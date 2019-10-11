 Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси, - ОП. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси", - йдеться в повідомленні.
В рамках візиту президент представить нового главу Одеської ОДА Максима Куцого.
9 жовтня Кабмін погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.
Купаться в красных труселях будет или уже хододно?
"Президент пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время. А это вам не цацки-пецки порохоботы дроченые%
Теперь бы его еще в Молдову пригласили, вообще было бы шикарно.
оно едет
а билеты в кассе не продают на собачку говорящую пасмареть)))
Не понятно в каких он трузелях.
этого халамидника там схавают как чайка ставриду)))
даже его пахан беня
там отнюхал у месных профессоров)))
Уже сейчас в его риторике выступления в Одессе прозвучало ударение на том, что настоящие защитники Украины это те кто СЕЙЧАС служит в ВСУ.
Т.е. ветераны АТО которые уже не служат в рядах армии - выходит патриоты "второго сорта" или не правильные патриоты?
А завтра Зеленский начнет постепенно делать ветеранов АТО эдакими нациками, которые мешают ВСУ установить мир во всем мире.
Ну, а на третьем этапе пропагады Зеленский уже не стесняясь прикажет нацгвардии начать арестовывать ветеранов АТО если они будут не согласны с внешнеполитической политикой Зеленского и будут выходить на митинги (сдачи территории, переговорам с лидерами сепаратистов).
Зеленский по наивности думает чте его враги это ветераны АТО ибо он думает что они выходят на майдан ради Пороха. Я хорошо знаю ветеранов АТО и они ненавидят Пороха за его внутриэкономические провалы и коррупцию. Ветераны АТО выходят потому что они понимают что договорняки с Путиным неизбежно приведут нас к огромным уступкам и поражению. Моральному поражению всей нации!!
Зеленский не понимает что свергать его будут не АТО-шники, а Тарифный Майдан. И он произойдет уже этой зимой.
Ибо уже сегодня из всех информационных щелей партии Слуги народа вылазят вопиющие факты сговора Зеленского с олигархами-монополистами (Пинчуком, Коломойским, Ахметовым и пр.).
Сейчас не пляжный сезон, к сожалению, видимо Припортовой завод для перекачки миллиардных денег и Порт решили поделить Тет-а-Тет по пацански в стиле 90-х, а не то, шо сичас (извенити за опшипки в тексте)