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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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 Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Знову бандерівці заважають!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Світовий рекорд

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування з пресою, - Національний реєстр рекордів

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Хіба не все одно, про що питати, якщо відповіді все одно не отримаєш?

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Хто наступний?

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Класичний сюжет

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Анонс

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Задзеркалля

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми просто "подарували" Україну своїм суперникам. За це США і НАТО мають нам дякувати, - Лукашенко

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Сокира війни по-путінськи

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Вово, я повернувся...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошковський прилітав в Україну разом з російським банкіром Порохняком, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Долоня болить за Україну

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Гойдалка "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153562
 
   
 Топ коментарі
 
17 жовтня Зеленський планує 24-годинний прес-марафон, щоб пояснити, про що говорив під час 14-годинного...
и - Отключите Зеленскому Т9 в настройках. Нихера не понятно что он говоритЗазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1040
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Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9892 а, так это у моники зе отключено "левое полушарие" - оттого оно и трындит "генератором слов"?)) браво, зебилы!
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Уморили уже этими фото-жабами... тут в Украине вся жизнь проходит в зазеркалье..
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот.
- Мне все равно - сказала Алиса.
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.
- только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот.- Нужно только достаточно долго идти.
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17 жовтня Зеленський планує 24-годинний прес-марафон, щоб пояснити, про що говорив під час 14-годинного...
и - Отключите Зеленскому Т9 в настройках. Нихера не понятно что он говоритЗазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1040
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Отключи себе левое полушарие, оно у тебя всё равно не работает.
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а, так это у моники зе отключено "левое полушарие" - оттого оно и трындит "генератором слов"?)) браво, зебилы!
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П...ц, як смішно.
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Вчера Зе намекал, что работает целая фабрика фотошоперов, за большие деньги. Это сделано в Paint за пару минут (с поиском нужного кадра).
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ну ще має бути пам'ять хороша для аналогії, бо я хоч цей фільм в дитинстві бачив і не раз, а не пригадав би.
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Лучше Бы Кива был президентом.Все бы радостно ожидали его встречи с ******,он бы его задёргал Зазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1446
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Все тупее и тупее...
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Пипец, некоторые жабы просто апофеоз идиотизму...Цензор пробил очередное дно днища)). Что-то я не припомню, чтоб он постил такой маразм на свыночолого мыролюбца.
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Позорище. Цензор, становится выгребной ямой. Мерзость.
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як би вам зебілам не було прикро, але ваш зебільний перевершив навіть овоча.
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та вам балдой по роялю - верх смешного,,, знаем, плавали...
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Плавали, как дерьмо в проруби? Верю!
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Проспись, алкаш!
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жабы и не сильно смешные в плане исполнения, шо вас так пучит, скунсы?
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Просто не прикрытая российская пропаганда
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вроде писал уже - 2 дуры уже дурковатая бригада
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Вот потому то я и говорю, что сайт "Цензор" уже скатился до уровня "Руцкая весна".
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а твое каждое слово надо тоже в граните отливать, как у узкоплечего?
пипец - одни пророки и сховаться от них некуда...
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Ну значит вы тогда не заходили на Цензор. Уж что тут постили на Порошенко, просто ни в какое сравнение не идёт с невинным высмеиванием Моники.
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Два Вовы это, конечно, 5!
Но "ладонь болит за Украину" это 5 с плюсом!
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за сивочелого гетьмана знов нічого? - кое хто в Днепре абиделся....
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Ю. Бутусов, это твоё "добро"?
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посиди на холодненьком, каца, уж больно тебя пучит)
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их рвет в лохмотья почему то от етих жаб, от и славно...
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Ох уже ети украинские патриоты. То с Петькой мешали договориться и торговать, теперь с Зештанмаером мешают.
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Все так и есть - особенно первая картинка.
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СБУ, ау
Особенно первая картинка
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Картинка просто в десятку.

Опять националисти и мова мешают построить уродам русский мир в Украине.

Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3909
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Надеюсь СБУ даст правовую оценку таким картинкам а так же распространяющих их ресурсам и персонажам
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позвони Баканову . пускай разберется с этим чертом Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2364
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"границы росссии нигде не заканчиваются" ® в.в.хуйло

"росссия просто отодвигает границу" ® Моника zelensky

ла-ла-ла, ты живёшь на росссии

ла-ла-ла - меняй флажок, Германии не существует.
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"Війна йшла через Порошенка, бо росіяни вважали його НАЦІОНАЛІСТОМ, а в мене ліберальні погляди і всі це знають. Тепер росіяни заспокояться і війна закінчиться, - Зеленський" "Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через НАЦІОНАЛІСТІВ, - Путін" . СБУ, ау Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1123
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Господи каким надо быть чмошником чтобы бегать по сайту с цитатами *****
🙈🙈
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Та шо ж такоє? Бубочка пуйлу дзвонить, домовляється, пуйло про бубочку турбується, а ви все рилом крутите?
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шо так слабо, тока сбу? - во всемирную лигу сексуальных реформ аукни
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"Як ви прокоментуете узаконення членом вашої команди Герпесом купівлі електоренергії у Російських окупантів. " ... " Якщо в результаті електроенергія стала дешевшою- то добре. ".... "Та ні в минулому році цього контракту не було , енергія була не дорожчою"... Вирячені очі та гнусаве мовчання Президента ...
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Я допускаю, что такие жабы здесь могут размещать порохоботы.
Админы, просто, обязаны были их удалить.
Но когда вот это - "Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"....
Это уже - целенаправленная политика сайта и ответственность на главном редакторе!
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каца просто не помнит какие тут жабы были на федорыча ближе к отправке на Ростов)
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Клево - второе доказательство , что Лена Вове показывает эти жабы , ( ведь символ власти)! А первым был недопуск журналиста ЦЕНЗОРА на базар с президентом
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Пиши в лигу секс меньшинств, обиженный ЗЕбил.
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а вы от злости лопнуть не пробовали? - попробуйте - хз мо понравится Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9753
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Философ Игорь Чубайс, старший брат главы «Роснано» Анатолия Чубайса, покинул студию радиостанции «Комсомольская правда», где в тот момент шел прямой эфир, выкрикнув лозунг «Слава Украине!» Об этом сообщается на сайте издания.
Вместе с Чубайсом в студии был бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный как Стрелков, но он не успел ничего сказать до того, как философ закончил свое выступление и ушел. Чубайс первым взял слово, обвинил Россию в ведении войны на Украине и сказал, что уйдет, если Стрелков не признает свою вину за начало конфликта в Донбассе. Не дождавшись ответа, он поднялся, выкрикнул «Слава Украине!» и ретировался, пишет «Комсомольская правда».
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Всегда с уважением к нему относилась - он не общается с Братаном много уже лет продавшимся власти
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Какое убожество....
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над клоуном откровенно стебуца. А лалка аж усераеца даже про СБУ заговорила кацапская дезертирша. Опять сильно за Украину переживает прямиком с Германии.
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