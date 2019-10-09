EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  6428  85
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (467) ОДА (673) Бунечко (1)

 "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти. ВІДЕО+ФОТО

На позачерговій сесії Житомирської обласної ради 8 жовтня розглядалося звернення до керівництва держави про неприпустимість імплементації "формули Штайнмаєра". На її захист висловився глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Житомир.info.

Так, на сесії виступив депутат "Самопомочі" Остап Маланюк, який зачитав звернення із закликом до президента: " Ми, депутати Житомирської обласної ради рішуче заперечуємо спробам реалізації так званої "формули Штайнмаєра" та надання особливого статусу окупованим територіям та розміну перспектив української держави на примарний мир ціною приниження країною-агресором. Звертаємось до президента України: запровадити практику прийняття доленосних для держави рішень з урахуванням думки суспільства шляхом проведення всенародного референдуму".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це час, коли не було нічого. Не було води, а хлібину можна було купити тільки в Маріуполі. Ми хочемо жити в Україні, а не в сірій зоні", - жителі Павлополя. ВIДЕО

До депутатів також звернулися і представники громадськості, які прийшли на сесію з плакатами "Ні капітуляції" і "Ні відведенню військ".

Після цього голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко виклав свою позицію і позицію президента України щодо "формули Штайнмаєра": "Чи варто лякатись "формули Штайнмаєра"? Ні. Вона не передбачає, що Україна визнає анексію Криму, вона не відмовляється від Донбасу ні в якому разі, вона не передбачає, що вибори на Донбасі пройдуть вже завтра, вона не передбачає, що вибори на Донбасі пройдуть під дулами автоматів. "Формула Штайнмаєра" каже лише про одне: коли має запрацювати закон про особливий статус Донбасу – після проведення місцевих виборів, які відбудуться лише за Конституцією України, лише за законодавством України. І тим, хто каже: хто побоїться туди йти (брати участь у виборах), відповідаю – я не побоюся, я поїду, я там був".

Під час його промови хтось із громадських активістів спробував заперечити, але Бунечко вигукнув в його сторону: "Помовчіть, будь ласка".

В кінці свого виступу Віталій Бунечко кивав на попередників, які, за його словами, намагаються зараз розхитувати ситуацію на Майдані, а до цього "здали Крим" і допустили війну на сході України.

Звернення в результаті так і не було прийнято.

Помовчіть, будь ласка, - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав формулу Штайнмаєра і нагрубив активістам, які виступали проти 01

Глава ЖОДА Віталій Бунечко

Помовчіть, будь ласка, - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав формулу Штайнмаєра і нагрубив активістам, які виступали проти 02
Помовчіть, будь ласка, - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав формулу Штайнмаєра і нагрубив активістам, які виступали проти 03

Депутат від "Самопомочі" Остап Маланюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152904
 
 
 Топ коментарі
 
Вроде появилась петиция, о переносе Офиса Моники в Золотое, откуда будет вывод войск. Значит туда же офис этого мудака нужно перенести. Будет маркер работа формулы ШахерМахера.
 показати весь коментар
 
Бусечка зелепупа, ай маладєц сєпарьониш!
 показати весь коментар
 
Откуда эта худоба в Житомире?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вроде появилась петиция, о переносе Офиса Моники в Золотое, откуда будет вывод войск. Значит туда же офис этого мудака нужно перенести. Будет маркер работа формулы ШахерМахера.
 показати весь коментар
 
 
Модератор Цензора - зелефил или кремлефил ?
 показати весь коментар
 
 
про нову владу евреского Зеленского афериста и его пи пи пи слуг читайте научно популярную статью Википедии что есть цензурно чистый продукт... по ссылке.....
 показати весь коментар
 
 
имееется ввиду культурное слово СОДОМИЯ
 показати весь коментар
 
капітулянтів пора саджати в тюрму,за зраду України!!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вперед на передову, чого тут сидиш?
тут теплише?
 показати весь коментар
 
 
я в лікарні зараз,але якщо скажеш де ти і в якому окпі,я можливо приїду до тебе,разом постріляєм москалів
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
активисты у Порошенко на зарплате сидят,никто из них не работает,а деньги есть
 показати весь коментар
 
давиче зе с батькой в Житомере встречялись, может и главе жога что то пообещяли.....
 показати весь коментар
 
 
Зелечка назначил Бунечку. Бунечка топит за Зелечку. А как иначе?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
судя по харе главы - пецин свинохряк - кто бы сомневался ))
 показати весь коментар
 
УГУ. 12.08.19 "Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко." Ну а виноват конечно Порошенко, тут я согласен.
 показати весь коментар
 
 
73 % бусічки в носі навіть в туалет бояться ходити, бо в темноті їх піджидає Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Точно!!!Их там пол команды у Зе!!!!
Вот к примеру

Стефанчук Руслан Олексійович
"Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 1491
вот другой

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а теперь свинарню в студию "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 3708 "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 3708
они воровали за родину "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 1167 "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 1167
 показати весь коментар
 
