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Все про:прожитковий мінімум (29) реформи (1692) Юлія Соколовська (10)

 Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА

Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська пропонує відв'язати прожитковий мінімум від всіх виплат, крім пенсії та допомоги малозабезпеченим сім'ям.

"Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму в Україні! Сьогодні прожитковий мінімум (ПМ) перестав бути критерієм бідності і використовується як фіскальний індикатор. До нього "прив’язано" до понад 150 видів виплат та фінансових показників, серед яких: туристичний збір, аліменти, плата за видачу ліцензії, адмінпослуги, держмито, судовий збір, штрафи, заробітна плата, посадові оклади, стипендії, добові у відрядженнях тощо, крім соціальних виплат, пільг та пенсії", - написала Соколовська на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

На її думку, така "прив'язка" позбавляє державу можливості допомагати тим, хто цього дійсно потребує, а саме адресно боротися з подоланням бідності.

"Тому пропозиція, з якою я виступила сьогодні на Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – скасувати "прив'язку" до прожиткового мінімуму усіх видів виплат крім двох: Пенсії та Допомога малозабезпеченим сім'ям", - зазначила Соколовська.

Вона підкреслила, що при цьому розмір всіх інших виплат пропонується встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх щороку під час ухвалення бюджету.

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"Така реформа (відв'язка від прожиткового мінімуму) не призведе до зменшення розміру соцдопомог! Для сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, розміри виплат збільшуватимуться", - запевнила міністерка.

Водночас, за її словами, це дозволить реально допомогти сім'ям - щоб вони жили не нижче рівня бідності (прожиткового мінімуму), а державна соціальна допомога стане більш ефективною.

Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська 01

Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська 02
Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська 03
Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська 04
Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153447
 
   
 Топ коментарі
 
Либертарианство социальных выплат не предполагает. Или мы строим уже что-то другое? Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская - Цензор.НЕТ 1540
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Спасибо еще не здохли .
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РОЗУМНИЙ ПОГЛЯД. Незважаючи що автор із СН. Залишається дрібниця, втілити ідею у життя.
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та да, это как средняя температура больных по больнице - в реанимации +40, в морге - -10 - а средняя по больнице 36.6.....
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Либертарианство социальных выплат не предполагает. Или мы строим уже что-то другое? Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская - Цензор.НЕТ 1540
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Зеленая шпана усматривает "реформы" в том,чтобы залезть нам в карман и поглубже.
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І чим тобі шпана залізе у карман. Зменшить судовий збір?
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Отмените субсидии . Это утопия , за которую платит вся Украина .
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та не... страшновато как-то... малоимущие могут того... навалять по иблету Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская - Цензор.НЕТ 1037
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шо там привязывать?
Предлагается развязаться... по-полной Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская - Цензор.НЕТ 9910
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Не люблю я эту Соколовскую, **************** баба.
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Цифра фигурирует в законах, кодексах, штрафах, начислениях. Работа не для зелденого ума и на десятилетия.
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Если немного развить мысль, то сейчас мы просто меняем в бюджете 1 число и все продолжает работать, а после этой зеленой реформаторши, Рада должна будет каждый год вручную менять все эти числа во всех законах, кодексах и т.д.
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прив'язка до ПМ висить тягарем на посадових окладах - шо ж то 60 тищ для дірєктора ДБР???
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другими словами сколько останется каждий год в бюджете на вас то и будет прожиточный минимум......
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якшо у людини є кілька соток землі, вона вже забезпечена, а тому нуждающимся не являєця
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Это напоминает тот случай, когда человек не рубит в алгоритмах и поэтому решил заменить эту сложную систему на тумблер вкл/выкл.
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І на скільки зростуть адмінпослуги? Геокадастр вже попередив про зміну тарифів.
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"150 видам выплат и финансовых показателей, среди которых: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках"
Ото і вся причина. А зєбобіки думають шо то вона за них піклується.
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Вони і мінімалку підняли лише для того щоб ЄСВ і подоходний платили більше.
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Благодаря этой реформе скоро каждый гражданин Украины сможет позволить себе купить новую машину. Поздравляем всех с концом эпохи бедности!
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Изменить 1 число в бюджете и получить результаты вычислений по формулам - это очень сложно, поэтому будем для каждого нового бюджета сочинять 150 (на самом деле больше) выплат и показателей.
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