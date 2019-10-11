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 Директор інтернату продавав у трудове рабство неповнолітніх у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські викрили керівника одного з інтернатів Запорізької області, який надавав неповнолітніх підопічних для виконання важкої роботи стороннім особам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

"Поліцейські Запорізької області отримали оперативну інформацію про те, що керівник одного з інтернатів Запорізької області за грошову винагороду надає стороннім особам малолітніх підопічних для використання їх як робочої сили на приватних будівельних та господарчих об’єктах. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний мешканець міста Мелітополь", - йдеться в повідомленні.

10 жовтня працівники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі ГУНП в Запорізькій області із залученням спецпризначенців "КОРД", під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання 4 неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське.

На цей момент в інтернаті проводяться слідчі дії. Вирішується питання про затримання його керівника.

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Директор інтернату продавав у трудове рабство неповнолітніх у Запорізькій області, - Нацполіція 01
Директор інтернату продавав у трудове рабство неповнолітніх у Запорізькій області, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153402
 
 
 Топ коментарі
 
Касовий апарат був? Податки платив? А ще міг би відкрити гральний заклад Директор интерната продавал в трудовое рабство несовершеннолетних в Запорожской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9595
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Хлопці з радістю йшли, бо звідки взяти кармані гроші інтернатчику ? Я коли вчився в школі і було років 12-13 нас на поля , восени, на важку роботу, тягали безкоштовно кожен день , це було так зване трудове виховання.
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Касовий апарат був? Податки платив? А ще міг би відкрити гральний заклад Директор интерната продавал в трудовое рабство несовершеннолетних в Запорожской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9595
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ціль зелємана знищити інтернати як ворогів народу...
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Ой дурак, теперь будет ему кондратий за ту тысячу гривен.
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Навєрно,особо опасна групіровка дєйствувала,раз КОРД викликали.
Та й правільно,нічого до труда привчати,нехай як в Одесі,сплять одне з одним,презики з хімією їдять.І КОРД не треба викликати,бо свій ОМОН є. Заставляли жевать презерватив и пытают электрошокером: новые «подвиги» областного центра реабилитации детей
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шо посеешь .....
а потом имеем великоразумный нарид
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Хлопці з радістю йшли, бо звідки взяти кармані гроші інтернатчику ? Я коли вчився в школі і було років 12-13 нас на поля , восени, на важку роботу, тягали безкоштовно кожен день , це було так зване трудове виховання.
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А інженерів провідних заводів примушували працювати на полях та інших подібних місцях... тоді це було нормою.
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Хорош дуру гнать.Да осенью и весной бывало вывозили в колхозы но за это платили 100%
зарплату с нами и директор предприятия ездил. До обеда работали ,там обед,выпили и по домах.И ездили с удовольствием в эти колхозы. Да еще и домой сумку овощей притянешь .
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это только один случай. а если где то не платили и если обижали?
они же абсолютно бесправные и не защищенные, кто их услышит, если они пожалуются?
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лучше бы брал капустой морковкой яблоками или краской как за нас в колхозах давали раньше.
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