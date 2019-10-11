 Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.

Протести, які почалися з невдоволення громад індіанців скасуванням субсидій на паливо і заходами жорсткої економії, перетворилися в масштабні акції протесту з вимогою відставки президента країни Леніна Морено.

Морено зазначає, що країна більше не може дозволити собі субсидії на паливо, які були введені в 1970-х роках і коштують зараз 1,3 млрд доларів. Зменшення державних витрат є однією з умов угоди, яку Еквадор підписав з МВФ у березні і яка передбачає кредит у 4,2 млрд доларів.















Демонстранти кидають коктейлі Молотова і каміння в спецзагони поліції, поліцейські відповідають сльозогінним газом і побиттям людей. За час протестів щонайменше дві особи загинули, десятки зазнали поранень. У середу демонстранти спробували штурмувати парламент країни в Кіто. У четвер демонстранти захопили вісьмох поліцейських, змусили їх зняти захисне спорядження і марширувати перед натовпом. Водночас фізичного насильства до них не застосовували і пізніше передали представникам ООН.

Внаслідок протестів президент Морено змушений був залишити столицю Еквадору і перенести роботу уряду в Гуаякіль на березі Тихого океану.

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Ленін Морено був обраний президентом Еквадору навесні 2017 року. Він відомий як єдиний лідер держави у світі, який пересувається на інвалідному візку, є автором кількох книг зі сміхотерапії і теорії гумору, засновником фонду для підтримки гумору як стилю життя в країні.

Морено приходив до влади як кандидат лівих сил і під лівими гаслами. Його підтримував президент Рафаель Корреа, який керував країною в 2007-2017 роках і був союзником Уго Чавеса в регіоні. За правління Корреа Ленін Морено шість років обіймав посаду віце-президента Еквадору.

Через кілька місяців після обрання на пост президента Ленін Морено повністю змінив курс попередника, став союзником США в регіоні, посварився з Корреа і Венесуелою, а 2019 видав правоохоронцям Джуліана Ассанжа, який кілька років переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні.















Минулого тижня Ленін Морено оголосив надзвичайний стан у країні. Хоча президент Еквадору каже, що готовий до діалогу з демонстрантами, в інтерв'ю BBC Mundo він зазначив, що за протестами нібито стоїть Венесуела і експрезидент Еквадору Рафаель Корреа. Корреа причетність до протестів заперечив, зазначивши, що стабільність можуть повернути тільки дострокові вибори. ООН і католицька церква намагаються виступати посередниками в кризі, що охопила країну.