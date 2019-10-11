EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  4409  19
Все про:Київська область (1024) пограбування (413) ОЗУ (105) Нацполіція (8329)

 КОРД затримав уродженців Азербайджану за розбійний напад у Київській області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Київській області співробітники спецпідрозділу КОРД спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, поліції особливого призначення і СБУ, затримали організоване злочинне угруповання, яке скоїло розбійний напад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Близько другої години ночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про розбійний напад від 48-річного жителя одного із сіл Кагарлицького району, що на Київщині. Чоловік розповів, що до його будинку проникли четверо невідомих осіб, побили його, потім зв'язали сина і, погрожуючи застосуванням зброї, забрали наявні кошти – $37 тис. та 40 тис. гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На розкриття злочину було зорієнтовано всі оперативні підрозділи поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поблизу траси "Кременець-Ржищів", що проходить неподалік населеного пункту, де було скоєно злочин, правоохоронці виявили спалений автомобіль Opel Astra, на якому пересувалися нападники.

Вже за кілька годин, силами Управління карного розшуку ГУНП у Київській області, Обухівського відділу поліції, підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, за співпраці із 3 управлінням ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях та силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення Київщини було встановлено особи зловмисників, місце їхнього перебування. Усіх учасників нападу затримано.

Також дивіться: "На підлогу, руки за голову!" - бійці КОРДу знешкодили банду ромів, які пограбували пенсіонерку на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Злочинна група діяла у складі 6 уродженців Республіки Азербайджан, віком від 21 до 32 років, під керівництвом свого 35-річного земляка, а нині – мешканця Кагарлицького району Київської області. Організатор групи в минулому відбував покарання за пограбування в складі групи.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили речі потерпілих та поцуплені кошти.

Нині всі учасники злочинної групи затримані в порядку ст.208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Триває перевірка на причетність угрупування до аналогічних злочинів на території України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група "таксистів-клофелінників" пограбувала майже двадцятеро людей у Києві, їм загрожує від 8 до 15 років ув'язнення, - прокуратура. ФОТО

КОРД затримав уродженців Азербайджану за розбійний напад у Київській області, - Нацполіція 01
КОРД затримав уродженців Азербайджану за розбійний напад у Київській області, - Нацполіція 02
КОРД затримав уродженців Азербайджану за розбійний напад у Київській області, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153394
 
   
 Топ коментарі
 
Должна быть государственная программа для землячеств - в случае посадки члена громады по подобным статьям - депортация родственников до двоюродных включительно на Мадагаскар с конфискацией имущества..
 показати весь коментар
 
Давать украинское гражданство судимым это уже не преступление .
 показати весь коментар
 
Его уже у нас скорее всего судили, потому шо пока из Азербайджана ответ придёт - месяц пройдёт.
Их так скорее всего и нашли.
По акценту слышно шо айзера, посмотрели где живёт ближайший айзер, судимый за разбой, приехали - и взяли.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
і миттєво ґебельси пукіна починають тут лайно варити з фєдєрастії в Україну НАВМИСНО засилають крімінальні групи та ще й з них гроші стягують на лугандон.. як-би за"кришування"
а їх же Ж тут ДУШАТЬ аж гай гуде
 показати весь коментар
 
 
Да нацмены сильно активизировались. Уже азербайджацы вместо продажи цветов занимаются грабежами.
 показати весь коментар
 
Все так говорят. У хохлов хулиганят айзеры, у сибиряков узбеки, а у поляков- хохлы. НФадо систему иметь ЗАЩИЩЁННУЮ- как в США! Будь хоть марсианином- всё равно посодют. А ты не хулигань!
 показати весь коментар
 
пиковых на швайку
при всех дурных раскладах
амброськин их козлил
относился предвзято и это очень хорошо
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
при Порошенко корд больше на граждан охотился ...
 показати весь коментар
 
Должна быть государственная программа для землячеств - в случае посадки члена громады по подобным статьям - депортация родственников до двоюродных включительно на Мадагаскар с конфискацией имущества..
 показати весь коментар
 
 
Давать украинское гражданство судимым это уже не преступление .
 показати весь коментар
 
 
Его уже у нас скорее всего судили, потому шо пока из Азербайджана ответ придёт - месяц пройдёт.
Их так скорее всего и нашли.
По акценту слышно шо айзера, посмотрели где живёт ближайший айзер, судимый за разбой, приехали - и взяли.
 показати весь коментар
 
 
Может бандиты полиции за крышу отстегивали. А здесь у пострадавшего крыша оказалась сильнее.
 показати весь коментар
 
 
Анекдот! - Мойша, ты почему так быстро нашёл грабителя?
- Так я же уже знал когда выпускал- что он будет грабить.
 показати весь коментар
 
у КОРДа винтовки, похожие на Z-15 (военная версия)..
 показати весь коментар
 
 
А у суда выпускалки похожие на **************- совковая версия.
 показати весь коментар
 
Интересно кто приютил, легализовал мамедов в Украине
 показати весь коментар
 
 
Вражеские шпионы, наверное.
А может масоны какие нибудь, или рептилоиды.
Не могли ж они сами приехать и документы на легализацию подать, без поддержки мощной засекреченной организации это ж невозможно.
 показати весь коментар
 
Взагалі якщо всіз таких приїзжих скидувати десь у річку,то вони перестануть їхати сюди
 показати весь коментар
 
Не усих! Этих 6 хотя бы скиньте- болше не надо!
 показати весь коментар
 
студенты крывбаского горнообогатительного
спустились с гор, обогатились и назад
 показати весь коментар
 
"Организатор группы в прошлом отбывал наказание за ограбление в составе группы"

А почему же ему не сказали когда выпускали- что так поступать нехорошо?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору