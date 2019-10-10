EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  5158  15
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6575) Правоохоронні органи (230) прокуратура (1915) вбивство (1923)

 Громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого в Києві і планував його розчленувати, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокурорами Київської місцевої прокуратури №6 спільно зі слідчими Печерського управління поліції встановлено особу чоловіка, причетного до жорстокого вбивства 22-річного громадянина Азербайджану в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, 6 жовтня 2019 року на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля однієї з квартир у житловому будинку на вул. Чигоріна відчувається неприємний запах, схожий на газ.

Працівники "Київської служби порятунку", які прибули на місце виклику, виявили біля дверей згаданої квартири сліди крові, що вели до виходу із під‘їзду, у зв’язку з чим на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого в Києві і планував його розчленувати, - прокуратура 01

Зламавши вхідні двері в квартиру, правоохоронці виявили у приміщенні тіло 22-річного уродженця республіки Азербайджан із ножовими пораненнями та численними тілесними ушкодженнями. Смерть чоловіка, за попередніми даними, настала за 3 дні до того.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили бензопилу, 3 каністри з пально-мастильною рідиною, гумову маску, сокиру, пакети та інше приладдя, за допомогою яких злочинець, імовірно, планував приховати сліди злочину шляхом розчленування тіла вбитого та вивезення його з місця вчинення злочину.

Громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого в Києві і планував його розчленувати, - прокуратура 02

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, у тому числі опрацювання відеозаписів з камер відеоспостереження та допитів свідків, слідчими та оперативними працівниками поліції здобуто докази причетності до вчинення злочину 23-річного громадянина Азербайджану, який виявився знайомим убитого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини

На цей час заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 6 погоджено повідомлення про підозру вказаній особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого в Києві і планував його розчленувати, - прокуратура 03

Під час розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцеперебування злочинця, встановлено, що останній перетнув державний кордон. На цей час вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого в Києві і планував його розчленувати, - прокуратура 04
Громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого в Києві і планував його розчленувати, - прокуратура 05
Фото: пресслужба прокуратури

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153134
 
 
 Топ коментарі
 
Не, я конечно по расчленению трупов не специалист, но колун Хускварна, як на мене - не самый удобный для этого инструмент.
С бензопилой - абсолютно та же история, пилить трупы бензопелой вроде как не принято..
Ну, или убитый был не простой землянин и шоб его расчленить нужен как минимум инструмент по твёрдым породам дерева.
 показати весь коментар
 
Ну Хускварна - да, согласен, крутая фирма, полторы штуки за топор.
Но они ж делают и обычные, более удобные топоры, и они тоже под полторы штуки гривен стоят, на хрена ж колун покупать?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не, я конечно по расчленению трупов не специалист, но колун Хускварна, як на мене - не самый удобный для этого инструмент.
С бензопилой - абсолютно та же история, пилить трупы бензопелой вроде как не принято..
Ну, или убитый был не простой землянин и шоб его расчленить нужен как минимум инструмент по твёрдым породам дерева.
 показати весь коментар
 
 
убийца абсолютный нуб в пилотехнике. Тут достаточно электропилы на 800 ватт.
 показати весь коментар
 
 
Ну Хускварна - да, согласен, крутая фирма, полторы штуки за топор.
Но они ж делают и обычные, более удобные топоры, и они тоже под полторы штуки гривен стоят, на хрена ж колун покупать?
 показати весь коментар
 
 
Выйдет под залог и спрячется в своих горах.
 показати весь коментар
 
"установлено, что последний пересек государственную границу. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск." Источник: https://censor.net.ua/p3153134
 показати весь коментар
 
 
Сто пудов бывшие студенты, закогтившиеся здесь. Наши дети вынуждены учиться за бугром черещз ЗНО, а эти милые дети гор тут шастают и невинно шалят. Растет при эторм, как на дрожжах, китайский анклав, типа студенческий.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору