 Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Керівник військового відомства подякував особовому складу і цивільному персоналу за сумлінну службу Батьківщині, мужність і героїзм, побажав воїнам міцного здоров'я і волі до перемоги.
"Вітаю кожного з вас з Днем захисника України. Як міністр оборони і як громадянин України дякую всім за проявлені в непростий для держави час мужність і доблесть. Висловлюю подяку вашим батькам, які виховали таких синів і дочок, а також вашим рідним, які чекають вас вдома", - сказав Загороднюк.
Завершилися урочистості святковим концертом.