 Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Виступаючи перед військовослужбовцями і ветеранами АТО/ООС в Одесі, глава держави підкреслив, що свято Дня захисника України об'єднує професійних військових, добровольців, медиків, волонтерів, активістів і журналістів, що працюють у зоні бойових дій.





Зеленський від імені всього українського народу подякував кожному за високий професіоналізм, за мужнє і героїчне виконання завдань, спрямованих на захист України.

Президент та присутні на заході вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників.

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Після цього глава держави вручив державні нагороди за особисту мужність і самовідданість під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків.





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"Щоразу це для мене дуже важливий момент: коли відбувається нагородження, до мене підходять різні люди, герої. Але всіх об'єднує те, що вони говорять: "Служу народу України!". І ми вдячні вам за це", - зазначив Зеленський.







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