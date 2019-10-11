 Зеленський призначив Романа Семенченка Уповноваженим з контролю за СБУ. ФОТО

Відповідний указ №744/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Семенченка Романа Юрійовича Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України", - йдеться в документі.

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Відомо, що Семенченко керував управлінням СБУ в Житомирській області з вересня 2013-го по березень 2014 року. До призначення в Житомирську обіймав посаду заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області.