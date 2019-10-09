 "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Житомир.info.
Так, на сесії виступив депутат "Самопомочі" Остап Маланюк, який зачитав звернення із закликом до президента: " Ми, депутати Житомирської обласної ради рішуче заперечуємо спробам реалізації так званої "формули Штайнмаєра" та надання особливого статусу окупованим територіям та розміну перспектив української держави на примарний мир ціною приниження країною-агресором. Звертаємось до президента України: запровадити практику прийняття доленосних для держави рішень з урахуванням думки суспільства шляхом проведення всенародного референдуму".
До депутатів також звернулися і представники громадськості, які прийшли на сесію з плакатами "Ні капітуляції" і "Ні відведенню військ".
Після цього голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко виклав свою позицію і позицію президента України щодо "формули Штайнмаєра": "Чи варто лякатись "формули Штайнмаєра"? Ні. Вона не передбачає, що Україна визнає анексію Криму, вона не відмовляється від Донбасу ні в якому разі, вона не передбачає, що вибори на Донбасі пройдуть вже завтра, вона не передбачає, що вибори на Донбасі пройдуть під дулами автоматів. "Формула Штайнмаєра" каже лише про одне: коли має запрацювати закон про особливий статус Донбасу – після проведення місцевих виборів, які відбудуться лише за Конституцією України, лише за законодавством України. І тим, хто каже: хто побоїться туди йти (брати участь у виборах), відповідаю – я не побоюся, я поїду, я там був".
Під час його промови хтось із громадських активістів спробував заперечити, але Бунечко вигукнув в його сторону: "Помовчіть, будь ласка".
В кінці свого виступу Віталій Бунечко кивав на попередників, які, за його словами, намагаються зараз розхитувати ситуацію на Майдані, а до цього "здали Крим" і допустили війну на сході України.
Звернення в результаті так і не було прийнято.
Глава ЖОДА Віталій Бунечко
Депутат від "Самопомочі" Остап Маланюк
тут теплише?
Вот к примеру
Стефанчук Руслан Олексійович
вот другой
они воровали за родину
В 2008 году Штайнмайером был предложен трёхэтапный план урегулирования грузино-абхазского конфликта, который предполагал возвращение беженцев, восстановление Абхазии на деньги Грузии и в будущем
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
Они же не смотрели выступление зелебобы, где он разъяснял, что штанмайер - это классный чувак
Только бойцы АТО и патриоты могут заставить!!!(вспомните как во время Майдана решения обл Рад даже на востоке удавалось получить силой!!! заходили майдановцы в залы рады и/или митинговали перед входами в Рады!!!!)!!!! Для этих свинных рыл Путын и Расея не враги!!!!
Только силовое давление улицы!!!!
Он отвечает - мало ли что я на тебе обещал.
ШтайнмайераПутина.
В отличии от него, Зеленский просто делает Путину вакуумный массаж детородного органа. Вот и вся разница.
О переносе офиса президента Украины в пгт Золотое, Луганской области.
Зепомойка в виде ЗеЛайв на ютубе вьіложила компромат на Белецкого открьіто вьіступив против националистов.
Ну что же, зеленьіе границу нарисовали, вьіступив против националистов, против национальньіх интересов и против национального государства.
Пусть теперь зе#₴#@% себя патриотами не назьівают, сами напросились.
https://www.zhitomir.info/news_187421.html
Вранці 8 жовтня, перед початком позачергової сесії Житомирської обласної ради, голова облдержадміністрації Віталій Бунечко дав пресбрифінг щодо «формули Штайнмаєра». Однак Житомир.info не вдалося на нього потрапити - на захід журналістів нашого ресурсу не запросили. Брифінг також не був анонсований на сайті ОДА. Про захід ми дізналися з публікації Віталія Бунечка у соцмережі, де пресбрифінг транслювався у прямому ефірі.
Голова ОДА зачитав підготовлену промову, запевнивши, що «ніякої капітуляції, ніяких «договорняків» не буде» і що президент «не здасть Україну».
А сьогодні зе-посланці їздитимуть по вухах у Житомирі
В Житомир приїхав міністр оборони, щоб розказати про «формулу Штайнмаєра»
9 жовтня 2019, 10:40https://www.zhitomir.info/news_187448.html
У Житомирі 9 жовтня в обласній філармонії проходить зустріч в рамках програми «Діалоги про Україну», яка покликана детально роз'яснити процес мирного врегулювання на Донбасі відповідно до так званої «формули Штайнмаєра».
«Захід пройде у Житомирі в рамках програми «Діалоги про Україну», яку ініціював Президент Володимир Зеленський. Вона передбачає публічні обговорення та роз'яснення важливих для України тем, насамперед про імплементацію «формули Штайнмайєра». Під час зустрічі представники Уряду детально пояснять, які кроки для припинення війни будуть здійснені найближчим часом, за які «червоні лінії» влада не заступатиме та навіщо Україна погодилася на «формулу Штайнмаєра». Учасники зустрічі матимуть змогу висловити свої думки та пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донеччині та Луганщині й поставити запитання. Мета таких зустрічей - безпосередній діалог влади та суспільства, у результаті якого має бути напрацьована спільна позиція та спільні рішення з чутливих і важливих питань», - анонсувала цей захід 8 жовтня пресслужба ОДА.
І служка долучився
https://www.zhitomir.info/news_187452.html
Народний депутат від Житомира Ігор Герасименко (фракція партії «Слуга народу») після відвідання зони ООС висловив свою позицію щодо розведення військ.
Про це 9 жовтня Герасименко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Щойно повернувся з робочої поїздки, де у складі групи Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки відвідав зону ООС. Отримав багато запитань і маю чіткі відповіді. Як людина військова, даючи відповідь на запитання про розведення військ, можу сказати, що це непростий, але необхідний процес заради безпеки наших громадян. Розведення лише на кілометр, обов'язково з обох боків, підрозділи Національної поліції України залишаються в зоні відведення. Що стосується тверджень, що війська відводяться в «чисте поле», це не так. Щодо Станиці Луганської, війська відведені на завчасно підготовлені, інженерно обладнанні позиції, в районі Петровського, позиції також готові, в Золотому-4, обладнання позицій завершується», - повідомляє народний депутат.
Він наголошує, що Збройні Сили України повністю контролюють ситуацію та в разі загострення обстановки готові зайняти попередні позиції, а місцеві жителі підтримують розведення військ.
«Також хочу запевнити, що повага, вдячність, почуття гордості до наших військовослужбовців, які брали участь у військових діях, була, є, і буде! Відповідаючи на питання про посвідчення УБД та пільги, хочу ще раз наголосити, що Президент України чітко сказав, жодні пільги для військових не скасовуватимуть, на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців. Це також моя чітка позиція», - написав Ігор Герасименко.
В неділю рублі відпрацьовував Кузьміних.
(ніт)
Ви розумієте мої почуття.