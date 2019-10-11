EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  912  22
Все про:Крим (7574) мечеть (20) Росія (20146) силовики (34)

 Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб "перевірити лічильники", - "Кримська солідарність". ФОТОрепортаж

Російські силовики зі зброєю і в масках приїхали до мечеті села Курци в окупованому Криму під час п'ятничної молитви, щоб перевірити електролічильники.

Про це повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність" на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням від місцевих жителів, до мечеті с. Курци (Сімферопольський район) під'їхали представники силових структур, які на цей момент проводять оперативно-розшукові заходи з прихожанами мечеті, які завершили обов'язкову п'ятничну молитву. За даними місцевих жителів, з працівниками мечеті працюють індивідуально" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що біля будівлі мечеті зараз перебуває 2 Газелі, бронеавтомобіль "Тигр" та "Патріоти".

Парафіяни мечеті повідомляють, що силовики залишають територію мечеті. За словами силовиків, візит був пов'язаний з "перевіркою електричних лічильників та документів мечеті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" загрожує від 13,5 до 20,5 року ув'язнення, - "Кримська солідарність"

Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб перевірити лічильники, - Кримська солідарність 01
Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб перевірити лічильники, - Кримська солідарність 02
Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб перевірити лічильники, - Кримська солідарність 03
Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб перевірити лічильники, - Кримська солідарність 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153553
 
 
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Хуйло: "Зеленский хороший мальчик, но националисты мешают ему сливать Украину"


Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы "проверить счетчики", - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 3531
 показати весь коментар
 
Ето и есть окупация, кто еще не понял. Не понимаю чему вы возмущаетесь? Окупанты всегда имели право врываться куда хотят, насиловать и убивать кого хотят и отбирать имущество у кого захотят. Ето еще цветочки. Скоро Хуйло разрулит с делами, подружится опять с Европой через последника Зештанмаера, и начнет в вагоны грузить всех кого поймает для вывоза под китайскую границу и Сибирь. А вы думали что окупация ето весело? Скоро Зештанмаер еще отдаст кацапам пару городов для веселихы развлечений.
 показати весь коментар
 
Боксери у Усіка не тріснуть? То як, коли москалі і їх прихвостні ввалюються в чужий храм це нормально?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А в счетчиках были закладки наркотиков, которые переправили колумбийские наркобароны для подрыва могущества...ГЫ! - Украины!
 показати весь коментар
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

<*******: "Зеленский хороший мальчик, но националисты мешают ему сливать Украину"


Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы "проверить счетчики", - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 3531
 показати весь коментар
 
 
Как раз в пятницу и надо было "счётчики проверять".
 показати весь коментар
 
 
Да это они для виду крестики носят или богу молятся. А дадут команду и церкви и мечети крушить будут почище 1917.
 показати весь коментар
 
 
и бох о5 без молитвочек останется Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб "перевірити лічильники", - "Кримська солідарність" - Цензор.НЕТ 6698 как бы не подох от скуки то)
 показати весь коментар
 
Млять,если врёте-врите правдиво!
Где на фото окупанты в масках и с оружием?
 показати весь коментар
 
Уявіть собі що говорили би російські пропагандони, якщо українські силовики увірвуться в Києво-Печерську Лавру?
 показати весь коментар
 
 
Усик даст звезды,всем кто протянет руки к Лавре...
 показати весь коментар
 
Боксери у Усіка не тріснуть? То як, коли москалі і їх прихвостні ввалюються в чужий храм це нормально?
 показати весь коментар
 
 
Почему украинцы такие слабые? Почему украинцам так важно что говорит ******** и делают все чтобы врагу понравиться? ********* одними пропагандонами выиграла войну, правильными речами управляла украинской армией и всей страной. А все начиналось с Гиркина которому боялись дать по морде потому что все смотрели кремлевское ТВ где ***** говорил что не одобряет сопротивление Гиркину.
 показати весь коментар
 
 
Тому, що спочатку були януки, які тепер перефарбувалася у зебілів. Якщо керівники
гнилі, то гниле все навколо.
 показати весь коментар
 
Только не забывай что 54% зебилов ето бывшие порохоскоты.
 показати весь коментар
 
Це не так. Тепер їжте свого Зе, якого ви привели до влади. За все будете відповідати.
 показати весь коментар
 
Как ето нетак? Ну давай доставай счеты и посчитай откуда в стране взялось 73% зебилов если до етого было 54% порохоскотов.
 показати весь коментар
 
Не було 54%. А ідіоти всі тепер ваші. Відповідати тепер вам.
 показати весь коментар
 
якщо гниле навколо - гнилі й керівники, так точніше
 показати весь коментар
 
 
Ето и есть окупация, кто еще не понял. Не понимаю чему вы возмущаетесь? Окупанты всегда имели право врываться куда хотят, насиловать и убивать кого хотят и отбирать имущество у кого захотят. Ето еще цветочки. Скоро ***** разрулит с делами, подружится опять с Европой через последника Зештанмаера, и начнет в вагоны грузить всех кого поймает для вывоза под китайскую границу и Сибирь. А вы думали что окупация ето весело? Скоро Зештанмаер еще отдаст кацапам пару городов для веселихы развлечений.
 показати весь коментар
 
 
Понятно. А когда в храмы в подконтрольной официальным властям Украины вваливаются непонятные личности - то нормально.
 показати весь коментар
 
Не силовики, а оккупанты.
А че Аллах их не накажет то? Ах да, потому что они православные, а вот если бы ворвались мусульмане, то тут же бы упали замертво и потом "жарились с гуриями в смоле", или как "там написано" то?

 показати весь коментар
 
Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы "проверить счетчики", на которые они поставили мечеть
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору