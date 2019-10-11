EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  1265  6
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2849) нагорода (546) День захисника України (54) Загороднюк (49)

 Загороднюк вручив батькам загиблих українських Героїв відзнаки Міноборони. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Андрій Загороднюк нагородив відомчими нагородами батьків загиблих Героїв, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України під час бойових дій на Сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Сьогодні, 11 жовтня, у Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України під час щоденного церемоніалу вшанування захисників України, Міністр оборони Андрій Загороднюк нагородив відомчими відзнаками батьків загиблих Героїв, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України під час бойових дій на Сході України.

Загороднюк вручив батькам загиблих українських Героїв відзнаки Міноборони 01

"За безмежну батьківську стійкість, жертовність, вагомий внесок у патріотичне виховання захисників України, формування високих духовних і моральних якостей, активну громадянську діяльність та з нагоди Дня захисника України керівник військового відомства вручим батькам Українських Героїв відзнаки Міноборони — нагрудні знаки "Знак пошани" та подяки Міністерства оборони України", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупиніть "шкарпетизацію" Дня захисника України, це не 23 лютого, - В'ятрович

Загороднюк вручив батькам загиблих українських Героїв відзнаки Міноборони 02
Загороднюк вручив батькам загиблих українських Героїв відзнаки Міноборони 03
Загороднюк вручив батькам загиблих українських Героїв відзнаки Міноборони 04

Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153416
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лучше бы квартиры вручил. А грамоты оставь себе. Тем более сейчас министерство обороны переименовать нужно в министерство капитуляции. Морякам и секстуристам ездившим на Рашку дал квартиры а патриотам защищавшим ценой своей жизни страну дал какие то бумажки ничего не стоящие.
 показати весь коментар
 
 
Морякам дали квартиры чтобы молчали про цель их похода и кто давал им команду ... и кста - почему молчат о трех сбушниках которые были на этих судах?! Где они и почему им не дали квартиры
 показати весь коментар
 
А потім буде їх судити, як злочинців?
 показати весь коментар
 
Видно по ленивой харе обсоса-суета ненужная. Откровенно ему на все это насрать.
 показати весь коментар
 
Ведомственные награды? Совок аж прет. Вы еще родственников погибших Героев почетными грамотами наградите Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны - Цензор.НЕТ 3044.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору