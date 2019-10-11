 Морпіх 36-ї ОБрМП В'ячеслав Кубрак помер у лікарні від поранень, зазнаних 8 жовтня в зоні ООС. ФОТО

Про це йдеться на офіційній сторінці бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не стало воїна.... нашого побратима... Внаслідок мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в Операції об’єднаних сил, сьогодні в Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова помер прапорщик Кубрак В’ячеслав Анатолійович – командир інженерно саперного взводу. Три доби лікарі боролися за його життя, проте смерть виявилась сильнішою... спочивай з Богом брат-морпіх.

Командування та весь особовий склад морських піхотинців висловлює щирі співчуття рідним загиблого.

Пам’ятаємо, сумуємо, помстимося", - зазначається у повідомленні.

Про дату та час прощаня буде повідомлено додатково.



