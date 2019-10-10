 Меморіальну дошку воїну 79-ї ОДШБр Миколі Гуцаленку, загиблому на Донбасі, відкрили в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Меморіальна дошка з’явилась на будівлі Миколаївського вищого училища фізичної культури, де з 2005 р. по 2009 р. навчався Герой. Микола Гуцаленко навчався на відділенні веслування та каное, він неодноразово ставав переможцем чемпіонатів України, був призером міжнародних змагань. Після закінчення училища вступив до Миколаївського національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. Отримавши вищу освіту, Микола Гуцаленко вступив до лав Збройних Сил України. Він був кадровим військовослужбовцем, і у складі 79 десантно-штурмової бригади брав участь у найзапекліших боях, що точилися на сході нашої держави. Зокрема, захищав Донецький аеропорт" - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Довідка: Микола Віталійович Гуцаленко народився 19.12.1991 року у місті Первомайськ Миколаївської області. З дитинства захоплювався веслуванням, тренувався у Первомайській ДЮСШ у тренера Олександра Федорченка.

У 2005 році вступив до Миколаївського вищого училища фізичної культури (тренер — Олександр Шевченко), а після його закінчення — до Національного університету кораблебудування, якого так і не закінчив.

Протягом восьми років входив до складу збірної Миколаївської області.

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У складі байдарки-двійки разом з Андрієм Сачковським виконав норматив майстра спорту.

На чемпіонаті України 2014 року на байдарці-двійці в парі з Вадимом Деревинським посів третє місце з марафону.

У 2014 році залишив навчання в університеті і вступив до війська. Пройшов щаблями військової кар'єри від солдата до командира взводу, молодшого лейтенанта. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, боях під Мар'їнкою, на Савур-могилі.

Похований у Миколаєві.

У нього залишились батьки, дружина та маленький син.

"За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (25.12.2015).

"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку", нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (10.04.2017, посмертно).





























