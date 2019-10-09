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Все про:зброя (1406) Турчинов (870) Укроборонпром (522)

 "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цьогоріч на головній українській виставці озброєння, військової та спеціальної техніки "Зброя та безпека - 2019" представлена продукція українського оборонпрому, а також 50 компаній з 16 країн-партнерів.

"Україна має всі підстави для того, щоб" Зброя та безпека "стала головною спеціалізованої виставковим майданчиком Східної Європи", - сказав Олександр Турчинов після відвідування виставки, повідомили Цензор.НЕТ в його пресслужбі.

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За словами Олександра Турчинова, щороку серед учасників виставки збільшується кількість українських приватних підприємств. "Не тільки державні потужні виробництва, а й саме компанії з недержавного сегменту економіки починають випускати дуже якісну зброю і військову техніку", - наголосив він, додавши, що з кожним роком якість і спектр пропозицій українських виробників зброї значно зростає.

Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 01

Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 02
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 03
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 04
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 05
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 06

Окрім того, Олександр Турчинов зазначив, що вперше на виставці представлений новий український мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", "який викликав значний інтерес військових експертів з багатьох країн".

"Національний оборонно-промисловий комплекс дозволяє забезпечити сучасною зброєю та військовою технікою наші ЗСУ та підняти на значно вищий рівень експортний потенціал країни. Ці задачі були і повинні залишатися головним пріоритетом для сектору безпеки і оборони України", - резюмував Олександр Турчинов.

Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 07
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 08

Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 09
Зброя та безпека має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152982
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас сиполняющая роль президента Украины Моника Зеленски назначила притворяться секретарем СНБОУ лугандонского сепара.

Так что да - настоящий секретарь СНБОУ по-прежнему Турчинов.
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Такое ощущение, что "кровавый пастор" до сих пор секретарь СНБО
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О как козломордая шушера на Мокшандии возбудилась...
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а этот пастор каким краем сейчас к этой выставке?
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последние разы на людях, скоро расскажет , почему сдал крым, почему народ до крайней нищеты довел, за смерти, за кровь, за мародерство ЗА ВСЕ СВЫНЯЧЬЯ ШАЙКА ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ
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О как козломордая шушера на Мокшандии возбудилась...
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почему народ до крайней нищеты довел\\\\\\\\\\

меня уже аж колотит от этого тупого слова. как сговорились прямо. особенно в Дубинского в коментах на Ютубе вопят и грозятся.
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Это для Инсты. Не волнуйтесь он ничего не сломает.
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Такое ощущение, что "кровавый пастор" до сих пор секретарь СНБО
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Так он ним себя до сих пор мнит. Как барыга себя- президентом. Осеннее обострение соевой шизофрении. "Оружие и безопасность" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4078
А должны сухарики сушить на пути ответственности за воровство, коррупцию и мародерство на крови.
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Сейчас сиполняющая роль президента Украины Моника Зеленски назначила притворяться секретарем СНБОУ лугандонского сепара.

Так что да - настоящий секретарь СНБОУ по-прежнему Турчинов.
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Ага!!! В рыговской команде Моники Зеленского луганский биндеровец затесался. "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4628

Ты сам веришь в это?
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это потому, что по сравнению с нынешними пигмеями, - он великан!
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он по прежнему пастор! а пасторам свойственна забота за стадом , даже если стадо тупое и всегда не благодарное!
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лучше быть овцой заблудшей, чем козлом ....Не в обиду, так написано там , чем руководствуются пастора...
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а тебе что нужно, израильтянен? учти, вежливо, а не как все называют
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Украину (воюющую страну!!!) за 5 лет (!!!) ты сильно "вооружил"? Теперь будешь учить Европу, что ей делать? "Оружие и безопасность" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8181
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У нас война с русней а они блин выставки вооружения проводят да отвод ВСУ с позиций!!! Капец... Та отдайте сразу пацанам на передок потому что скоро кацапо-воины полезут..
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У Турчинова есть пресс-служба? Я слышал он стал блогером.
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забавные коментари от зебгобиков любителей инкогнито воевавшего под Славянском вовки с богданом и лысым "Оружие и безопасность" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов - Цензор.НЕТ 288
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Они за Крым кровь проливали...
задницей в 43 струи, на сходя с очка у бабушки в Воронеже, где мобилизацию пересиживали.
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Откуда это чучело вылезло? Обратно в чемодан и нафталином до суда засыпать. Опять какие то понты и фотки для отчётности. Шура,только руками ничего не трожь,сломаешь.
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вовка геройски посидел на месте десантника в новом БТР Отаман 3 и полез в кабину вертушки "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5188 А да с рожей идиота слушал про Нептуна "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5188
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Днепр порадовал и ракетной для сухарей новой и готовым проектом ЗРК ну и бтр где вовка посидель "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5051 "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1033
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Зброя і безпека повинні бути в Україні, а не на експорт

Іноземці в шоці - країна яка випускає зброю і продає ії, свою армію тримає на застарілому радянському озброєнні "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2099
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Роман Григоров 63b79507

togda po4emu Ze hochet sokratit budjet MOU, mojesh v inete poiskat chto MOU ************* okolo 10ti lyardov , kak krichal ZE odnomu deputatu ot budjeta vi uje otrezani ,
tak zakakie shishi zakupat novoe voorujenie dlya armii
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Я в шоці: нову зброю потрібно КУПИТИ. Якщо її не ПРОДАВАТИ ЗА КОРДОН, то не буде грошей, щоб купити для своїх. Я в шоці від того, що зєлєйобіки ще цього не доганяють.
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А на этой "выставке" будет представлено то хламьё/непотриб, которое заместитель ПастЕра (не без его ведома, ессно) за копейки скупал у ВРАГА и "продавал" своей воюющей (!!!) армии с "накрутками", на порядок выше "цены"? Пусть бы вся Восточная Европа увидела ваше ДНИЩЕ донное! И про "Молоты" Парашинского не забудь!
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организаторы, хоть один день выставки могли в выходной провести?
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а вдруг шпиёны из работяг придуть? тока в будни!
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ветки о пасторе всегда отличались значительным количеством удалённых комментов..
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На ольгинских Пастор действует безотказно, - корячит чертей знатно=)
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а что не видно нового секретаря СНБО?
Видно, Беня еще не дал ему команды из собачьей будки вылазить...
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А оно ему нада? Моника сказа сдаёмся - значит сдаёмся. Эта выставка для мужчин, а в среде зебилоидов их нет, так, кучка дерьма.
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Инфорация об испьітаниях отечественньіх баллистических и крьілатьіх ракет бьіла бьі более обнадеживающей перед Парижским саммитом. Имхо
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