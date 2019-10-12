 П'яний киянин "замінував" міст Патона: хулігану світить 6 років в'язниці. ФОТО

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
На місце одразу ж виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, швидка і рятувальники. Фахівці ретельно обстежили об'єкт і не знайшли жодних вибухових речовин або предметів.
Начальник відділу карного розшуку Святошинського управління поліції Роман Даценко розповів, що після комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу псевдомінера і затримали його у квартирі.
"Фігурант був напідпитку, коли повідомив неправдиву інформацію про замінування. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний місцевий житель. Раніше проблем із законом у нього не було", - зазначив він.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.
хотя..... только шо посмотрел шапошникова - Аваков - это "солнцевский"(бандюган).... б*же, тут так и будет перманентная жёппа(дупа)
Если с собаками, то получается шо можно по всему городу рассыпать ВВ, ну, килограмм 10 - и тогда собаки с ума сойдут, указывая буквально под каждый куст(шо нашли взрывчатку).
Вот бы в Москве так сделать - Путин бы обосрался, сразу свалив в свой бункер под Ямантау и осталось бы только заварить дверь за ним
Як якась гадощь - то одразу пишуть киянин. Всі інші подаються як "житель города А, Б, В..." Жаба?
https://www.youtube.com/watch?v=3aAOSUcV5n8 на всяк случай, если не откроется
если президент еврей
если голова рады еврей
если 90% депутатов рады евреи
если во всех облрадах и всяких кабминах 99% евреи
Тогда почему Украина не Израиль?
или еврем не те или ????
пацаны не сдают позиций - меньше чем мост Патона уже и не минируют
дайте ему утром в табло для ума и бутылку пива..., но сначало в табло.
Это же какая реклама.