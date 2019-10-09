 "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Україна має всі підстави для того, щоб" Зброя та безпека "стала головною спеціалізованої виставковим майданчиком Східної Європи", - сказав Олександр Турчинов після відвідування виставки, повідомили Цензор.НЕТ в його пресслужбі.
За словами Олександра Турчинова, щороку серед учасників виставки збільшується кількість українських приватних підприємств. "Не тільки державні потужні виробництва, а й саме компанії з недержавного сегменту економіки починають випускати дуже якісну зброю і військову техніку", - наголосив він, додавши, що з кожним роком якість і спектр пропозицій українських виробників зброї значно зростає.
Окрім того, Олександр Турчинов зазначив, що вперше на виставці представлений новий український мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", "який викликав значний інтерес військових експертів з багатьох країн".
"Національний оборонно-промисловий комплекс дозволяє забезпечити сучасною зброєю та військовою технікою наші ЗСУ та підняти на значно вищий рівень експортний потенціал країни. Ці задачі були і повинні залишатися головним пріоритетом для сектору безпеки і оборони України", - резюмував Олександр Турчинов.
меня уже аж колотит от этого тупого слова. как сговорились прямо. особенно в Дубинского в коментах на Ютубе вопят и грозятся.
А должны сухарики сушить на пути ответственности за воровство, коррупцию и мародерство на крови.
Так что да - настоящий секретарь СНБОУ по-прежнему Турчинов.
Ты сам веришь в это?
задницей в 43 струи, на сходя с очка у бабушки в Воронеже, где мобилизацию пересиживали.
Іноземці в шоці - країна яка випускає зброю і продає ії, свою армію тримає на застарілому радянському озброєнні
togda po4emu Ze hochet sokratit budjet MOU, mojesh v inete poiskat chto MOU ************* okolo 10ti lyardov , kak krichal ZE odnomu deputatu ot budjeta vi uje otrezani ,
tak zakakie shishi zakupat novoe voorujenie dlya armii
Видно, Беня еще не дал ему команды из собачьей будки вылазить...