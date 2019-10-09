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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6569) податкова міліція (1302) ДФС (2336)

 В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві спільно з працівниками Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України вилучили з незаконного обігу партію техніки невідомого походження і понад 1 млн грн готівкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України була встановлена ​​група осіб, які здійснювали продаж техніки невідомого походження під виглядом відомих торгових марок іноземних виробників через інтернет-магазин. При цьому у фігурантів були відсутні документи, що підтверджують імпорт згаданих ТМЦ, а офіційні дистриб'ютори та імпортери продукції цих торгових марок не надавали фігурантам дозволів на імпорт зазначених товарів в Україну.

У продажу навіть були новітні моделі смартфонів однієї з відомих торгових марок, які зовсім нещодавно були презентовані за кордоном і поки ще взагалі офіційно не ввозилися в Україну.

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За результатами 15 санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях інтернет-магазину, а також за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях на території Києва, Київської та Чернігівської областей, з незаконного обігу вилучено партію техніки невідомого походження під виглядом відомих торгових марок вартістю понад 24,4 млн грн і понад 1 млн грн готівкою.

Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання. Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію.

В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки 01
В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки 02
В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки 03
В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки 04
В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки 05
В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки 06
В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки 07
В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки 08
В інтернет-магазині, через який реалізовували техніку невідомого походження під виглядом відомих торгових марок, вилучено ТМЦ вартістю понад 24,4 млн грн і велику суму готівки 09

Слідство у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153027
 
 
 Топ коментарі
 
порохоботы привыкли воровать?
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именно поэтому нужно требовать НАКЛАДНЫЕ на присхождение товара. Именно поэтому прикрыли этот магазин. Я из принципа никогда не куплю расейское.
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Вряд ли.
Но Розетку обязательно еще будут кошмарить.

Мимо нее со времен Ющенко никто не мог пройти, шоб не отжать хотя бы часть.
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Бізнес полетів під укіс ... чи відкупляться? В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъято ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных - Цензор.НЕТ 47
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"под видом известных торговых марок",Михалыч..
на "Nomi" клеили яблоко и продавали как Айфон..и никак не иначе..
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украинцы должны платить больше,еще больше - а главное монополистам,как думаете у кого будут договора на продажу - правильно - у слуг конечно - зебилов надо стричь ,пока можно
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Не покупайте Айфон, не курите Мальборо и монополисты вам ни по чём
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В Розетке купил телефон - инструкция на иностранных языках, украинского нет, русского тоже. Гарантийный талон дала Розетка....., свой...… . Т.е., если что, то обращайся к ним....

Гонят контрабас.....
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Какой конкретно магазин? Они все одинаковые, торгуют леваком..
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Это называется рейдерский захват.. ментам подарков сколько..
интересно, официально эти товары на каком складе будут числится?
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Скоро мы увидим рекламу другого магазина конкуретна - товары дешево ....
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фопики запомните - теперь всем надо будет отчитываться откуда товар взялся - нужны будут накладные. поздравляю
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и что? ты в магазине тоже без накладной товары покупаешь. ты вор?
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типа если ФОПЫ отчитаются ц ткбя в кармане больше денег станет)) ты как был голодранцем так им и останешься
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ты тут новенький и поэтому тупишь. пройдись хотя бы поиском по моим сообщениям.
на первый раз просто в спам.
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Проте до власників гіпермаркетів,які везуть техніку з Московії немає претензій.
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Игорь Д Наприклад телевізори Samsung,на Московії є завод,де їх збирають.Вони гіршої якості,ніж ті,які виготовлені в Словаччині.Розетка також їх возить.Раніше було вказано,де вони зібрані.зараз ні.Це тільки один приклад привів.
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именно поэтому нужно требовать НАКЛАДНЫЕ на присхождение товара. Именно поэтому прикрыли этот магазин. Я из принципа никогда не куплю расейское.
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Игорь Д На московський товар є накладні.Мало хто запитує.звідки він приїхав.Виникає питання,чому власники не хочуть возити техніку з Європи.Ця техніка там коштує дешевше.
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если не спршивают происхождение, значит лохи.
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Игорь Д Люди і не повинні над цим задумуватися.А власники магазинів,повинні справедливість робити.А не годувати москалів.
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лохи об этом незадумываются, а умный покуптель должен знать, что он хочет.
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Да, год назад покупал стиралку, вместо сломанной и охринел！ 80% сборка винторогии
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пысы. Я и рошен не покупаю уже шестой год, а ты?
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А я не покупаю российское и не смотрю сериалы со "слугой урода"
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80%-это как?И где тогда собирали остальные 20%?На Кузне Потрошенко?
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По сути ограбили простых украинцев. Украинец должен платить за телефон сотни тысяч гривен.
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По сути ограбли барг, которые грабили украинских налогоплательщиков.
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Телефони можуть бути підроблені,а от монітори в коробках точно оригінальні.Ця техніка з Європи,стовідсотково.
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В странах ЕС с "левым" товаром разговор простой-под пресс и на переработку.Это тебе не украинская таможня,там не откупишься.Может ты с Рашкой перепутал?
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в Днепре , на курчатова в тц 2 этаж , бытовая техника известных брендов там вобще ниче не выдают , но грошы берут
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граница на замке, но фуры летят не остонавливаясь.
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