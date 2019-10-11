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 Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 жовтня, під час урочистих зборів з нагоди Дня захисника України, міністр оборони Андрій Загороднюк нагородив групу військовослужбовців та працівників Збройних Сил України відомчими нагородами і цінними подарунками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 01

Керівник військового відомства подякував особовому складу і цивільному персоналу за сумлінну службу Батьківщині, мужність і героїзм, побажав воїнам міцного здоров'я і волі до перемоги.

Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 02
Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 03

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Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 04

"Вітаю кожного з вас з Днем захисника України. Як міністр оборони і як громадянин України дякую всім за проявлені в непростий для держави час мужність і доблесть. Висловлюю подяку вашим батькам, які виховали таких синів і дочок, а також вашим рідним, які чекають вас вдома", - сказав Загороднюк.

Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 05
Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 06

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Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України 07

Завершилися урочистості святковим концертом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153559
 
 
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опять значки на грудь? лучше бы ты загороднюк пацанам денежные премии дал , чтобы они хороший вискарь купили и помянули побратимов! а еще лучше - какое-никакое жилье, хоть служебное, хоть гостинки, хоть комнаты в общагах... ведь многие имнно из-за этого служить не хотят. у меня такой дальний родственник есть, дослужился до капитана ВСУ, ничего не заработал, хотя в АТо 2 раза был... в итоге - жена бросила, запил, потом одумался, написал рапорт на увольнение и сказал начальникам идите вы на фиг. вы о пидлеглых вообще не заботитесь только о себе!!! сейчас в банке зам нач службы охраны или безпеки (точно не знаю) работает... зарабатывает вроде бы неплохо, деньги копит, хочет квартиру купить. вот и вся карьера со значками на груди!
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Поки молоді - за значки маму рідну продадуть, а як постаршають і стануть розумнішими - то почнуть задумуватись, нащо їм ті значки від дурепи на грудь - то треба буде міняти.
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Боти та тролі вже почали у відкриту паскудити армію солдат-рятівників Украіни від "московського міра".І нікому на сайті це лайно вигрібати. Тв канали Наш,Зік, Ньюзван взагалі паскудством зайнялись. Вперед, до інформаційоі ями !
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