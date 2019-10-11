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 Політика України, Фоторепортаж
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 Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Одеську область взяв участь у заходах, присвячених Дню захисника України, і вручив військовим державні нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 01

Виступаючи перед військовослужбовцями і ветеранами АТО/ООС в Одесі, глава держави підкреслив, що свято Дня захисника України об'єднує професійних військових, добровольців, медиків, волонтерів, активістів і журналістів, що працюють у зоні бойових дій.

Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 02
Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 03

Зеленський від імені всього українського народу подякував кожному за високий професіоналізм, за мужнє і героїчне виконання завдань, спрямованих на захист України.

Президент та присутні на заході вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників.

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Після цього глава держави вручив державні нагороди за особисту мужність і самовідданість під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків.

Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 04

Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 05
Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 06

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Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 07

"Щоразу це для мене дуже важливий момент: коли відбувається нагородження, до мене підходять різні люди, герої. Але всіх об'єднує те, що вони говорять: "Служу народу України!". І ми вдячні вам за це", - зазначив Зеленський.

Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 08
Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 09
Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 10

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Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153520
 
 
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наверное единственное что зе правильно делает
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Да не перестанут эти "орки" стрелять. Им по любому договору тюрьма. Но что-то же надо делать? Или Абхазия или Приднестровье. Или сойтись один на один с атомными придурками *****?
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Дурень перепуганный,никто никакого яо применять не будет это раз,а во вторых мы кацапов и таких как ты убивать уже научились и довольно нехило,и предугадывая твой вопрос и я тоже Так что не разводи панику кацабыдло,твои бредни оставь для зебилов и путинососов,коим ты и являешься мразь.
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Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое / награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать... Любит наш гидрант это дело.
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А що там робив серед воїнів якийсь сцикливий уклоніст і просто збоченець?😕
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мудрий український наріт обрав барана керувати левами
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І всі говорять - служу народу України.
а не президентові. Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям - Цензор.НЕТ 2728
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Ортодоксальный уклонист вручает награды Героям!
Это, как дважды судимый вручает награды Судьям....
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