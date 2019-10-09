 Трьох терористів "ДНР" засудили до 9 років в'язниці, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі СБУ встановили, що троє мешканців Донецької області у 2014 році, щоб підзаробити грошей, добровільно вступили до терористичного угруповання "Казачий союз "Область войска Донского ДНР". Вони обіймали посади стрільців та розвідника, були озброєні броньованою технікою, гранатометами і мінометами. Бойовики брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

На початку свого "бойового шляху" учасники НЗФ отримували винагороду в розмірі майже десяти тисяч російських рублів, але згодом їм довелося служити безкоштовно. Після того як серед різних груп бойовиків почали виникати конфлікти, їхні угруповання були розформовані, а самі захисники "русского мира" втратили інтерес до служби. Згодом вони втекли від своїх ватажків і переховувались у родичів на підконтрольній українській владі території.

У 2018 році співробітники Служби безпеки України затримали бойовиків на території Донеччини. У ході обшуків у квартирах і будинках, де переховувалися зловмисники, правоохоронці виявили фотознімки, відеозаписи, військові нагороди та інші докази їхньої причетності до терористичної діяльності.

Після розгляду зібраних СБУ матеріалів суд визнав затриманих винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній діяльності) Кримінального кодексу України, та засудив до дев’яти років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили.

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