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Все про:Одеська область (1084) Нацполіція (8329) рабство (38)

 Поліція звільнила близько 30 осіб, яких утримували в рабстві на території занедбаної жіночої колонії на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські затримали членів угруповання, які з 2018 року завербували в трудове рабство близько 30 осіб - мешканців Нікополя, Покрови і Марганця Дніпропетровської області.

Про це повідомили в Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Люди жили в бараках на території колишньої жіночої колонії за високим парканом. Комплекс будівель перебував під цілодобовою охороною, зокрема з використанням собак.

Правоохоронці затримали двох осіб: 42-річного чоловіка і 41-річну жінку. Вони шукали і вербували людей для подальшої трудової експлуатації. Крім того, підозрювані стежили за утримуванням людей і контролювали їх роботу.

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Встановлено, що для вербування члени групи вибирали людей, які перебували в скрутному матеріальному становищі, обіцяли їм високу зарплату, соціальний пакет та комфортні умови праці в Одеській області. Замість цього змушували тяжко працювати на сільськогосподарських угіддях по 12-13 годин. За будь-яку помилку жорстоко карали - били або позбавляли їжі.

Поліція звільнила близько 30 осіб, яких утримували в рабстві на території занедбаної жіночої колонії на Одещині 01

Поліція звільнила близько 30 осіб, яких утримували в рабстві на території занедбаної жіночої колонії на Одещині 02
Поліція звільнила близько 30 осіб, яких утримували в рабстві на території занедбаної жіночої колонії на Одещині 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153552
 
   
 Топ коментарі
 
" ...и при этом мы боремся за звание дома страны почетной культуры и быта!..." (С.) Печально...
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ми перейшли до рабовладєльчєского строя, мінуя капіталізьм та фєодалізьм
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Всю верхушку ментовскую нужно снимать в области, да и Авакова,
Это деграданство, вырожденство и позор, участковые оказывается не знали, просто на голову не налазит, что дальше?! мясные лавки с человечиной?!
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Рабский труд малопроизводителен. Курс истории Рима.
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Ну, эти упыри-рабовладельцы никогда не читали историю древнего Рима.

Думаю, что они даже вообще не знают о том, что когда-то существовала римская цивилизация.
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Так вот где держали рускагаварясчих рабов!
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жестокіє наказанія повишают кпд. К тому же, нє жалко ізноса "тєхнікі" - больного раба мона вигнать, а нового бєсплатно взять із толпи ніщіх
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похоже у зеботов начали что-то подозревать.. Так один из них (некто сергей лямец) отписался:

9. Теперь главный негатив. Зеленский очень некомпетентный. Уровень дискуссии - на уровне трусов. Теперь я понимаю, повесу он прячется от журналистов - он просто не разбирается в вопросах. И только низкий уровень журналистов не позволяет вскрыть президента как пустую жестянку. Сам Зеленский, наверное, знает об этом. Вернее, знал. Сейчас, наверное, он уже думает, что стал компетентен. Но это далеко не так. Это значит, что он не сможет остановить схематоз и коррупцию. Он их просто не видит. Он просто не знает, что со всем этим делать.

10. Еще один минус - жесточайший кадровый голод. У Зе нет людей, которые способны схемы вскрыть. Причём, сам же он этот голод и создал. С одной стороны, Зе говорит о том, что люстрированы были тысячи классных специалистов. С другой, этих специалисте он к себе не подпустит на пушечный выстрел. Боится. Доверять знающим людям Зе не будет, потому что думает, что те его обманут. Снаружи эта мысль оформлена в изящный постулат о том, что старые люди насквозь испорчены коррупцией. Да, но не в этом вопрос. Новые - тоже испорчены, но они хитрее. Рядятся под честных. Поэтому Зе не видит, что его обманывают эти, которых он считает чистыми. И это неприятно. Старые тырили для себя, для дома, для лужайки в Монако. Для кого работают новые - большой и сложный вопрос. Их действия выгодны кому-то. Кому? Разбирай-те-сь. А самое парадоксальное, что становится все меньше профи, готовых протянуть Зе руку помощи. Никто не любит, когда с ними обращаются как с помоями.
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Вот вам показушная демократия...Украина ничем не отличается от параши
Поэтому нас в ЕС не попросят даже не пытайтесь
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" ...и при этом мы боремся за звание дома страны почетной культуры и быта!..." (С.) Печально...
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ми перейшли до рабовладєльчєского строя, мінуя капіталізьм та фєодалізьм
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Всю верхушку ментовскую нужно снимать в области, да и Авакова,
Это деграданство, вырожденство и позор, участковые оказывается не знали, просто на голову не налазит, что дальше?! мясные лавки с человечиной?!
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рядом с миллионным столичным городом Одессой, в котором 85 высших учебных заведений, 18 иностранных дипломатических представительств, губернатор и областное правительство, управление МВД и СБУ, преспокойно действовал целый концлагерь с рабами...
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так в городє-міліоннікє концентріруюца злидні, отвєржєннийє і дєпрєсівнийє - матєріал для трудо-лагєря
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ну так дидыбеломорканалстроиле, вот дидовские диты и решили тряхнуть стариной дидов и тоже "погулагствовать")
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алкоголь - разрушает мозг...
и убивает душу
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Проверьте рабам IQ и на томографе тоже.

Просто если бомжу какой-то чудак с чувихой обещают хорошую зарплату, "соцпакет" и почти ничего не делать, то у бомжа в голове "боярка". или вата. или вообще ничего нету.
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НЕВЕРОЯТНО !!! Подобное трудно найти еще в каком то государстве Это говорит о многом
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