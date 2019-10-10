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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (3110) пікет (231) прес-конференція (86)

 "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти проводять пікет під будівлею, де триває пресмарафон президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ

Активісти тримають плакати зі своїми запитаннями до президента Зеленського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресмарафон із Зеленським. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 01
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 02
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 03
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 04
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 05
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 06
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 07
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 08
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 09
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 10
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 11
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 12
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності? - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153155
 
   
 Топ коментарі
 
Ви про тех внутри? Харчуется и речит...
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Молодцы!
Гнать зеленую плесень палками на Ростов!
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Ти б теж,здорова жінка,могла б бути на фронті
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У меня двое маленьких детей- это первое.
Второе- это очень слабый аргумент, почему эти мордовороты стоят с листиками под зданием, где проходит пресс-конференция президента.
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Стоять, хочуть спитати, не бачу нічого страшного
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Ну то что у тебя не вопросов так это твое дело, а что делать тем у кого они есть?
Погугли сколько журналистов акредитовали, и каких журналистов.
А происходит не пресс-конференция, а цирк шапито от клоуна с участием журналистов
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главное, что бы клоун понял. не гавкай волк )
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Чмо зеленое опять со своими шутками ниже пояса, как и его кумиры - квартальные чоткие пацанчики)
Повторяешься прислуга слуги)
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Меня твоё ниже пояса не интересует.
Башку нужно иметь выше пояса! "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 6869
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иди в будку, волк ростовский, щенкам слова не давали)
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А ты иди туда, что у тебя ниже пояса!
Выбирай сама. И то, и другое на букву П. "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 3753
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Липецкая фабрика была арестована винторогими с начала агрессии, сваты цветут и пахнут по сей день. почувствуй разницу.
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Та да. порошенко жаловался шустеру, что не смог продать её...
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Поробуйте помогать людям продавать авто, находящиеся на штрафплощадке. Будете удивлены.
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Легко! Обращайтесь. Будете удивлены! "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 6463
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Так давайте свои реквизиты связи, стоб нуждающиеся в помощи могли у Вам обратиться. "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 684
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Вы нуждающийся? Опишите ситуацию и способ связи. Я Вам покажу, как это делается - будете зарабатывать больше, чем ботом на Цензоре. У меня есть чем заниматься.
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С чего Вы взяли? Из этого предложения "Поробуйте помогать людям продавать авто, находящиеся на штрафплощадке" из моего первого поста? Думаете, у меня множественное раздвоение личности? Если Вы связаны с правовой сферой, Вам следовало бы знать, что людям с такими расстройствами водительские права не выдают.
Так что знаток законов из Вас так себе.
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Соєвий сам казав, що ліпецька фабрика працювала до середини 2017 ... Тобто 3,5 роки кацапської агресії пєтя фінансував путінських терористів!
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secret secret too! шелуха зеленая член в заднице своей могут почувствовать! вы им трудные вопросы не задайте, они думать не могут!
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как мило читать такие комментарии от девушки "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 5759
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Три года работала эта пресловутая фабрика до ареста , как часы, платила налоги на нарассее. Это позорище знали все. В Германии порошенко спрашивал об этом журналист на тв, так потом эту программу везде затерли.
Поэтому и санкции запада были скорее декоративными так как, если первое лицо Украины ведёт себя , как жадная скотина, то почему они должны вести себя иначе .
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надоели с попередниками, хватит уже, идите сватов смотрите
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Я этих сватов вообще никогда не смотрела и смотреть не собираюсь, последний сериал, что я смотрела - это blacklist и то не знаю, есть ли он в Украине с переводом, я смотрела без перевода.
Это вы повёрнуты на этих сватах.
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А это неважно - смотрела или нет. Удивительно другое: вам мешала липецкая фабрика - это понять можно. Но теперь вам не мешает, что пресловутые "Сваты" приносят доход на кацапии (ну чем не липецкая фабрика?), национализированный Приватбанк с огромным рефинансированием из бюджета вот-вот вернут коломойскому, это повлечет массу ужасных последствий для КАЖДОГО из нас, окружение януковича возвращается в нашу страну и на высокие посты. А ведь яныка тоже не один донбасс избрал!!! Удивительно, что люди согласны на любые гадости - лишь бы из "любимых" рук. Так получается?
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"Сваты" приносят доход на кацапии

