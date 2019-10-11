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 Політика України
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 Разумков і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили розслідування трагедії MH17. ФОТО

Спікер Верховної Ради України Дмитро Размуков зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком і обговорив з ним, зокрема, питання розслідування авіакатастрофи літака рейсу МН17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

Разумков висловив свої співчуття родичам загиблих і підтвердив позицію України щодо необхідності притягнення винних осіб до відповідальності.

"Україна відкрита до діалогу і готова всебічно сприяти в розслідуванні цієї трагедії. Ми докладемо максимум зусиль, щоби винні були покарані", – наголосив Разумков.

Спікер подякував Нідерландам за підтримку у здійсненні реформ, особливо з огляду на швидкий темп їхнього впровадження. Він також висловив сподівання на розвиток та поглиблення двосторонніх відносин між державами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України стояв перед дуже непростою дилемою, - глава МЗС Нідерландів Блок про обмін Цемаха

"Парламент нового скликання налаштований на продовження та розвиток конструктивного діалогу з нашими нідерландськими колегами", – зазначив очільник ВР України.

Зі свого боку Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок подякував Україні за ту підтримку, яка надається у розслідуванні справи щодо авіакатастрофи МН17. Він також наголосив на тому, що Нідерланди як потужний інвестор в економіку України готові до розширення співпраці, якщо для цього будуть створені належні умови.

Міністр зазначив, що реформи, які зараз відбуваються в Україні, мають позитивно вплинути на її інвестиційну привабливість.

Разумков і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили розслідування трагедії MH17 01

Разумков і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили розслідування трагедії MH17 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153433
 
 
 Топ коментарі
 
годландці не хочуть визнати рашку винною і всешукають нових фактів..
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Про скіфське золото в нього запитали ?
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"Нидерланды как мощный инвестор в экономику Украины готовы к расширению сотрудничества, если для этого будут созданы надлежащие условия."- А чем занимался Порошенка и Ко все 5 лет???
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Он когда молчит , как-то спокойнее .
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Окремо Блок подякував за передачу Цемаха в росію.
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коли хлороцебуси признають що україна сама винна ? думаю що скоро , мабудь ще з москви не просили ((
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Зєлю випускають тепер лише до зебілів, для внутрішнього користування. Для зарубіжних дядьків є Разумков. Це напевно після фурору президента у США. Нє?
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"Нидерланды как мощный инвестор в экономику Украины готовы к расширению сотрудничества, если для этого будут созданы надлежащие условия."- А чем занимался Порошенка и Ко все 5 лет???
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годландці не хочуть визнати рашку винною і всешукають нових фактів..
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Про скіфське золото в нього запитали ?
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Будут расследовать почему мы не закрыли воздушное пространство в 2014 г.
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Почему борт направили по другому маршруту?
Почему отсутствуют показания диспетчера?
По чему Малаззия имеет свою версию трагедии?
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