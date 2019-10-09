 В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.
В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України була встановлена група осіб, які здійснювали продаж техніки невідомого походження під виглядом відомих торгових марок іноземних виробників через інтернет-магазин. При цьому у фігурантів були відсутні документи, що підтверджують імпорт згаданих ТМЦ, а офіційні дистриб'ютори та імпортери продукції цих торгових марок не надавали фігурантам дозволів на імпорт зазначених товарів в Україну.
У продажу навіть були новітні моделі смартфонів однієї з відомих торгових марок, які зовсім нещодавно були презентовані за кордоном і поки ще взагалі офіційно не ввозилися в Україну.
За результатами 15 санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях інтернет-магазину, а також за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях на території Києва, Київської та Чернігівської областей, з незаконного обігу вилучено партію техніки невідомого походження під виглядом відомих торгових марок вартістю понад 24,4 млн грн і понад 1 млн грн готівкою.
Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання. Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію.
Слідство у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.
Но Розетку обязательно еще будут кошмарить.
Мимо нее со времен Ющенко никто не мог пройти, шоб не отжать хотя бы часть.
на "Nomi" клеили яблоко и продавали как Айфон..и никак не иначе..
Гонят контрабас.....
интересно, официально эти товары на каком складе будут числится?
на первый раз просто в спам.
Зачем ее выбрасывать?