 
Добре відпрацьовує, призначення: чмо, чмо, чмо, мням мням.
 показати весь коментар
 
 
Кто такой бунечка? Подневольная шавка. Сегодня так,завтра эдак. Чего изволите из Киева,не более. Один из многих подобных.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а хулиганы, которые ворвались на сессию, хоть знают, кто такой Штайнмайер?
 показати весь коментар
 
 
Это уже было!!! Какой результат тоже понятно!!!
В 2008 году Штайнмайером был предложен трёхэтапный план урегулирования грузино-абхазского конфликта, который предполагал возвращение беженцев, восстановление Абхазии на деньги Грузии и в будущем

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
 показати весь коментар
 
 
Ще той "служака" кремлівський ...За рублі готовий на все що захочуть за поребриком.
 показати весь коментар
 
 
вряд ли...
Они же не смотрели выступление зелебобы, где он разъяснял, что штанмайер - это классный чувак "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 9935
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
они не смотрели великого пе - и не знают как воровать правильно)))
 показати весь коментар
 
 
Метод один!!! Активистов которые не прошли АТО и тем более женщин эти подонки слушать не будут!!! Украина им до лампочки! Украина для них это место где они зарабатывают! А федерализации они будут рады! Свиные рыла хотят стать князьями!!!
Только бойцы АТО и патриоты могут заставить!!!(вспомните как во время Майдана решения обл Рад даже на востоке удавалось получить силой!!! заходили майдановцы в залы рады и/или митинговали перед входами в Рады!!!!)!!!! Для этих свинных рыл Путын и Расея не враги!!!!

Только силовое давление улицы!!!!
 показати весь коментар
 
 
От же ж ********** такая, нагрубил, сказал "Помовчіть будь ласка". Даже из наградного не шмальнул.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский перед выборами обещал, что никакого особого статуса и это в интервью РБК есть, а пришел к власти и сразу сменил риторику на Медведчуковскую, что надо Особый статус и амнистию боевикам и федерализацию. Зеленский брехло!
 показати весь коментар
 
 
Девушка плачет - ты же обещал на мне жениться !!!
Он отвечает - мало ли что я на тебе обещал.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
правильно сказал - люди хотят мира, а активистам автоматы в руки и на штурм Перекопа !
 показати весь коментар
 
Ша! Выступает дипломат большой межколхозной политики!
 показати весь коментар
 
 
Sho tama, pacziki z 30-ki ta 95-ki gotujutsja rozganjati zletivshu z kotushok parhatu bandu?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Секта Рашенки объявила мобилизацию по спасению своего Хряка на 14 число. Пашинского закрыли, надеюсь и это чмо окажется там же.
 показати весь коментар
 
 
Парахед кузя, смерди в іншій акваторії. Тут тобі не там.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это формула Порошенка-Путина.
 показати весь коментар
 
 
Порох - враг Путина.
В отличии от него, Зеленский просто делает Путину вакуумный массаж детородного органа. Вот и вся разница.
 показати весь коментар
 
 
К сожалению Житомирщина еще тот иудейский регион.
 показати весь коментар
 
 
Виталий Бунечко має бути люстрований. Він явний українофоб
 показати весь коментар
 
 
https://petition.president.gov.ua/petition/75702

О переносе офиса президента Украины в пгт Золотое, Луганской области.
 показати весь коментар
 
Итак, подведем итог дня.
Зепомойка в виде ЗеЛайв на ютубе вьіложила компромат на Белецкого открьіто вьіступив против националистов.
Ну что же, зеленьіе границу нарисовали, вьіступив против националистов, против национальньіх интересов и против национального государства.
Пусть теперь зе#₴#@% себя патриотами не назьівают, сами напросились.
 показати весь коментар
 
 
Бунєчко просто прихильник кацо -світу , звичайний сепар , такий самий як мер міста Сміли Цибко , якого повернула зелена влада на посаду. На фото мер Сміли Цибко поносив Україну в москві " оплот " в 2014, 2015 , 2016 .... і досі .
"Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 5388
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Когда это "будь ласка" стало грубостью? Порохатые скоро и "Отче наш" обплюют, лишь бы нагадить на Зе.
 показати весь коментар
 
 
А тут іще про це =новоє ліцо=
https://www.zhitomir.info/news_187421.html

Вранці 8 жовтня, перед початком позачергової сесії Житомирської обласної ради, голова облдержадміністрації Віталій Бунечко дав пресбрифінг щодо «формули Штайнмаєра». Однак Житомир.info не вдалося на нього потрапити - на захід журналістів нашого ресурсу не запросили. Брифінг також не був анонсований на сайті ОДА. Про захід ми дізналися з публікації Віталія Бунечка у соцмережі, де пресбрифінг транслювався у прямому ефірі.

Голова ОДА зачитав підготовлену промову, запевнивши, що «ніякої капітуляції, ніяких «договорняків» не буде» і що президент «не здасть Україну».

