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 Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ "Майорське". ФОТОрепортаж

Делегація Збройних Сил Словацької Республіки на чолі з начальником Генерального штабу генералом Даніелем Змеко з офіційним візитом відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ Майорське 01

Супроводжували іноземних партнерів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв і Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Під час брифінгу Кравченко ознайомив словацьких колег з поточною ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил, зазначивши постійні порушення режиму припинення вогню з боку супротивника. Також, детальніше охарактеризував ситуацію на найскладніших ділянках лінії зіткнення.

Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ Майорське 02

Дивіться також: "Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування", - Кравченко. ФОТОрепортаж

Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ Майорське 03

Словацька делегація побувала неподалік передових позицій одного з батальйонів ЗСУ, де поспілкувалася з військовослужбовцями Об'єднаних сил.

Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ Майорське 04
Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ Майорське 05

На завершення офіційного візиту іноземні партнери ознайомилися з особливостями перетину лінії розмежування, відвідавши КПВВ "Майорське", де обговорили питання з українськими прикордонниками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153573
 
   
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4 х звездный маршал адмирал звездных войск..та шо там той словакии я вас умоляю.. Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ "Майорське" - Цензор.НЕТ 8267
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