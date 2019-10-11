 Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Знову бандерівці заважають!
Світовий рекорд
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування з пресою, - Національний реєстр рекордів
Хіба не все одно, про що питати, якщо відповіді все одно не отримаєш?
Хто наступний?
Класичний сюжет
Анонс
Задзеркалля
Сокира війни по-путінськи
Вово, я повернувся...
Долоня болить за Україну
Гойдалка "русского мира"
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- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот.
- Мне все равно - сказала Алиса.
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.
- только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот.- Нужно только достаточно долго идти.
и - Отключите Зеленскому Т9 в настройках. Нихера не понятно что он говорит
все тупее и тупее...
пипец - одни пророки и сховаться от них некуда...
Но "ладонь болит за Украину" это 5 с плюсом!
Особенно первая картинка
Опять националисти и мова мешают построить уродам русский мир в Украине.
"росссия просто отодвигает границу" ® Моника zelensky
ла-ла-ла, ты живёшь на росссии
ла-ла-ла - меняй флажок, Германии не существует.
🙈🙈
Админы, просто, обязаны были их удалить.
Но когда вот это - "Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"....
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Вместе с Чубайсом в студии был бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный как Стрелков, но он не успел ничего сказать до того, как философ закончил свое выступление и ушел. Чубайс первым взял слово, обвинил Россию в ведении войны на Украине и сказал, что уйдет, если Стрелков не признает свою вину за начало конфликта в Донбассе. Не дождавшись ответа, он поднялся, выкрикнул «Слава Украине!» и ретировался, пишет «Комсомольская правда».
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