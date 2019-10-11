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 Політика України, Фоторепортаж
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 Зеленський призначив Романа Семенченка Уповноваженим з контролю за СБУ. ФОТО

Президент Володимир Зеленський призначив Романа Семенченка Уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Відповідний указ №744/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Семенченка Романа Юрійовича Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України", - йдеться в документі.

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Відомо, що Семенченко керував управлінням СБУ в Житомирській області з вересня 2013-го по березень 2014 року. До призначення в Житомирську обіймав посаду заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області.

Зеленський призначив Романа Семенченка Уповноваженим з контролю за СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153434
 
 
 Топ коментарі
 
При овоще руководил СБУ в Житомирской области - слуга народа и новое лицо по конкурсу. Ой зебилы....🤦🏼‍♂️
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Чем известны все в команде Зе ?
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А где он был после 14-го года?
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Хм...все считают, что свиней надо резать, правильно?
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Кто про что а поехавший цап про свиней...
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Санитары вчера, в праздник, напились и не за всеми уследили...
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При овоще руководил СБУ в Житомирской области - слуга народа и новое лицо по конкурсу. Ой зебилы....🤦🏼‍♂️
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Походу крыса, смылся сразу после майдана. Главное что из Днепропетровска, в этом селе все друг друга знают, свяжутся веревочки.
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Где грузины? Те брилльятовых на х.ю вертели . А да , не выгодно .
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Не удивлюсь если на срашке. По «спецзаданию» патриот!
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ПОРОСЯ НАЗНАЧЬ ! КИВАЛОВА , дОПУ С ГЕПОЙ ( НАРИКОВ КОНЧЕННЫХ )
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Таке було, чи створено новеньке, тепленьке містечко для хАрошего челАвека?
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Семенченко Роман Юрійович 2016, м. Київ, непрацюючий, той, що перебував в розпорядженні голови СБУ, Після звільнення,

Декларация: подана 25.03.2017
Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): непрацюючий

Похоже, что в примаках у жены...
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