полно дебилов )) А вы еще на донецких пеняете. К тому же один кличко, чего стоит - король интэлэкта )) Короче больных на голову везде хватает. А государство их усиленно выращивает - выжигает мозги телевизором и пропагандой от олигархов. Уже ничего не понятно. Кто враг,если ахметов заварил кашу в Донбассе и теперь уважаемый человек в Киеве. Пинчук обелется покупкой квартир солдатам. Портнов,яныка слуга, угрожает власти. Как тут крыше не сорваться ?
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Да уж... зачётный дебил. Психиатрия утверждает, что таких в любом обществе около 10%.
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Показал знакомой психиатру. Диагноз звучит так: Олигофрен в стадии дебильности с нарушенными формами поведения. Ниче ему не будет, выпустят.
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Я бы "подрывников" не сажал. На Донбасс, разминировать. Выкопал 64 мины - и домой! Чтобы знал, чем угрожает.
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все стесняюсь спросить форумчан
если президент еврей
если голова рады еврей
если 90% депутатов рады евреи
если во всех облрадах и всяких кабминах 99% евреи
Тогда почему Украина не Израиль?
или еврем не те или ????
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Не стесняйся... Всё по плану... В штатах та же история. Ибо протоколы сионских мудрецов
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ну вы стАличные и мочите - чуть тёлка не дала и сразу мосты "рвать"... П'яний киянин "замінував" міст Патона: хулігану світить 6 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9088
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Так если он с квартиры звонил значит и не прятался)) Адвокат будет в суде отстаивать версию что у подзащитного были видения и он хотел помочь
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Ещё один несчастный человек решил самореализоваться.
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"Святошинского управления" "местный житель" прямо борщагой дохнуло...
пацаны не сдают позиций - меньше чем мост Патона уже и не минируют
дайте ему утром в табло для ума и бутылку пива..., но сначало в табло.
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А что он пил ?
Это же какая реклама.
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Странно , если ты 'украл' мост, то становишься депутатом от ЕС и тебе ничего не грозит , а если ты его 'заминировал'- то тебе грозит шесть лет тюрьмы ))
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Ну если он АТОшник то его отпустят , побратимы заступятся ...
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