 Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси, - ОП. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси", - йдеться в повідомленні.

В рамках візиту президент представить нового главу Одеської ОДА Максима Куцого.

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9 жовтня Кабмін погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.



