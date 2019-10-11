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Все про:Канада (707) ротація (32) ЗСУ (357)

 Військовослужбовці Канади провели в Україні ротацію. ФОТО

Канадські військовослужбовці, які беруть участь у тренувальній місії UNIFIER, провели ротацію в Україні.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на повідомлення Збройних сил Канади в Україні в Facebook.

"Місія незмінна, особи нові в операції UNIFIER. Підполковник Джефрі Туп прийняв командування Об'єднаної оперативно-тактичної групи-Україна від підполковника Фредеріка Коти в п'ятницю в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки поблизу с. Старичі. Близько 200 нових військовослужбовців Об'єднаної оперативно-тактичної групи-Україна раді продовжити плідну роботу своїх попередників", - сказано в повідомленні.

У Збройних силах Канади пообіцяли продовжувати роботу з посиленн українського війська.

"Всі ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з багатонаціональними партнерами, з якими ми працюємо разом над підтримкою програм з розвитку можливостей силових структур України", - відзначили канадські військові.

Вони також привітали своїх колег, які повертаються додому, "з прекрасними спогадами про неймовірну країну і чудові багатонаціональні відносини".

В рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців з 2015 року проводять заняття з українськими військовими і представниками силових відомств. За 4 роки у канадців навчалося понад 10 тис. українських воїнів.

Військовослужбовці Канади провели в Україні ротацію 01
Військовослужбовці Канади провели в Україні ротацію 02
Військовослужбовці Канади провели в Україні ротацію 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153598
 
 
 Топ коментарі
 
ой как ласкает слух - Военнослужащие Канады провели в Украине ротацию...
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а кто тут пиндел что президент их выгнал? Военнослужащие Канады провели в Украине ротацию - Цензор.НЕТ 7894 Военнослужащие Канады провели в Украине ротацию - Цензор.НЕТ 5382
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ой как ласкает слух - Военнослужащие Канады провели в Украине ротацию...
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да уж, у мордвы портки засранные дымятся.
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а кто тут пиндел что президент их выгнал? Военнослужащие Канады провели в Украине ротацию - Цензор.НЕТ 7894
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как раз наоборот мишн посибл.
дай удуртише.
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Когда вас тренировали американцы- их генерал потом заявил- что это получились ВЗАИМНЫЕ тренировки.
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Може ці військові проведуть ротацію української влади на канадську? Народ буде не проти.
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