 В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України була встановлена ​​група осіб, які здійснювали продаж техніки невідомого походження під виглядом відомих торгових марок іноземних виробників через інтернет-магазин. При цьому у фігурантів були відсутні документи, що підтверджують імпорт згаданих ТМЦ, а офіційні дистриб'ютори та імпортери продукції цих торгових марок не надавали фігурантам дозволів на імпорт зазначених товарів в Україну.

У продажу навіть були новітні моделі смартфонів однієї з відомих торгових марок, які зовсім нещодавно були презентовані за кордоном і поки ще взагалі офіційно не ввозилися в Україну.

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За результатами 15 санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях інтернет-магазину, а також за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях на території Києва, Київської та Чернігівської областей, з незаконного обігу вилучено партію техніки невідомого походження під виглядом відомих торгових марок вартістю понад 24,4 млн грн і понад 1 млн грн готівкою.

Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання. Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію.



















Слідство у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.