 Зеленський призначив Романа Семенченка Уповноваженим з контролю за СБУ. ФОТО

Відповідний указ №744/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Семенченка Романа Юрійовича Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України", - йдеться в документі.
Відомо, що Семенченко керував управлінням СБУ в Житомирській області з вересня 2013-го по березень 2014 року. До призначення в Житомирську обіймав посаду заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області.
Декларация: подана 25.03.2017
Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): непрацюючий
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