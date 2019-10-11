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 Фоторепортаж, За кордоном
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 Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров. ФОТОрепортаж

У столиці Еквадору Кіто тисячі демонстрантів вступають у сутички з поліцією, протестуючи проти політики економії президента країни Леніна Морено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.

Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 01

Протести, які почалися з невдоволення громад індіанців скасуванням субсидій на паливо і заходами жорсткої економії, перетворилися в масштабні акції протесту з вимогою відставки президента країни Леніна Морено.

Морено зазначає, що країна більше не може дозволити собі субсидії на паливо, які були введені в 1970-х роках і коштують зараз 1,3 млрд доларів. Зменшення державних витрат є однією з умов угоди, яку Еквадор підписав з МВФ у березні і яка передбачає кредит у 4,2 млрд доларів.

Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 02

Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 03
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 04
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 05

Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 06
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 07
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 08
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 09

Демонстранти кидають коктейлі Молотова і каміння в спецзагони поліції, поліцейські відповідають сльозогінним газом і побиттям людей. За час протестів щонайменше дві особи загинули, десятки зазнали поранень. У середу демонстранти спробували штурмувати парламент країни в Кіто. У четвер демонстранти захопили вісьмох поліцейських, змусили їх зняти захисне спорядження і марширувати перед натовпом. Водночас фізичного насильства до них не застосовували і пізніше передали представникам ООН.

Внаслідок протестів президент Морено змушений був залишити столицю Еквадору і перенести роботу уряду в Гуаякіль на березі Тихого океану.

Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 10

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Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 11
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 12
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 13
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 14
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 15
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 16
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 17

Ленін Морено був обраний президентом Еквадору навесні 2017 року. Він відомий як єдиний лідер держави у світі, який пересувається на інвалідному візку, є автором кількох книг зі сміхотерапії і теорії гумору, засновником фонду для підтримки гумору як стилю життя в країні.

Морено приходив до влади як кандидат лівих сил і під лівими гаслами. Його підтримував президент Рафаель Корреа, який керував країною в 2007-2017 роках і був союзником Уго Чавеса в регіоні. За правління Корреа Ленін Морено шість років обіймав посаду віце-президента Еквадору.

Через кілька місяців після обрання на пост президента Ленін Морено повністю змінив курс попередника, став союзником США в регіоні, посварився з Корреа і Венесуелою, а 2019 видав правоохоронцям Джуліана Ассанжа, який кілька років переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні.

Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 18

Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 19
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 20
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 21
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 22
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 23
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 24
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров 25

Минулого тижня Ленін Морено оголосив надзвичайний стан у країні. Хоча президент Еквадору каже, що готовий до діалогу з демонстрантами, в інтерв'ю BBC Mundo він зазначив, що за протестами нібито стоїть Венесуела і експрезидент Еквадору Рафаель Корреа. Корреа причетність до протестів заперечив, зазначивши, що стабільність можуть повернути тільки дострокові вибори. ООН і католицька церква намагаються виступати посередниками в кризі, що охопила країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153595
 
 
 Топ коментарі
 
Господи, президент комик Ленин Морено...
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Вот что бывает в странах, где граждане сдуру выбирают скоморохов.
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- Изя, а ведь Януковичу повезло. - Почему это? - Он ведь успел доехать до Ростова.
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Почему нет? На Евромайдане(сейчас даже смешно от этой приставки "Евро") сама Нуланд с американским послом булочки раздавала. Потом вообще толпой приехали, речи толкали.
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Это не Нулланд раздавала- а простой официант. А гроза Индийского и Тихого океанов схватил- и СЪЕЛ!
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров - Цензор.НЕТ 1123
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В пи*аре жирике победила таки кровинушка. Сьел американскую печеньку. На халяву и хлорка-творог
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Потому что украинцы майданили против Рашки. Это был джек-пот для Запада. Правда особой выгоды они из этого не извлекли, пока, да и украинцы продешевили, ничего за это от Запада не получили.
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Ось що буває,коли епоха бідності закінчуєтся,а заробіток вчителів досяг 4000$. Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь - Цензор.НЕТ 2508
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Индейцы в понимании МВФ продвинулись дальше, чем украинцы.
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В Ираке тоже снайперы протестующих расстреливают, правительственная артиллерия бьет по жилым кварталам, а Запад опять притворяется что ничего не происходит.
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Теперь не будет ни субсидий ни страны.
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Якщо хтось адекватний хоче подивитися марафон зе, не рекомендую! Ви втратите останнє здоров'я. Це день відкритих дверей в дурдомі.
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Эквадор - союзник Венесуэлы и братья навек. На очереди Венесуэла, Иран и КНДР.
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Посмотрел 15 минут Зеленского. Боже, какой типаж!!! Голохвастов, Хлестаков и Дуремар - 3 в одном.
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Вот что бывает когда страной начинают юмористы управлять. Зеля от судьбы не убежишь. Самое умное что ты можешь сделать, это сглотнуть все что накопилось и выступить перед народом, осознать что ты не прав и отменить все эти договорняки с кремлем. Иначе украинцы тебе повторят еще раз, разожгут прям под задницей горящие шины!
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Сильный пост. Нихрена нового... Отвыли коричневые, ну..немногко ты подвыл..
А так .... Начитамся по самое немогу вас, чоколатль в серебристой упаковке.
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От що буває, коли блазні керувати починають.
Мадуро, Венесуєла (50,61%) - керуваві 4,8 роки
Морено, Еквадор, (51%) - керував 2,5 роки
Зеленський, Україна (73%) - керував ....

Чим менша буде цифра - тим краще, бо менше крові проллється.
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Мадуро никуда не подевался, да и Морено пока не скинули.
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янукович очень быстро собрался. путю когда табакеркой обрадуете?
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Говорят протестующие обзывают Ленина "западным империалистом". Правда смешно?
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Шо саме смішне, цей ленін не комуняка, а проамериканський. А всі двіжняки почали їхні комуняки.
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Где Ленин там революция. Где революция, там Ленин?
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у них народ вышел из-за цен, а у нас за идею: ассоциация с ЕС и побитые студенты. Так что параллелей с нами у них мало.
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Клоунам клоуново! Самое умное,что он может сделать это уйти в отставку, пока не поздно. Если человек не справляется он уходит и это нормально, и чем раньше он это сделает,тем лучше это будет для него и для людей, для всего народа. Народ имеет право на ошибку-президент не имеет. такого права. Любое цепляние за власть неизбежно приводит к трагедии, к гибели людей. Возможно для такого ублюдка, как Путин жизнь человеческая ничего не стоит, но я думаю все-таки Зеленский не Путин, раз он артист.
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Моника Зеленски сможет безопасно перенести резиденцию только в Донбабве. Тихого Океана у нас нет.
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