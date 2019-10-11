 Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Знову бандерівці заважають!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін

Світовий рекорд

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування з пресою, - Національний реєстр рекордів

Хіба не все одно, про що питати, якщо відповіді все одно не отримаєш?

Хто наступний?

Класичний сюжет

Анонс

Задзеркалля

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми просто "подарували" Україну своїм суперникам. За це США і НАТО мають нам дякувати, - Лукашенко

Сокира війни по-путінськи

Вово, я повернувся...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошковський прилітав в Україну разом з російським банкіром Порохняком, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Долоня болить за Україну

Гойдалка "русского мира"

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