А сьогодні зе-посланці їздитимуть по вухах у Житомирі
В Житомир приїхав міністр оборони, щоб розказати про «формулу Штайнмаєра»
9 жовтня 2019, 10:40https://www.zhitomir.info/news_187448.html

У Житомирі 9 жовтня в обласній філармонії проходить зустріч в рамках програми «Діалоги про Україну», яка покликана детально роз'яснити процес мирного врегулювання на Донбасі відповідно до так званої «формули Штайнмаєра».
«Захід пройде у Житомирі в рамках програми «Діалоги про Україну», яку ініціював Президент Володимир Зеленський. Вона передбачає публічні обговорення та роз'яснення важливих для України тем, насамперед про імплементацію «формули Штайнмайєра». Під час зустрічі представники Уряду детально пояснять, які кроки для припинення війни будуть здійснені найближчим часом, за які «червоні лінії» влада не заступатиме та навіщо Україна погодилася на «формулу Штайнмаєра». Учасники зустрічі матимуть змогу висловити свої думки та пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донеччині та Луганщині й поставити запитання. Мета таких зустрічей - безпосередній діалог влади та суспільства, у результаті якого має бути напрацьована спільна позиція та спільні рішення з чутливих і важливих питань», - анонсувала цей захід 8 жовтня пресслужба ОДА.

І служка долучився
https://www.zhitomir.info/news_187452.html

Народний депутат від Житомира Ігор Герасименко (фракція партії «Слуга народу») після відвідання зони ООС висловив свою позицію щодо розведення військ.

Про це 9 жовтня Герасименко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Щойно повернувся з робочої поїздки, де у складі групи Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки відвідав зону ООС. Отримав багато запитань і маю чіткі відповіді. Як людина військова, даючи відповідь на запитання про розведення військ, можу сказати, що це непростий, але необхідний процес заради безпеки наших громадян. Розведення лише на кілометр, обов'язково з обох боків, підрозділи Національної поліції України залишаються в зоні відведення. Що стосується тверджень, що війська відводяться в «чисте поле», це не так. Щодо Станиці Луганської, війська відведені на завчасно підготовлені, інженерно обладнанні позиції, в районі Петровського, позиції також готові, в Золотому-4, обладнання позицій завершується», - повідомляє народний депутат.
Він наголошує, що Збройні Сили України повністю контролюють ситуацію та в разі загострення обстановки готові зайняти попередні позиції, а місцеві жителі підтримують розведення військ.
«Також хочу запевнити, що повага, вдячність, почуття гордості до наших військовослужбовців, які брали участь у військових діях, була, є, і буде! Відповідаючи на питання про посвідчення УБД та пільги, хочу ще раз наголосити, що Президент України чітко сказав, жодні пільги для військових не скасовуватимуть, на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців. Це також моя чітка позиція», - написав Ігор Герасименко.
В неділю рублі відпрацьовував Кузьміних.
 показати весь коментар
 
 
А, так "слуги народу" сказали, що все буде норм? Ну ок, норм значить норм, я їм вірю
(ніт)
 показати весь коментар
 
 
Вот и пошло потихоньку разделение. Первые звоночки. И это уже реальный раскол, внутренний. Вот это и есть реальная цель пуйла, а не формулы, шмаеры и прочи пампас. Есть реальный шанс появления новороссии руками самих же бобиков. План работает и это только начало.
 показати весь коментар
 
 
Скоро выборы,это существо легло под власть и раздвинуло булки ! Что не сделаешь чтоб остаться у корыта !
 показати весь коментар
 
 
Молодец Бунечко. На истерику ответил нормальными доводами.
 показати весь коментар
 
Всі,хто проти формули Штайнмаєра - справжні патріоти,еліта націі...Тому з них треба сформувати бойові підрозділи і кинути на відвоювання Донбасу,а потім і Криму...Розгорнути пункти мобілізаціі по всій Україні,впевнений,будуть черги...А ще краще відразу біля майданів,мітингів...Виходиш з майдану з затисненою сотнею в жмені - відразу в хакі,на полігон і далі на схід - до Перемоги!..
 показати весь коментар
 
 
Все кто хочет договорится с дьяволом, могут забьіть дорогу в церьковь и Богу.
 показати весь коментар
 
 
Секта Рошенки, шо ж вам так правда не нравится? )))
 показати весь коментар
 
А чому Бунечко не відповів куди вони дінуть весь той кримінал , який в ОРДЛО називають "дагестанці " і яких бояться навіть самі терористи і прикордонники РФ ! Які за час війни переселились в пусті хати біженців , мають паспорти "мешканців" ЛНР ,ДНР" і під видом чабанів баранів - овець переправляють через кордон РФ наркотики і зброю , прикріплюючи це все до тварин ! І таких " корєнних житєлей " там валом ! И вони будуть мати Виборче Право ??? Це 100% - зрада саме Українських інтересів ! Провладних може і ні ... але ці інтереси РІЗНІ !
 показати весь коментар
 
 
Если вы внимательно читали или слушали,то выборы будут на основе украинского законодательства. Объяснить кто имеет право голосовать или сами почитаете.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору