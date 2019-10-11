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Все про:хабар (2771) Закарпаття (818) мігранти (247) Держміграція (164)

 Чиновник Держміграції на Закарпатті збирав з іноземців по $400 за видачу посвідки на проживання. ФОТО

Керівник сектору Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області отримував хабарі від громадян країн ЄС за видачу посвідки на тимчасове перебування в Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що за 400 доларів посадовець пропонував іноземцям "прискорити процедуру" отримання документів із 2 місяців, передбачених законом, до 2 тижнів. Співробітники СБУ затримали чиновника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поряд із робочим місцем після одержання авансу від чергового клієнта.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Чиновник Держміграції на Закарпатті збирав з іноземців по $400 за видачу посвідки на проживання 01
Чиновник Держміграції на Закарпатті збирав з іноземців по $400 за видачу посвідки на проживання 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153443
 
 
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так громадяне ЕС скыльки хочуть скiльки i пребувають
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Это граждане ЕС 🇪🇺, видать, бросились за получением внж Украины?
ЗачОт 😊
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