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Це в тебе в соєвій методичці таке написано?
Можеш розтлумачити - український серіал, знятий в Україні українською студією "приносят доход на кацапии"?... Де логіка? Включи мозок... Права на показ продали на раісю - значить дохід в Україну.
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а він точно український, там говорять на якомусь єзигу, грають кацапські актори, в Україні, через санкції не показували, поки клована припизедентом не обрали? чи щось не так?
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Тебе в гуглі забанили?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B

КинокомпанияСтудия Квартал-95
ICTV
Интер
Интер Медиа Продакшн Киевфильм
Страна"Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 4251 Украина
Язык русский
Год2008 - 2012
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продали на рашу, а належать якійсь офшорній компанії, тому в Україну нічого.
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Якій офшорній компанії? Що ти верзеш?
Досить соєві фейкі розповсюджувати!
Або давай пруф!
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Такое впечатление, что жители донбабве присутствуют на форуме и полностью поддерживают мародера. Не хотят они назад в Украину.
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Астрономические.

В Липецке окончательно закрылась фабрика Roshen, сотрудники получили расчет.11:19 - 26 апреля 2017
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А фабрике Нестле открылась в Лозанне в 1748 году. И что?
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Татьяна Флай "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 2248 ти з тих грошей з/п отримувала. скажи тупе створіння, як можна працювати і не платити податки? а кацапкам можна, вам не платять, стакан за зміну твоє все.
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ахаха, то есть он не верит в чепуху для стада - отлично. значит он не дурак как стадо ползающих перед "ликами" "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 2430
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путінський стиль зневаги до біомаси. запізнив на зустріч з журналістами бо бігав.
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Причём ещё за месяц до первого тура. Деньги ведь не пахнут,да бутусов?
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Порохоботы, а не подскажите - кто у Петра Алексеевича сваты???
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это что за сборище имбецилов с листочками? ))))))
никак барыга шоколадный свою шоблу привел)))))
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олигоферма зелеботов подключилась "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 6623
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номерне, а що то ти на своєму козлячому пишеш?
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то не тобі, то я зебілу номерному писав
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дивись уважніше надалі "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 7280 По своїх не стріляють "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 8288
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вибачай, поспішав і пізно побачив, що не туди відповів.
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вибачив...
Головне, що помітив вчасно "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 2876
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Запитай у пороха, мальдівські офшори це важніше за Іловайськ?
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активисты от экс президента...который позавчера мол шел себе гулял гулял , случайно и попал на майдан на акцию... зеленский так сказал...странно как то ...экс президент сам замутил формулу штаймайера и сам также разводил войска. и так же десятки договоров о тишине без обстрелов. также гибли люди в перемирья всего перечня украинских праздников. а теперь сам бастует против своих и мировых договоров...странно както и патриоты ведут себя..5 лет молчали молчали а сейчас с чей то помощью их прорвало про развод войск и эту формулу....я тоже против развода! но никто не знает какие у них ещё потом есть формулы о заканчивания мира.... войне 5 лет уже...а все орут развода нет! с путиным напрямую разговор ЗРАДА....АААА.... А КАК ОСТАНОВИТЬ БЛИН ВОЙНУ СКАЖИТЕ ГОВОРУНЫ? или вечно воевать? слушайте сидите вот слушайте его ответы на все вопроссы. ато ********* мастера не зная что думают и будут делать...
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А ці здоровенні чоловіки, що стоять з плакатами у розпач робочого дня, сплачують податки у державний бюджет та у фонд соціального страхування? Вони десь працюють, підвищують ВВП держави? Це їх роботодавець дозволив їм тримати плакати замість роботи? Вони митингують в той час, коли їх жінки та сестри заробляють свої копійчини на життя. А скільки вони сплатили до Пенсійного фонду, з якого їх батьки отримують пенсії? А через декілька років вони прийдуть за пенсією і що, мої дочки. які з часів навчання в університеті працюють,повинні будуть їх утримувати? До тих пір, поки здоровенні чоловіки, на яких орати замість трактору можна, будуть до пенсії з плакатами стояти, ніякої європейської держави у нас не буде.
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а ти чому не стоїш, чекаш поки добрий сцарь зробить тобі європу, а ти будеш з дивана розказувати, що не так. іди працюй, вимагай, бо пенсії ніколи не побачиш.
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Порохоботи строем получили по листочку с одного принтера )) по чем родина?
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номерне, а що то ти на своєму козлячоу піджині пишеш?
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Посмотри на этих активистов! Титушня проплаченая Порохом и компанией.
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Это не активисты а проституты ,зарабатывающие жопой! Вот таких пидоров проплаченных я считаю надо множить на 0.Слишком много развелось этой грязи желающей "срубить по легкому"
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