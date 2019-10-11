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 Морпіх 36-ї ОБрМП В'ячеслав Кубрак помер у лікарні від поранень, зазнаних 8 жовтня в зоні ООС. ФОТО

Сьогодні, 11 жовтня, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова від мінно-вибухового поранення, зазнаного 8 жовтня у Донецькій області, помер В'ячеслав Анатолійович Кубрак, прапорщик, командир інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це йдеться на офіційній сторінці бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не стало воїна.... нашого побратима... Внаслідок мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в Операції об’єднаних сил, сьогодні в Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова помер прапорщик Кубрак В’ячеслав Анатолійович – командир інженерно саперного взводу. Три доби лікарі боролися за його життя, проте смерть виявилась сильнішою... спочивай з Богом брат-морпіх.

Командування та весь особовий склад морських піхотинців висловлює щирі співчуття рідним загиблого.

Пам’ятаємо, сумуємо, помстимося", - зазначається у повідомленні.

Про дату та час прощаня буде повідомлено додатково.

Морпіх 36-ї ОБрМП Вячеслав Кубрак помер у лікарні від поранень, зазнаних 8 жовтня в зоні ООС 01
Морпіх 36-ї ОБрМП Вячеслав Кубрак помер у лікарні від поранень, зазнаних 8 жовтня в зоні ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153478
 
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