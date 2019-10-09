EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1326  10
Все про:наркотики (855) Рівненщина (458) СБУ (4793)

 Діяльність контрабандного наркобізнесу з прибутком в 1 млн на місяць блокували на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

На території Рівненської і Волинської областей правоохоронці блокували діяльність міжрегіональної організованої групи, учасники якої займалися контрабандою прекурсорів та збутом метамфетаміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Організував наркобізнес раніше судимий за аналогічні злочини мешканець Рівного. До складу кримінального угруповання входило також подружжя з Волині, яке безпосередньо здійснювало контрабандні поставки в Україну псевдоефедриновмісних пігулок Cirrus. Переробляли прекурсор у нарколабораторії, облаштованій у приватному домоволодінні ще одного учасника групи на Рівненщині. Готовий "товар" ділки збували роздрібними партіями серед місцевих наркозалежних осіб. За попередніми оцінками, такий "бізнес" щомісяця приносив понад мільйон гривень нелегального прибутку.

На початку жовтня правоохоронці затримали подружжя контрабандистів на митному посту "Устилуг" Волинської митниці під час чергової спроби ввезення понад тисячі ста псевдоефедриновмісних пігулок. Одночасно у Рівненському районі був затриманий організатор оборудки та ще один зі спільників.

Під час обшуків за місцями проживання та у підсобних приміщеннях фігурантів справи, а також у нарколабораторії правоохоронці виявили велику кількість прекурсорів та розфасовані і підготовлені до збуту наркотики.

У межах відкритого кримінального провадження зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла вербуванню громадянина однієї з країн Близького Сходу з боку "спецслужб ЛНР". ФОТО

Діяльність контрабандного наркобізнесу з прибутком в 1 млн на місяць блокували на Рівненщині, - СБУ 01
Діяльність контрабандного наркобізнесу з прибутком в 1 млн на місяць блокували на Рівненщині, - СБУ 02
Діяльність контрабандного наркобізнесу з прибутком в 1 млн на місяць блокували на Рівненщині, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153014
 
 
 Топ коментарі
 
теперь все это добро напрямую поставляется органами в раду . правительство и офис президента Деятельность контрабандного наркобизнеса с прибылью в 1 млн в месяц блокировали на Ривненщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8570
 показати весь коментар
 
Тут разделение труда всегда было очень жестким. Мусора цыган, невменяемых торчков и прочую мелкую сволочь крышуют. А КГБ блюдет интересы крупных монополий, устраняет конкурентов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
теперь все это добро напрямую поставляется органами в раду . правительство и офис президента Деятельность контрабандного наркобизнеса с прибылью в 1 млн в месяц блокировали на Ривненщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8570
 показати весь коментар
 
 
ето для гаранта монике было закуплино срочно отдать
 показати весь коментар
 
 
Ну что тут сказать - захотели работать без крыши и не делится.. получите и распишитесь !!! Деятельность контрабандного наркобизнеса с прибылью в 1 млн в месяц блокировали на Ривненщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9086
 показати весь коментар
 
Краще б діяльність кацапів в Україні заблокували відповідно до вимог з-ну "Про службу безпеки".
Наркотиками мають займатися мусора.
 показати весь коментар
 
Тут разделение труда всегда было очень жестким. Мусора цыган, невменяемых торчков и прочую мелкую сволочь крышуют. А КГБ блюдет интересы крупных монополий, устраняет конкурентов.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору