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Все про:Зеленський (3187) ОДА (676) Одеса (2129)

 Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси, - ОП. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси", - йдеться в повідомленні.

В рамках візиту президент представить нового главу Одеської ОДА Максима Куцого.

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9 жовтня Кабмін погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси, - ОП 01
Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153459
 
 
 Топ коментарі
 
Да мы тут в Киеве наблюдаем 24-26 велосипеда кортежа регулярно. Ты Алень хоть проксю сменил бы, конечно у вас тишина он в Одессе, а не в Афинах. 😀
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Лига смеха или Квартал новый?
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Моника приехала на поклон к сепару Трухану? Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу, - ОП - Цензор.НЕТ 5319
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Труха свалил в отпуск на две недели перед приездом зе
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Купаться в красных труселях будет или уже хододно?
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Максим Шевченко 108b0d85
Купаться в красных труселях будет или уже хододно?
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу, - ОП - Цензор.НЕТ 1722

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Будет. Ему, как х..йлу, водичку подогреют Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу, - ОП - Цензор.НЕТ 3585
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Тсссс. А то х.. ло с ним не поздаровкается и мечта зельки не сбудетсч
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Или купаться или играть на рояле - третьего не дано.
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Странно, когда сыньоносый приезжал, то мусорни было на км дороги по 10 штук, светофоры не работали, а сегодня тишина, мусорни не видно, светофоры работают.
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Просто в воздухе нет светофоров и менты не умеют летать.
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Да мы тут в Киеве наблюдаем 24-26 велосипеда кортежа регулярно. Ты Алень хоть проксю сменил бы, конечно у вас тишина он в Одессе, а не в Афинах. 😀
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ромксобака, иди гавкай на сыньоносого）
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Да оно ники меняет вместе с местом проживания
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С какого ляда ты вдруг с Одессы теперь?))))
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Чума, ты у своих сменщиц спроси, с твоей кликухи ведь четыре соевых строчат
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Дам тебе совет, фраерок дешевый! Не понтуйся про "мусорню", как говорится- не плюй в колодец. Тебе чмошник, с ними пить чифирь не доводилось, ты больше по уринатерапии. Когда сявки трахнут у подъезда тебя, или твою жену, ребенка, выставят хату, или уведут мтреху... ты как шавка будешь скулить у рай отдела, умолять справедливости, руки целовать.
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Питор ты мусоргской, у меня племянника убили при сведетелях, но убийца не сел за убийство, его пришлось упрятать на зону по другому, там его и кончили, суку. Слышь ты, мразина, меня в апреле обокрали и нах я послал мусорню, сам нашел, бо мусора его крышевали, теперь та тварь раб. Усекло, чмо моральное?
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какой то ты проблемный. тебе бы к бабке сходить она тебе яичком все выкатает
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та пока сыньоносый не начал рулить, то и проблем небыло. Совпадение?
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ну так надо было меньше орать раися введи
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Не, там тобой и тебе подобных занято под завязку
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не скромничай, все знают кто ты и где твое место. пользуйся оно никому, кроме тебя не надо
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Чухан, если нам придется на шарике встретиться, ты будешь сидеть на коленях у моего ложе, а я долго долго буду тебя воспитывать. И все это время ты будешь нервно посматривать, встал у меня уже или нет, и волноваться только за это. ********, если ты жиганец, по понятиям живешь, чего не грохнул, а побежал в контору? Потому что ты вафлистка голимая, наслушалась шансона, и насмотрелась телевизора. Что у тебя красть, соска зубожилая, Раскладушку на металлолом?
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В заграницу больше не зовут, поэтому зекретин снова просырает обязанности премьера
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Минск. Приглашение он направил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому, - пресс-служба главы государства.
"Президент пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время. А это вам не цацки-пецки порохоботы дроченые%
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Это пабєда!
Теперь бы его еще в Молдову пригласили, вообще было бы шикарно.
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представляю как его жаба душит)))
оно едет
а билеты в кассе не продают на собачку говорящую пасмареть)))
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Фотки не совсем удачные.
Не понятно в каких он трузелях.
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и за Одессу
этого халамидника там схавают как чайка ставриду)))
даже его пахан беня
там отнюхал у месных профессоров)))
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Вчера ему делали укол в голосовые связки. 14 часов беспрерывного общения с прессой. А сегодня он уже в Одессе. Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси, - ОП - Цензор.НЕТ 8219
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Зеленский сейчас будет активно лоббировать военных в свою поддержку, чтобы противопоставить их ветеранам АТО.
Уже сейчас в его риторике выступления в Одессе прозвучало ударение на том, что настоящие защитники Украины это те кто СЕЙЧАС служит в ВСУ.
Т.е. ветераны АТО которые уже не служат в рядах армии - выходит патриоты "второго сорта" или не правильные патриоты?
А завтра Зеленский начнет постепенно делать ветеранов АТО эдакими нациками, которые мешают ВСУ установить мир во всем мире.
Ну, а на третьем этапе пропагады Зеленский уже не стесняясь прикажет нацгвардии начать арестовывать ветеранов АТО если они будут не согласны с внешнеполитической политикой Зеленского и будут выходить на митинги (сдачи территории, переговорам с лидерами сепаратистов).
Зеленский по наивности думает чте его враги это ветераны АТО ибо он думает что они выходят на майдан ради Пороха. Я хорошо знаю ветеранов АТО и они ненавидят Пороха за его внутриэкономические провалы и коррупцию. Ветераны АТО выходят потому что они понимают что договорняки с Путиным неизбежно приведут нас к огромным уступкам и поражению. Моральному поражению всей нации!!
Зеленский не понимает что свергать его будут не АТО-шники, а Тарифный Майдан. И он произойдет уже этой зимой.
Ибо уже сегодня из всех информационных щелей партии Слуги народа вылазят вопиющие факты сговора Зеленского с олигархами-монополистами (Пинчуком, Коломойским, Ахметовым и пр.).
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все за планом ***** - зробити з добровольців - злочинців, з добробатів - "олігархіческіе карманние армії". Не даремно ж ***** стільки сил витратив щоб ****** брудом Пороха, щоб планктон увіровав у всі кацапські побрехеньки про нього. Суспільство не чинить опору кацапській інформаційній війні. Тому Україна програє.
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Будем надеяться, что Зеленский прибыл на самолёте со всем своим офисом 95-Квартала не плясать и куролесить в Одессу под "мурку" и весёлыми мудьями по клавишам рояля а потом говорить на публику под дудку своего мультимиллиардера-режиссера из Швейцарии.
Сейчас не пляжный сезон, к сожалению, видимо Припортовой завод для перекачки миллиардных денег и Порт решили поделить Тет-а-Тет по пацански в стиле 90-х, а не то, шо сичас (извенити за опшипки в тексте)
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Главное чтобы он Свинарчуков не взял. Или бандитов томос получать.
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Вот это работоспособность! После 14 часов общения с прессой "порохоботов" и "медведчуков" поехать утром в Одессу.
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