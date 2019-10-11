 Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ "Майорське". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Супроводжували іноземних партнерів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв і Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Під час брифінгу Кравченко ознайомив словацьких колег з поточною ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил, зазначивши постійні порушення режиму припинення вогню з боку супротивника. Також, детальніше охарактеризував ситуацію на найскладніших ділянках лінії зіткнення.

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Словацька делегація побувала неподалік передових позицій одного з батальйонів ЗСУ, де поспілкувалася з військовослужбовцями Об'єднаних сил.





На завершення офіційного візиту іноземні партнери ознайомилися з особливостями перетину лінії розмежування, відвідавши КПВВ "Майорське", де обговорили питання з українськими прикордонниками.