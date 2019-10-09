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 Вандали залили жовтою фарбою пам'ятний знак воїнам АТО у Києві. ФОТО

Сьогодні вночі невідомі облили жовтою фарбою пам'ятну дошку воїнам АТО в Голосіївському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Учора до поліції звернувся співробітник парку ім. Рильського та повідомив, що меморіальна дошка воїнам АТО, яка розташовується на території парку, залита фарбою. Правоохоронці опитали заявника, відпрацювали прилеглу територію", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до п‘яти років обмеження волі.

Також дивіться: Невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського. ФОТО

"Київ Оперативний" опублікував фото оскверненого меморіалу і повідомив, що фарбу з нього вдалося оперативно змити.

Вандали залили жовтою фарбою памятний знак воїнам АТО у Києві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152956
 
 
 Топ коментарі
 
Что сказать. Притрушенные дети блядей.
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Не найдешь,они уже пошли с протестами в Золотое.
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В нього алібі, він в Туреччінні у відрядженні.
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Ну неужели не понятно, что возле таких памятных мест надо ставить камеры наблюдения. Сепары со всех сторон. Вандалы залили желтой краской памятный знак воинам АТО в Киеве - Цензор.НЕТ 7541
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сепары???...так это некудышная работа сбу.
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В любом случае такие места должны быть под наблюдением, согласны?
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Вопрос: Кому это сейчас выгодно?
Ответ: Ото ж!
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возьмите и потрольте этих уродов....добавьте синенькой и получится флаг Украины.
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хоть и неожиданно! но присоединяюсь! пока не найдут ушлепков пусть бы и стоял жовтоблакитным... а потом - заставить восстановить или оплатить новый !!!
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Зловити ПОКИДЬКІВ і в ШТРАФБАТ на передову під кулі !!
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А чому не зеленою? Вся на виборчу компанію пішла?
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Это не вандалы, а моральные уроды..........😡
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Нехай курва у вас тварюк руки відсохнуть !
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Как начали бороться с памятниками, так до сих пор не успокоются.
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