 Разумков і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили розслідування трагедії MH17. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

Разумков висловив свої співчуття родичам загиблих і підтвердив позицію України щодо необхідності притягнення винних осіб до відповідальності.

"Україна відкрита до діалогу і готова всебічно сприяти в розслідуванні цієї трагедії. Ми докладемо максимум зусиль, щоби винні були покарані", – наголосив Разумков.

Спікер подякував Нідерландам за підтримку у здійсненні реформ, особливо з огляду на швидкий темп їхнього впровадження. Він також висловив сподівання на розвиток та поглиблення двосторонніх відносин між державами.

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"Парламент нового скликання налаштований на продовження та розвиток конструктивного діалогу з нашими нідерландськими колегами", – зазначив очільник ВР України.

Зі свого боку Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок подякував Україні за ту підтримку, яка надається у розслідуванні справи щодо авіакатастрофи МН17. Він також наголосив на тому, що Нідерланди як потужний інвестор в економіку України готові до розширення співпраці, якщо для цього будуть створені належні умови.

Міністр зазначив, що реформи, які зараз відбуваються в Україні, мають позитивно вплинути на її інвестиційну привабливість.